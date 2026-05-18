เคลียร์คิวให้ว่าง ล็อกวันให้พร้อม! ‘Marketing Oops! Summit 2026’ + Canva + “ถกไม่เถียง” Live Debate: AI vs Human ยกระดับสู่ Experience Platform เต็มรูปแบบ 11 มิ.ย. นี้

AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2026 กลับมาอีกครั้งพร้อม Title Sponsor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความร่วมมือระยะยาวในการขับเคลื่อนวงการการตลาดไทย
การกลับมาของ AssetWise ในปีนี้สะท้อนบทบาทของพันธมิตรที่ไม่ได้เพียงสนับสนุน แต่ร่วมยกระดับ Marketing Oops! Summit ให้เป็น platform ที่เชื่อมโยงนักการตลาด ธุรกิจ และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง impact ที่เกิดขึ้นได้จริง
ปีนี้ถือเป็นการ “ยกเครื่องงานครั้งใหญ่ที่สุด” จากเวทีที่พูดถึงเทรนด์ สู่เวทีที่เน้น Execution จริง กับความท้าทายของนักการตลาดที่ไม่ได้อยู่ที่การเข้าถึง AI, Data หรือ Technology อีกต่อไป แต่คือการรับมือกับโลกที่ “การตลาดยากขึ้น” ในขณะที่ทีมเล็กลง งบถูกกดดัน และ Agentic AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีทำงานของทั้งองค์กร
Marketing Oops! Summit 2026 จัดขึ้นภายใต้ธีม “Intelligence in Action: Bolder, Bigger and Beyond” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) งานปีนี้ถูกออกแบบใหม่ให้เป็น Experience Platform ที่ผู้เข้าร่วมจะได้เห็นการทำงานจริงของ AI Growth System ในมุมของ Creative, Performance, New Trend และ Consumer ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ขององค์กรในปี 2026 ที่ไม่ได้แข่งขันกันที่ “ใครมีเครื่องมือ” แต่แข่งขันกันที่ “ใครใช้ได้จริง”
“วันนี้ทุกองค์กรมี access ถึง AI และเครื่องมือไม่ต่างกัน แต่ในปี 2026 ความแตกต่างจะอยู่ที่ใครสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็น ‘Action’ ได้จริง Marketing Oops! Summit ปีนี้ เราจึงออกแบบให้ทุก session ไม่ใช่แค่ insight แต่คือ execution ที่นำไปใช้ได้ทันที และเพื่อให้นักการตลาดได้ Upgrade และตามทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของการตลาดยุคใหม่ และ Agentic AI” คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้ง Marketing Oops! และผู้จัดงาน Marketing Oops! Summit กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้
“AssetWise รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็น Title Sponsor ของ Marketing Oops! Summit 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะเราเชื่อว่างานนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และอินไซต์ใหม่ๆ แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจและนักการตลาดสามารถเปลี่ยน ‘Intelligence’ ให้กลายเป็น ‘Action’ ได้จริง ในยุคแห่ง Disruption ที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ AssetWise ในฐานะแบรนด์อสังหาที่ไม่ได้สร้างแค่ที่อยู่อาศัย แต่ตั้งใจสร้าง Quality of Life ผ่านประสบการณ์และคุณค่าที่ตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลงของ lifestyle ลูกค้าและโลกธุรกิจยุคใหม่” คุณปณีตา มาลัยวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกับ Marketing Oops!
