กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “Unlocking The New Route” จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าปลดล็อกองค์ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เสริมศักยภาพ SMEs ไทย สู่โอกาสทางการเงินยุคใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการไทย ผ่านกิจกรรมสัมมนา “Unlocking The New Route: ปลดล็อกความรู้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำกลไกทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
จังหวัดขอนแก่นถือเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Smart City” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง เทคโนโลยีดิจิทัล และการยกระดับเศรษฐกิจเมืองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการคมนาคมของภูมิภาค จึงนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงินให้แก่ผู้ประกอบการไทย
ภายในงานมีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้สนใจจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยต่อการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในยุคที่การแข่งขันและรูปแบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน และ การพัฒนาธุรกิจ ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในหลากหลายมิติ ทั้งด้านหลักการ แนวทางปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินทางธุรกิจเป็นหลักประกัน รวมถึงกรณีศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจ SMEs
สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางธุรกิจ อาทิ สิทธิเรียกร้อง สินค้าคงคลัง เครื่องจักร หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับหลักประกัน ช่วยให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินกิจการต่อได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มสภาพคล่อง และขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากเนื้อหาทางวิชาการแล้ว ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถามข้อกฎหมาย และหารือแนวทางการประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจแต่ละประเภทอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภูมิภาคอีกด้วย
ต่อเนื่องจากกิจกรรมสัมมนา กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านกระบวนการบังคับหลักประกันและแนวทางการดำเนินงานในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายและระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพการนำกฎหมายไปใช้จริงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการกระจายองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ และโอกาสทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม พร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาเมืองสมัยใหม่
การจัดกิจกรรม “Unlocking The New Route” จังหวัดขอนแก่น จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และสะท้อนบทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ทันสมัย และยั่งยืนในทุกมิติ
หลังจากความสำเร็จของกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนดเดินหน้าจัดกิจกรรม “Unlocking The New Route” ครั้งต่อไป ณ จังหวัดสงขลา เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันศักยภาพ SMEs ไทยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2547 5048-9 Call Center 1570 อีเมล stro@dbd.go.th และเว็บไซต์ www.dbd.go.th