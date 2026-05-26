‘BEANS’ จับมือ 12 บาร์ดัง สร้างวัฒนธรรมDirty Coffee สู่ Nightlife Experience

BEANS Coffee Roaster เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการ Specialty Coffee ผ่านแคมเปญ ‘Make it Dirty’ ที่ต้องการยกระดับ Dirty Coffee จากเมนูยอดนิยม สู่ Signature Experience ที่สะท้อน Craftsmanship กระบวนการที่พิถีพิถันเพื่อรสชาติกาแฟอย่างแท้จริง พร้อมจับมือ 12 บาร์ และ Social Space ชื่อดังทั่วกรุงเทพฯ ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ Dirty แบบใหม่ให้ลูกค้าตลอดเดือนมิถุนายน 2569
ฟาน-อัครินทร์ ศิวพรพิทักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและเจ้าของร้านกาแฟ BEANS Coffee Roaster กล่าวว่า “กลยุทธ์การตลาดของ BEANS ในปีนี้ เราโฟกัสเรื่อง Customer-Centric Experience เป็นหลัก โดยเริ่มจากการรับฟังเสียงของลูกค้าจริง ทั้งจากโซเชียลมีเดียและประสบการณ์หน้าร้านจนค้นพบว่า Dirty Coffee คือ เมนูที่ผู้บริโภคพูดถึงและจดจำ BEANS มากที่สุด เราจึงมองว่านี่ไม่ใช่แค่เมนูยอดนิยม แต่เป็นโอกาสในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด (Category Ownership) ให้กับแบรนด์”
“แคมเปญ ‘Make it Dirty’ จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อตั้งเป้าให้ BEANS กลายเป็น Top of Mind ของ Dirty Coffee ในตลาด Specialty Coffee ผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ Product Excellence, Storytelling และ Cultural Experience ที่ไม่ได้เน้นการแข่งขันด้วยราคา แต่แข่งขันด้วยคุณภาพ ประสบการณ์ และความใส่ใจในรายละเอียด
ดังนั้นแคมเปญ ‘Make it Dirty’ จึงเกิดจากการพัฒนา Dirty Coffee สูตรเฉพาะของ BEANS ที่ใช้เวลาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาสมดุลระหว่างนมเย็นจัดสูตรพิเศษของแบรนด์ กับเอสเพรสโซเข้มข้นจากเมล็ดกาแฟ Single Origin รหัส C-5 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อดึง Aroma, Body และ Coffee Oils ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างรสสัมผัสที่นุ่มลึก กลมกล่อม และมีเลเยอร์ในทุกแก้ว
นอกจากนี้ BEANS ยังขยายบทสนทนาของกาแฟไปสู่ Lifestyle และ Nightlife Culture ของคนรุ่นใหม่ ผ่านการ Collaboration กับ 12 บาร์และร้านดังทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นมากกว่ากาแฟยามเช้า ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2569 โดยแต่ละร้านได้ร่วมสร้างสรรค์เมนู Dirty Cocktail ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มีร้านไฮไลต์ที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ TICHUCA (ชั้น 46 T-One, ทองหล่อ)กับเมนู DIRTY ROASTED เอสเพรสโซมาร์ตินีที่ผสานกลิ่นดอกมะลิและข้าวหอมมะลิในสไตล์ทรอปิคอล, PAPER PLANE PROJECT (ชั้น 40 T-One, ทองหล่อ) กับ DIRTY REMY'S COFFEE ที่เชื่อมรสชาติกาแฟเข้ากับ Nightlife Experience และ TAHONA (ชั้น 33 InterContinental Bangkok Sukhumvit) กับ TROPICAL DIRTY MARTINI ที่เพิ่มมิติความสดชื่นผ่านกลิ่นกล้วย ดอกชมนาด และกาแฟสูตรใหม่
ขณะที่ SANCTUARY BAR (ชั้น 34 InterContinental Bangkok Sukhumvit) ถ่ายทอดเสน่ห์ของกาแฟผ่านแนว Spirit Forward ในเมนู DIRTY PEATY ส่วน GIR (ชั้น 40 T-One, ทองหล่อ) สร้างสรรค์ RAINFOREST BREW Sparkling Cocktail ที่สกัดกลิ่นกาแฟใต้อุณหภูมิต่ำ ผสมผลไม้ป่าและ Sherry อย่างลงตัว
ด้าน NOT FROM SAN SEBASTIAN (ทองหล่อ) เพิ่มความสดชื่นผ่าน CAFÉ DEL MANGO Coffee Tonic Twist กลิ่นมะม่วงและดอกไม้ ขณะที่ BLACK CABIN (พระราม 4) นำเสนอเมนูพิเศษอย่าง BOW AND ARROW, MUTED BUZZ และ LAST POUR ที่สะท้อนมิติความลึกของกาแฟในรูปแบบร่วมสมัย
นอกจากนี้ยังมี SUNDRY(4-Floor Social Club) ที่ตีความ Dirty Coffee ผ่านแรงบันดาลใจจากขนมไทยในเมนู Dirty Morkhaeng , OFTR (ONE FOR THE ROAD ซอยสุขุมวิท 31) กับ DIRTY MIDNIGHT และ SWEET RUMOR ที่เพิ่มความนุ่มลึกของ Decaf Espresso รวมถึง 008 BAR (ชั้น 11 Eight Thonglor) ที่นำเสนอ Dirty Coffee ในสไตล์ Speakeasy ผ่านเมนู DIRTY BREW MISSION และ DIRTY SPIRIT ด้าน JERRY (24 Boulevard) ถ่ายทอดความสนุกของ Dirty Coffee ผ่านเมนูสีสันสดใสอย่าง DIRTY CRIMSON CLOUD และ XIN XE GOI (นานา-เยาวราช) ที่นำเสนอ DIRTY MIND และ PB&J TOAST ผ่านการผสมผสานกลิ่นกาแฟกับรสสัมผัสแบบขนมหวานร่วมสมัย
ฟาน อัครินทร์ กล่าวว่า สำหรับปี 2569 BEANS ตั้งเป้าสร้าง Brand Equity ให้แข็งแรงขึ้น พร้อมผลักดันเป้าหมาย “Dirty Coffee = BEANS” ผ่านยอดทดลองดื่มหน้าร้าน การเติบโตของ Member Community รวมถึง Organic Social Buzz จากผู้บริโภคจริง โดยเชื่อว่าการสร้าง Brand Experience ที่ผู้คนอยากกลับมาซ้ำและอยากพูดถึงต่อ คือหัวใจสำคัญของการเติบโตในยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ BEANS ยังมองว่า ‘Make it Dirty’ ไม่ใช่เพียง Seasonal Campaign แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Dirty Coffee Culture ให้แข็งแรงในระยะยาว ผ่าน Content, Experience และ Collaboration รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะต่อยอด Community ของคนรัก Dirty Coffee ให้เติบโตต่อไปในอนาคต