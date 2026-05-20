CPF ยกทัพ Future Food และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เตรียมยกทัพนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ร่วมจัดแสดงในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ภายใต้แนวคิด “FOOD INNOVATION FOR WELLNESS” ผ่านการหลอมรวมโลกอาหาร เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมไฮไลต์ “3D SPACE LANDMARK – THE FIRST AT THAIFEX” ภารกิจอวกาศเสมือนจริงครั้งแรกในงาน ในรูปแบบ Interactive Experience ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสัมผัสอาหารแห่งอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ “ไส้กรอกข้าวกะเพราไก่ ซีพี เพลย์” คว้ารางวัล WINNER จากเวที THAIFEX – ANUGA TASTE INNOVATION SHOW 2026 ที่ต่อยอดจาก “กะเพราไก่ไทย” เมนูที่ได้รับคัดเลือกสู่ภารกิจอวกาศ Axiom Mission 4 สะท้อนศักยภาพอาหารไทยและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับอวกาศ (Space Food Standard) ของ CPF บนเวทีโลก
ภายในบูธแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนสินค้าส่งออก แบรนด์ “Authentic Asia” นำเสนอรสชาติอาหารเอเชียต้นตำรับในรูปแบบ Food Innovation ป้อนตลาดโลก อาทิ Thai Chicken Roll, Duck Karaage และ Mini Ebi Katsu ขณะที่ “Kitchen Joy” ขนเมนู Asian Fusion ที่ผสานความสนุก ความสะดวก และรสชาติสไตล์เอเชียร่วมสมัย ผ่านเมนูข้าวและเส้นหลากหลายสไตล์ ทั้ง Thai Cube, Indian Cube และ Green Cube พร้อมเมนูเด่นอย่าง ข้าวแกงพะแนงไก่ บะหมี่ต้มยำไก่ครีมมี่ และข้าวไก่ซอสสวีทชิลลี่ ที่รวมทั้งความอร่อยและทางเลือกเพื่อสุขภาพไว้ในมื้อเดียว
นอกจากนี้ ยังมีโซนสินค้านำเข้าพรีเมียม ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพจากทั่วโลก อาทิ “ซีพี-อูโอริกิ” ปลาสดจากตลาดปลาโทโยสุ ประเทศญี่ปุ่น เนื้อวากิว เนื้อออสเตรเลีย พาสต้า Barilla ชีสเมจิ และไวน์ รวมถึงโซนสินค้าในประเทศ ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เช่น “ซีพี-นิปปอน” อาหารญี่ปุ่นพร้อมปรุงและพร้อมทาน พร้อมเมนูเด่นอย่าง เกี๊ยวซ่าชีสเบิร์น และแฮมเบิร์กซอสเดมิกลาส รวมถึง U Farm มีโอเมก้า 3 สูงจากธรรมชาติ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และ “ไข่เบญจา” ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่รายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองฉลาก Net Zero Product จาก อบก. กุ้งซีพีแปซิฟิก หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ สินค้าพร้อมปรุง อาหารทานเล่น ซุป ซอส และเครื่องดื่มสายเฮลท์ตี้ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ร่วมสัมผัส Food Innovation และ Space Food Standard ได้ที่บูธ CPF ภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 โดยแบ่งวันจัดแสดงออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันเจรจาธุรกิจ (Trade Days) ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป (Public Day) วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ บูธ CPF หมายเลข 1-RR01 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี