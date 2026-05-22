Q-CHANG จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะช่างไทย  ยกระดับแพลตฟอร์มช่างคุณภาพสู่ยุคดิจิทัล

บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Q-CHANG (คิวช่าง) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เดินหน้าพัฒนาทักษะช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงาน ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย และรองรับความต้องการตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน
นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพแรงงานไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยอาชีพช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้าเป็นสายงานสำคัญที่ทุกชุมชนต้องการ จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะให้ได้มาตรฐาน พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ความร่วมมือกับ Q-CHANG ครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดโอกาสให้ช่างที่มีฝีมือและผ่านการรับรองมาตรฐานเข้าถึงงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากช่างมาตรฐาน มีความปลอดภัย และตรวจสอบได้ เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงฝีมือ แต่รวมถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเจ้าของบ้านผู้ใช้บริการด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังเตรียมต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตร ‘ช่างโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)’ รองรับเทรนด์พลังงานสะอาด (Clean Energy) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านเทคนิค มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการผลิตแรงงานทักษะสูงให้ตรงตามความต้องการของตลาดในอนาคต”
ทั้งนี้ในปี 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ Q-CHANG (คิวช่าง) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ ด้วยเป้าหมายยกระดับแรงงานไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา Q-CHANG (คิวช่าง) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และจัดฝึกอบรมในหลากหลายสาขา อาทิ การอบรมสร้างอาชีพผ่านแอปพลิเคชัน Q-CHANG (คิวช่าง) การติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย เทคนิคการปูกระเบื้องผนังและพื้นระดับมาตรฐาน การซ่อมแซมหลังคา การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านอย่างมืออาชีพ
โดยการลงนามความร่วมมือครั้งใหม่นี้ ถือเป็นการขยายกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานของช่างไทยทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ช่างได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสากล
ด้าน นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Q-CHANG (คิวช่าง) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างไทยมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปี ด้วยความเชื่อมั่นว่า ‘ช่างไทยที่มีฝีมือ ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดี’ ซึ่งที่ผ่านมา Q-CHANG (คิวช่าง) รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้ให้กับช่างไทย ผ่านการจัดฝึกอบรมในหลากหลายหลักสูตร โดยมีช่างไทยผ่านการอบรมแล้วกว่า 1,072 คน และบางรายสามารถต่อยอดสร้างรายได้สูงถึง 200,000 บาทต่อเดือน ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถือเป็นก้าวสำคัญที่ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาทักษะอาชีพ แต่ยังสร้างโอกาส รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างไทยให้มีศักยภาพ ให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน”
สำหรับ Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานบริการเกี่ยวกับบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านสามารถนัดหมายช่างได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันช่างสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 7 ปี และสร้างรายได้ให้กับช่างไทยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ครอบคลุมงานบริการหลากหลายประเภท ทั้งงานก่อสร้าง รีโนเวท ซ่อมแซมหลังคารั่ว ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และล้างแอร์
นอกจากนี้ Q-CHANG (คิวช่าง) ยังเดินหน้าพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมช่าง “Q-CHANG Academy” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.q-changacademy.com และระบบ Learning Management System (LMS) ที่ช่วยให้ช่างสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคนิคการทำงาน การทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างช่างและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (On-site Training) ร่วมกับพันธมิตรสินค้าชั้นนำ ณ ศูนย์ Q-CHANG Academy ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ หาดใหญ่ และโคราช
“Q-CHANG (คิวช่าง) เชื่อมั่นเสมอว่า ‘ช่างฝีมือไทย’ คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม การลงทุนด้านทักษะและองค์ความรู้ให้กับช่างไทย จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สร้างผลลัพธ์ได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงนามในเอกสาร แต่คือการเดินหน้าสร้างโอกาส อาชีพ และอนาคตที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยทั่วประเทศ Q-CHANG (คิวช่าง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความไว้วางใจร่วมพัฒนาทักษะช่างไทย เราเชื่อมั่นว่าภายใต้ความร่วมมือฉบับใหม่นี้ Q-CHANG (คิวช่าง) จะสามารถยกระดับมาตรฐานช่างไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล” นายศรัณย์วิศว์ กล่าวปิดท้าย
