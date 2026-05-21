แมคโดนัลด์ ชูแคมเปญ ‘RIDE THRU’

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ชูแคมเปญ ‘RIDE THRU’ (ไรด์ทรู) จะกี่ล้อ ก็สั่งได้ ตอกย้ำแนวคิดความสะดวกที่เข้าถึงได้สำหรับทุกการเดินทางผ่าน ‘แมคไดร์ฟทรู’ พร้อมเจาะกลุ่มผู้ขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์และจักรยาน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ On-the-Go ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกรวดเร็วและความคล่องตัวในชีวิตประจำวัน
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราการใช้งานมอเตอร์ไซค์สูงที่สุดในเอเชีย โดยจากรายงานของ รายงานของ Pew Research Center 2023ระบุว่า กว่า 87% ของครัวเรือนไทยมีมอเตอร์ไซค์อย่างน้อย 1 คัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินทางของผู้บริโภคไทยที่ให้ความสำคัญกับความคล่องตัวและความสะดวกสบาย ‘แมคไดร์ฟทรู’ จึงพร้อมเป็นหนึ่งในช่องทางบริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ On-the-Go ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัว พร้อมต้อนรับทุกการเดินทางทั้งผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ หรือผู้รักการปั่นจักรยาน ให้สามารถสั่งและรับอาหารได้ง่าย ๆ ผ่าน ‘แมคไดร์ฟทรู’ ที่สะดวก รวดเร็ว และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
พิเศษยิ่งขึ้นด้วยโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าแมคไดร์ฟทรูเท่านั้น เมื่อซื้อเมนูใดก็ได้ที่ แมคไดร์ฟทรู มูลค่า 100 บาทขึ้นไป รับทันที! กระเป๋า ‘McLucky Bag’ สีแดงสดใส (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 มิถุนายน 2569