สยาม ทาคาชิมายะ จัดแคมเปญ “Lucky Lucky Lucky” เปลี่ยนการช็อปให้เป็นพลังบวก พร้อมเปิดตาราง "วันธงชัย" เสริมความปังวันนี้ – 30 มิถุนายน 2569

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น จัดแคมเปญใหญ่เอาใจนักช็อปสายมูและคนรักญี่ปุ่นกับ “Lucky Lucky Lucky” เนรมิตบรรยากาศแห่งความโชคดีทั่วทั้งห้างฯ พร้อมมอบโบนัสพิเศษและของสมนาคุณลิมิเต็ดเอดิชั่น รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 นี้
มร. อัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงที่มาของแคมเปญนี้ว่า “ในปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองหาเพียงสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมองหาประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มพลังใจและสร้างความสุขในทุกมิติ กลยุทธ์ “มูเก็ตติ้ง” (Mu-keting) จึงถูกนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องความโชคดีของญี่ปุ่น เข้ากับไลฟ์สไตล์การช็อปปิงของคนไทย เราตั้งใจให้ สยาม ทาคาชิมายะ เป็นพื้นที่ที่มอบทั้งความสนุก พลังบวก และความเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ นำโดยคุณกานต์ธิดา ประสงค์โสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณท์ บัตรเครดิตกรุงศรี เพื่อมอบสิทธิพิเศษความคุ้มค่าทุกการช็อป”
ยกระดับนิยามการช็อปปิงสู่ศาสตร์แห่งการสร้างความสุข ผ่านกลยุทธ์การมอบพลังบวกและสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลของญี่ปุ่น เปลี่ยนทุกการช็อปให้มีความหมาย
• ช็อปรับพลัง เพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตด้วยของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อส่งต่อความโชคดีโดยเฉพาะ
- Lucky Doll ช็อปครบทุก 2,999 บาท รับฟรี! ตุ๊กตาพร้อมคำทำนายดวงชะตาจากญี่ปุ่น (คละแบบ) ขนาดกะทัดรัด
- Lucky Bag เมื่อช็อปครบทุก 5,999 บาท รับฟรี! กระเป๋าผ้าลายพิเศษ ผลงานการออกแบบโดย Kyoko Abe ศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่น ที่ผสานศิลปะเข้ากับสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลได้อย่างลงตัว ตั้งแต่วันที่18 พ.ค. 69 เป็นต้นไป
• Lucky Monday เปิดตารางวันธงชัย ช็อปทุกวันจันทร์ตลอดเดือนพฤษภาคม รับคะแนนคูณสอง เปลี่ยนวันเริ่มต้นสัปดาห์ให้เป็นวันแห่งโชคลาภและการสะสมแต้มแบบก้าวกระโดด (รับคะแนนพิเศษเพิ่มเป็น 3 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน เมื่อช็อปครบทุก 25 บาท) และทุกวันจันทร์ตลอดเดือนมิถุนายน แลกคะแนน สยาม ทาคาชิมายะ 400 คะแนน รับ E-COUPON 100 บาท
• รับความคุ้มค่าต่อเนื่องกับโปรโมชั่น พิเศษเฉพาะช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2569 และ 20 – 30 มิถุนายน 2569 เท่านั้น
- รับ E-Coupon สูงสุด 12,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (สามารถรวมใบเสร็จได้ทุกแผนก รวมถึง Food ชั้น G และชั้น 4)
- รับเพิ่ม! บัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ สูงสุด 3,800 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ และแลกพอยต์สะสมเพียง 1 พอยต์ พร้อมใบเสร็จที่ทำรายการ
• เช็กดวงปังกับ "อาจารย์ไวท์ - หมอดูโอปป้า" ยกระดับประสบการณ์ช็อปปิงสู่การเสริมดวงชะตา เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป ( 11 พ.ค. – 25 มิ.ย. 69 ) ลงทะเบียนรับสิทธิ์เช็กดวงสุดพิเศษกับ "อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า" ที่จะมาเปิดลายแทงความปัง และแนะเคล็ดลับความเฮงให้ทุกโมเมนต์การช็อปปิงของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจ สำหรับท่านที่ลงทะเบียน 90 ท่านแรก
• สนุกกับกิจกรรม OMIKUJI (โอมิคุจิ) เป็นการเสี่ยงคำทำนายดวงชะตาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น เพียงแสดงใบเสร็จที่มียอดช็อปใดๆ ในห้างฯ สามารถร่วมเสี่ยงคำทำนาย “โอมิคุจิ” รับความโชคดีและคำแนะนำแนวทางการในการใช้ชีวิต
• เติมพลังบวกให้กับทุกวันของคุณกับ Wallpaper เสริมมงคล แบบฉบับญี่ปุ่น โดย Kyoko Abe ศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่นมีให้สะสมถึง 12 ลาย สามารถสแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดเสริมความปังตามจุดที่กำหนดทั่วทั้งห้างฯ
มาร่วมเปิดรับพลังแห่งความโชคดีและสนุกไปกับการช็อปปิงที่ "ดีต่อใจ" ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 ที่ สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @siamtakashimaya หรือเว็บไซต์ www.siamtakashimaya.co.th