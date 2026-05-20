SASOM จับมือ SNKRDUNK เปิดโลก Trading Cards ดันคอมมูนิตี้ไทยสู่ระดับโลก

สะเทือนวงการ Trading Card Games (TCG) ไทย! เมื่อ SASOM (สะสม) แพลตฟอร์มของสะสมแถวหน้าของไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SNKRDUNK เบอร์หนึ่งจากญี่ปุ่น เชื่อมระบบ Authentication ระดับสากล พร้อมเปิดวาร์ป Supply การ์ดแรร์จากญี่ปุ่นตรงถึงมือนักสะสมไทย
ในยุคที่ Trading Card Games ไม่ได้เป็นแค่เกม แต่คือ ‘สินทรัพย์’ และ ‘วัฒนธรรม’ ที่มีมูลค่ามหาศาล ปัญหาที่ตามมาคือความกังวลเรื่องสินค้าปลอม การรีซีล (Reseal) และสภาพไม่ตรงปก วันนี้ SASOM (สะสม) แพลตฟอร์ม Authenticated Marketplace ชั้นนำของไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ SNKRDUNK แพลตฟอร์มระดับแถวหน้าของเอเชียจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการการ์ดไทยแข็งแกร่งกว่าที่เคย
จาก ‘พี่น้อง’ สู่การเชื่อมต่อ Ecosystem ระดับโลก
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังของ “Platform พี่น้อง” ภายใต้เครือ Kream Corporation ประเทศเกาหลีใต้ โดยนำจุดแข็งของ SNKRDUNK ที่มี Supply สินค้า Exclusive และเครือข่ายนักสะสมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มาผสานกับ SASOM ที่มีความเข้าใจอินไซต์และพฤติกรรมนักสะสมไทยอย่างลึกซึ้ง เพื่อทลายกำแพงความกังวลและยกระดับตลาด Collectibles ไทยสู่สากล
ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็น Big Move ของวงการ?
ตลาด TCG ทั้ง Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! และ Disney Lorcana กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ Pain Point สำคัญคือนักสะสมมักต้องเสี่ยงดวงกับการซื้อขายที่ไม่มีระบบรองรับ ความร่วมมือนี้จึงส่งมอบ 3 ปรากฏการณ์ใหม่:
Japanese-Exclusive Access: นักสะสมไทยเข้าถึง Booster Packs, Sealed Boxes และการ์ดแรร์ระดับตำนานจากญี่ปุ่นผ่าน SNKRDUNK ได้ง่ายขึ้น
Advanced Authentication: สินค้าทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีความละเอียดสูง ตั้งแต่การเช็กซีล คุณภาพงานพิมพ์ ลายโฮโลแกรม ไปจนถึงร่องรอยตำหนิเล็กๆ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานระดับสากล
Community-Centric Experience: ยกระดับประสบการณ์ผ่านฟีเจอร์ใหม่ In-app Live Streaming ฟีเจอร์ไลฟ์ภายในแอปที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการซื้อขายและการสร้างคอมมูนิตี้สายการ์ด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแพ็กผ่านไลฟ์ การลุ้น Chase Card แบบเรียลไทม์ การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักสะสม รวมถึงการซื้อขายสินค้าระหว่างไลฟ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับคอมมูนิตี้การ์ดระดับโลก และรองรับการเติบโตของวงการ TCG ที่ขับเคลื่อนด้วยทั้ง “Community” และ “Experience” ควบคู่กันไป
ในวันที่ตลาด Trading Card Games เติบโตอย่างรวดเร็ว “ความเชื่อมั่น” ในการซื้อขายจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ตัวสินค้าเอง ความร่วมมือระหว่าง SASOM และ SNKRDUNK จึงไม่ใช่เพียงการขยายหมวดธุรกิจ แต่คือการร่วมกันยกระดับมาตรฐานของวงการ Collectibles ไทย ผ่านระบบตรวจสอบสินค้า โครงสร้างการซื้อขายที่โปร่งใส และการเข้าถึงสินค้าระดับโลก เพื่อให้นักสะสมสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และสะดวกยิ่งขึ้นในทุกการสะสม