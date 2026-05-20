“ลาลามูฟ” ลุยส่งด่วน “เยอรมนี”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาลามูฟ แพลตฟอร์มให้บริการส่งด่วนแบบออนดีมานด์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายธุรกิจของลาลามูฟ สู่ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ในฐานะ ตลาดโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
โดยลาลามูฟบุกตลาดเยอรมนีโดยการชูจุดเด่น “บริการขนส่งที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว” เน้นตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น และพร้อมรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการส่งด่วนแบบออนดีมานด์ที่มีความน่าเชื่อถือ
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) ในเยอรมนีมีจำนวนมากกว่า 3.4 ล้านราย โดยมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ประกอบธุรกิจ อาทิ ร้านอาหารสัตว์แช่แข็ง ร้านซ่อมจักรยาน ธุรกิจจัดเลี้ยง ซึ่งใช้บริการส่งด่วนเป็นประจำ ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่หลายครั้งมีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารเร่งด่วน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริการส่งด่วนในเยอรมนีที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SMEs ในเยอรมนียังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์มาอย่างยาวนาน ทั้งในเรื่องคุณภาพการให้บริการที่ไม่สม่ำเสมอ ต้นทุนที่ผันผวน และข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการขนส่งแบบออนดีมานด์ที่สามารถติดตามสถานะได้ โดยไม่ต้องผูกมัดกับสัญญาระยะยาวหรือแบกรับภาระในการดูแลรถขนส่งด้วยตนเอง
ด้วยการมองเห็นช่องว่างในตลาดดังกล่าว ลาลามูฟจึงได้เข้าสู่ตลาดเยอรมนีด้วยการนำเสนอ “บริการส่งด่วนที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว” พร้อมระบบจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยการให้บริการแบบออนดีมานด์ตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับรูปแบบการจัดส่งได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมลดต้นทุนคงที่จากการบริหารจัดการรถขนส่งของตนเอง
ลาลามูฟมุ่งเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศเยอรมนี และเตรียมขยายพื้นที่การให้บริการสู่ตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาค EMEA ต่อไป เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SMEs และส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตยิ่งขึ้น