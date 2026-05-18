เตรียมพบกับ The Final Match ศึกชิงแชมป์ NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA ในวันที่ 23-24 พ.ค. 2569 นี้ และพบกับ DeAndre Jordan แชมป์ NBA เจ้าพ่อ Alley-oop ในตำนานจัดเต็มความบันเทิงตลอด 2 วัน กับมินิคอนเสิร์ตและโชว์สุดพิเศษจากศิลปิน นำโดย MILLI, CIR*CRL, BENZ ข้าวขวัญ, NEXT IDOL และการแสดงจาก CU Performance ที่พร้อมเปลี่ยนสนามบาสให้ลุกเป็นไฟ
การแข่งขัน NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA เป็นเวทีบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ร่วมกับ The National Basketball Association หรือ NBA สมาคมลีกบาสเกตบอลชื่อดังระดับโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักบาสเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพบนสนามจริง และลุ้นคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในการแข่งขัน NBA Rising Stars Invitational 2026 ประเทศสิงคโปร์
ในวันเปิดสนาม 23 พฤษภาคม 2569 แฟนบาสจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ครั้งสำคัญก่อนใคร ทั้งการเชียร์นักบาสเยาวชนไทยในเกมส์การแข่งขัน พร้อมกิจกรรมพิเศษภายในงาน และไฮไลต์ที่แฟนบาสเกตบอลรอคอย นั่นคือการพบ DeAndre Jordan เซ็นเตอร์ของ New Orleans Pelicans เจ้าของดีกรีแชมป์ NBA 2023 เจ้าพ่อ Alley-oop ในตำนาน งานนี้ไม่ได้แค่เจอตัวจริง แต่ยังมีกิจกรรมพิเศษให้แฟนบาสได้ลุ้นกันแบบจัดเต็ม ทั้งการแจก Jersey พร้อมลายเซ็นจาก DeAndre Jordan รวมถึงของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และพิเศษเฉพาะวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น แฟนบาสที่มาถึงหน้างาน 50 ท่านแรก รับทันที T-Shirt NBA Rising Stars Invitational – Limited Edition แบบไม่ต้องลุ้น และยังมีกิจกรรมร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
การแข่งขันในวันเปิดสนามจะเป็นการแข่งแบบแพ้คัดออก ประเดิมด้วยคู่แรก ระหว่างโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ พบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ พร้อมการแสดงศิลปะการแสดงไทยจาก CU Performance ต่อด้วยคู่ที่ 2 ระหว่างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ พบกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมมินิคอนเสิร์ตของ BENZ ข้าวขวัญ นักร้องสาวมากความสามารถ จากนั้นจะเป็นการแข่งขันคู่ที่ 3 ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบกับโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และต่อด้วยคู่ที่ 4 ระหว่างโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย พบกับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี พร้อมการแสดงจาก CU Performance
สำหรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 จะเป็นการชิงชนะเลิศระหว่างคู่ที่ผ่านเข้ารอบ เริ่มที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฝ่ายหญิง พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากวง CIR*CRL T-POP น้องใหม่ไฟแรง ตามด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฝ่ายชาย พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก MILLI แรปเปอร์สาวตัวจี๊ดแห่งยุค
ทุกเสียงเชียร์ในวันงานจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้น้อง ๆ กล้าเล่น กล้าลุย และเชื่อว่าความฝันของพวกเขาสามารถไปได้ไกลกว่าเดิม จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเชียร์ไปด้วยกัน สำหรับ TOA เวทีนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันบาสเกตบอล แต่คือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักบาสเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้จากเกมจริง และเปลี่ยนความฝันให้เข้าใกล้เวทีระดับสากลมากขึ้น ดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมเชียร์ และร่วมชมความสามารถของน้อง ๆ ไปด้วยกัน
ตารางการแข่งขัน และไฮไลท์ในงาน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2569
11.30 : ประตูเปิด ลงทะเบียนเข้างาน
12.30 : พิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมโชว์จาก NEXT IDOL
พบกับ Special guest : DEANDRE JORDAN และ การแข่งขันคู่ที่ 1 (Semi-Final)
15.00 : การแข่งขันคู่ที่ 2 (Semi-Final) และ Mini Concert จาก BENZ ข้าวขวัญ
17.00 : การแข่งขันคู่ที่ 3 (Semi-Final)
19:00 : การแข่งขันคู่ที่ 4 (Semi-Final)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2569
12.00 : ประตูเปิด ลงทะเบียนเข้างาน
13.00 : Opening Show และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมหญิง และมินิคอนเสิร์ต CIR*CRL
15:30 : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชาย และมินิคอนเสิร์ต MILLI X NEXT IDOL
17:30 : Award Ceremony พิธีมอบรางวัล
แล้วพบกันที่ CU Sports Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23-24 พฤษภาคม 2569
เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์เข้างานก่อนใคร ผ่านลิงก์ https://nbaworld.jebbit.com/niysmqz5?L=Full+Page&JC=Thai%E2%81%A3