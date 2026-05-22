แอปเปิลแดซเซิลจัดเต็มแผนตลาด

แอปเปิลแดซเซิล เปิดแผนรุกตลาดไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฤดูกาล 2569 ตั้งเป้าเจาะฐานผู้บริโภคทั่วไทย
แอปเปิล “แดซเซิล” (Dazzle™) แอปเปิลสายพันธุ์พรีเมียมจากนิวซีแลนด์ พร้อมรุกตลาดไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฤดูกาล 2569 ต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวในกลุ่มค้าส่งเมื่อปีที่ 2568 โดยในปีนี้ แดซเซิล (Dazzle) ยังคงมุ่งเน้นการขยายการเติบโตและเพิ่มการเข้าถึงในช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลในปีนี้ จะเปิดฉากด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดค้าส่ง ณ ตลาดไท เพื่อย้ำถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
แดซเซิล (Dazzle) เป็นแอปเปิลที่วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศนิวซีแลนด์ และปลูกในพื้นที่อ่าวฮอว์ค (Hawke’s Bay) โดยได้รับการยอมรับในระดับสากล จากคุณลักษณะอันโดดเด่นด้วยเปลือกสีแดง เนื้อสัมผัสกรอบอร่อย และรสชาติหวานตามธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวเอเชีย และพฤติกรรมการบริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ
ในปี 2569 นี้ แดซเซิล (Dazzle) มีแผนเดินหน้าสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไป อาทิ การร่วมงานกับเหล่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ KOLs การโฆษณาผ่านสื่อนอกบ้านในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (MRT) รวมถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ภาษาไทย เพื่อเป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสารของแบรนด์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงแผนกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ จดจำและกระตุ้นให้เกิดการทดลองชิมผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการมองเห็นของผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางค้าปลีกหลัก
ความคิดริเริ่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความพยายามในภาพรวมของ แดซเซิล (Dazzle) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Visibility) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมียมของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีสำหรับผลไม้นำเข้าระดับพรีเมียม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และแหล่งที่มาของผลไม้ ซึ่งอุดมไปด้วยใยอาหารและสารอาหารที่จำเป็น ทำให้ แดซเซิล (Dazzle) ยังคงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยผ่านช่องทางทั้งค้าส่งและค้าปลีกในตลาดผลไม้สดของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความกรอบจากนิวซีแลนด์กับแอปเปิลแดซเซิล
(Experience
the Crunch of New Zealand with Dazzle™)”
ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
ได้แก่แม็คโคร
(Makro),
กูร์เมต์
มาร์เก็ต(Gourmet
Market),โลตัส
(Lotus’s)
และ
บิ๊กซี(Big
C)
โดยในปีที่
2
ของการทำตลาดในประเทศไทย
แบรนด์ยังคงมุ่งมั่นการสร้างการรับรู้ในระยะยาว
พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคในกลุ่มผลไม้นำเข้าระดับพรีเมียมในไทยให้เกิดขึ้น