Canva ขึ้นเวทีไทยครั้งแรก และไม่ได้มาแค่ Keynote
หนึ่งในสัญญาณสำคัญของปีนี้ คือการที่ Canva เลือก Marketing Oops! Summit เป็นเวทีแรกในประเทศไทย และได้เตรียม ออกแบบความรู้และประสบการณ์รวม 2 sessions ในงานเดียว
1. The Canva Generation (Main Stage) -- Session ที่สะท้อนการเปลี่ยน paradigm ของการตลาด เมื่อ Gen Z + AI กำลัง redefine productivity และ workflow ของทั้งองค์กร จาก “ทีมครีเอทีฟ” สู่ “ทั้งองค์กรสร้างได้”
2. Creative at Scale: Watch AI Build a Campaign (Live Execution Theater) จาก insight สู่ execution แบบ real-time Canva จะทำ Live Demo สร้างแคมเปญด้วย AI บนเวทีจริงให้เห็น ตั้งแต่ ideation, asset creation ไปจนถึง deployment นี่คือ rare moment ที่ได้เห็นว่า “AI กำลังย่น workflow การตลาดจากวัน เหลือไม่กี่นาที”
การมี 2 sessions ของ Canva ใน 2 เวทีที่ต่างกัน ไม่ใช่แค่ highlight แต่คือการสะท้อนว่า “อนาคตของ marketing ไม่ได้อยู่ที่การคิด หรือการทำ แต่คือการเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน”
“ถกไม่เถียง” Live on Stage: เมื่อ AI vs Human คือโจทย์ของทุกองค์กร
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ต่างจากทุกเวที คือการนำรายการชื่อดัง “ถกไม่เถียง” มาจัดแบบ Live Debate บนเวทีจริง ภายใต้หัวข้อ “AI vs Human: โลกที่ใครก็เก่งได้ด้วย AI — โอกาส หรือจุดจบของ Skill?” และ Session นี้จะเป็น entertainment ที่เป็น core conversation ของทั้ง industry โดยผู้ร่วม debate เป็นทั้งฝั่งที่ “ใช้ AI อย่างลึก” และฝั่งที่เชื่อใน “human judgment และ experience” ประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาจะไม่ใช่คำถามพื้นฐาน แต่เป็นคำถามที่องค์กรต้องตัดสินใจจริง นี่คือ session ที่ไม่ได้ให้คำตอบเดียว แต่ทำให้ผู้ฟัง “ต้องกลับไปตัดสินใจเอง”
Experience ใหม่ที่ทำให้ MOS ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
นอกจาก 2 highlight หลัก งานปีนี้ยังถูกออกแบบให้เป็น 4 มิติหลัก:
•Experience Theater (New Format): Live Demo + Real Case + Deep Dive ไม่ใช่ฟัง แต่คือ “เห็นของจริง”
•AI LIVE Playground: พื้นที่ทดลอง AI ในบริบทธุรกิจจริง จาก AI Commerce → AI Content → AI-driven CX
•Physical AI (Exclusive Session): หนึ่งใน theme ใหญ่ของ CES 2026 เมื่อ AI ไม่ได้อยู่แค่ใน software แต่ฝังอยู่ในโลกจริง
•MOS Black Night (First Time Ever): After Party ครั้งแรกของงาน คืนที่ networking จะไม่เกิดใน panel แต่เกิดใน “conversation จริง” พร้อมการแสดงสด จาก “กรุงเทพราตรี” ศิลปิน Gen Z ที่กำลังไวรัลบน TikTok
ความสำเร็จของปีที่ผ่านมา ตอกย้ำบทบาท “ศูนย์กลางอุตสาหกรรม”
ในปี 2025 Marketing Oops! Summit มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,400 คน รวม 90+ speakers และ 60+ brands สะท้อนบทบาทของงานในฐานะ “แพลตฟอร์มที่ผู้นำใช้กำหนดทิศทาง ไม่ใช่แค่ตามเทรนด์”
เปิดขายบัตรแล้ว
• Early Bird 1,999 บาท (ถึง 31 พฤษภาคม 2569)
• ราคาปกติ 3,900 บาท (ถึง 11 มิถุนายน 2569)
• 11 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์ฯ สิริกิต์
• บัตรทุกใบ
✔ ร่วม Workshop: Claude Co-work ฟรี❗️
✔ ร่วม Workshop: AI Search for Brand ฟรี
✔ รับชมย้อนหลังได้ 3 เดือน
• Group Discount: ซื้อ 5–9 ใบ ลด 10% | ซื้อ 10 ใบขึ้นไป ลด 15%
