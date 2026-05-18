กรมทรัพย์สินทางปัญญาดึง “ซี ศิวัฒน์–เอมี่ เอมิกา” เข้าครัว ใช้วัตถุดิบ GI ทำอาหาร 4 เมนู

กรมทรัพย์สินทางปัญญาดึงคู่รักนักแสดง “ซี ศิวัฒน์–เอมี่ เอมิกา” เข้าครัวทำเมนูสุดพิเศษจากวัตถุดิบ GI ไทย จำนวน 4 เมนู โชว์ศักยภาพวัตถุดิบ GI ที่ทำเมนูได้หลากหลาย พร้อมชวนแฟนคลับทำตาม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับคู่รักนักแสดง “ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์” และ “เอมี่ เอมิกา กลิ่นประทุม” ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ผ่านเมนูอาหารสไตล์ Home Cooking ที่ทั้งสนุกสนานและสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ GI ท้องถิ่นคุณภาพของไทย ผ่านรายการ “เอมิกาเข้าครัว” โดยกำหนดทำ 4 เมนูสุดพิเศษจากวัตถุดิบ GI ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงจากหลากหลายพื้นที่มาทำเป็นอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ของท้องถิ่นไทยอย่างสร้างสรรค์ และผู้ชมสามารถลองทำตามได้ง่าย หรือนำไอเดียการทำอาหารจากวัตถุดิบ GI ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
สำหรับ 4 เมนู เริ่มจากเมนูที่ 1 ห่อหมกปลากะพงสามน้ำมะพร้าวอ่อนบ้านแพ้ว อาหารไทยสูตรเข้มข้นจากวัตถุดิบ GI คุณภาพ ประกอบด้วยปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ที่มีเนื้อขาวนุ่มไม่มีกลิ่นโคลน เพิ่มเสน่ห์ความหอมหวานด้วยมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว (สมุทรสาคร) มะพร้าวทับสะแก (ประจวบคีรีขันธ์) และปรุงรสด้วยเกลือสมุทรแม่กลอง (สมุทรสงคราม) และน้ำตาลโตนดเมืองเพชร (เพชรบุรี) รับประทานคู่กับข้าวไร่หอมหัวบอนกระบี่ ซึ่งเป็นข้าวกล้องที่มีกลิ่นหอมคล้ายเผือก เสิร์ฟในภาชนะสังคโลกสุโขทัย โดย episode นี้ ออนแอร์เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569
เมนูที่ 2 สปาเก็ตตี้ซอสไข่เค็มไชยา กุ้งบางแพเผา เมนูอาหารสไตล์ฟิวชันจากวัตถุดิบ GI กุ้งก้ามกรามบางแพ (ราชบุรี) ที่มีเนื้อแน่นเด้งรสหวาน ผสานกับซอสจากไข่เค็มไชยา (สุราษฎร์ธานี) กระเทียมศรีสะเกษ ปรุงรสด้วยพริกไทยตรัง และเสิร์ฟในชามไก่ลำปาง สะท้อนเสน่ห์วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอย่างลงตัว โดย episode นี้ เตรียมออนแอร์วันที่ 24 พ.ค.2569
เมนูที่ 3 ยำส้มโอขาวใหญ่โบราณ เติมความแซ่บและความสดชื่นด้วยส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ปรุงรสด้วยมะนาวเพชรบุรี น้ำตาลโตนดเมืองเพชร (เพชรบุรี) และเสริมความอร่อยด้วยหอมแดงศรีสะเกษ และถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน เสิร์ฟในภาชนะศิลาดลเชียงใหม่ โดย episode นี้ เตรียมออนแอร์วันที่ 7 มิ.ย.2569
เมนูที่ 4 ข้าวประณีตอบหม้อดินปลากุเลาเค็มตากใบ ใช้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ) เมล็ดนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นวัตถุดิบหลักคู่กับปลากุเลาเค็มตากใบ (นราธิวาส) ที่มีเนื้อฟู กลิ่นหอม รสชาติไม่เค็มจัด อบคู่กับกระเทียมแม่ฮ่องสอน หอมแดงศรีสะเกษ พริกไทยจันท์ (จันทบุรี) และเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน เสิร์ฟในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (นนทบุรี) โดย episode นี้ เตรียมออนแอร์วันที่ 21 มิ.ย.2569
“การส่งเสริมสินค้า GI ไม่เพียงช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ โดยกรมมุ่งหวังให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ผ่านการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย สนุกสนาน และเชื่อมโยงผู้บริโภคยุคใหม่ให้เห็นคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นใกล้ตัว พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนผู้ผลิตสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำว่าสินค้า GI ไม่ใช่แค่ของดีประจำถิ่น แต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างแท้จริง และขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมรายการ “เอมิกาเข้าครัว” ได้ทาง Youtube : AmyC Channel เพื่อสนับสนุนสินค้า GI ไทยและร่วมส่งต่อคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง”นางอรมนกล่าว
ปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยขึ้นทะเบียนแล้ว 258 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 116,111 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ มีสินค้า GI ในกลุ่มอาหารกว่า 211 รายการ หรือคิดเป็น 82% ของสินค้า GI ไทยทั้งหมด ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลาย สอดคล้องกับนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้ SME และชุมชน ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย GI โดยมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งเดินหน้าเชิงรุกส่งเสริมสินค้า GI ไทยอย่างครบวงจร ทั้งด้านการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพสินค้า การขยายช่องทางการตลาด และสร้างการรับรู้สินค้า GI ในวงกว้าง เพื่อยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เมนูสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และต่อยอดอัตลักษณ์วัตถุดิบ GI ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่