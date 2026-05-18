อย่าปล่อยโชคใหญ่หลุดมือ "1 พัตต์ 1 แสน" ท้าทายวงสวิง ลุ้นรางวัลใหญ่ที่ Thailand Golf Expo 2026

นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้จัดงาน Thailand Golf Expo 2026 (ไทยแลนด์กอล์ฟเอ็กซ์โป 2026) งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้ที่รักความท้าทาย เข้าร่วมประชันความแม่นหลุมในกิจกรรม "1 พัตต์ 1 แสน" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 100,000 บาท (*ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับสนามพัตต์สุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบวงสวิงและความแม่นยำโดยเฉพาะ เพียงพกฝีมือ พกโชค และพกความมั่นใจ มาพัตต์ลูกกอล์ฟให้ลงหลุม ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่กลับบ้าน
กิจกรรม "1 พัตต์ 1 แสน" จะจัดขึ้นทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง รอบแรกจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.00 น. และรอบที่สองจะเริ่มในเวลา 16.30 - 19.00 น. กติกาง่าย ๆ เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการภายในงาน Thailand Golf Expo 2026 ครบ 4,000 บาท ภายในวันเดียวกัน รับสิทธิ์พัตต์ 1 ครั้ง (เล่นได้สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง/คน/รอบ) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องพัตต์ลูกกอล์ฟจากจุดที่กำหนดไว้ให้ลงหลุมในการพัตต์เพียงครั้งเดียว สามารถตรวจสอบกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่จุดจัดกิจกรรม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สายกอล์ฟตัวจริงห้ามพลาด!!! อย่าปล่อยโชคใหญ่หลุดมือ!!! มาร่วมทดสอบวงสวิงและความแม่นยำ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ พร้อมเพลิดเพลินไปกับทัพสนามกอล์ฟและรีสอร์ทระดับพรีเมียมทั่วประเทศ และแบรนด์อุปกรณ์และแฟชั่นกอล์ฟชั้นนำระดับโลก ที่พร้อมใจกันยกขบวนโปรโมชันสุดช็อก ลดกระหน่ำสะเทือนวงการสูงสุดกว่า 70%
ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรับฟรี! กระเป๋าผ้า Limited Edition ที่งาน (1 สิทธิ์ต่อท่าน) ของมีจำนวนจำกัด โดยงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 - 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดของงานได้ทาง Facebook Fan page: Thailand Dive Expo, Thailand Golf Expo, Traveler & Outdoor Expo