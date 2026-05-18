Blue by Alain Ducasse ตอกย้ำมาตรฐานไฟน์ไดนิ่งระดับโลก คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก Tatler Best Thailand 2026

“Executive Pastry Chef Christophe Grilo” รับรางวัล Best Pastry Chef ขณะที่ Blue by Alain Ducasse นำโดย Executive Chef Evens López ติด Top 20 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยระดับมิชลินสตาร์ ภายใต้วิสัยทัศน์และการนำของ เชฟระดับตำนาน Alain Ducasse ยังคงตอกย้ำความเป็นเลิศในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้า 2 รางวัลสำคัญจากเวที Tatler Best Thailand 2026 ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานด้านงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และมาตรฐานการบริการในระดับโลก โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำด้านรสนิยมของ Tatler
หนึ่งในรางวัลสำคัญที่ได้รับ คือรางวัล “Best Pastry Chef” ในสาขา Best-In-Class Restaurants Winners of 2026 ซึ่งมอบให้แก่ “Executive Pastry Chef Christophe Grilo” แห่ง Blue All-Day Dining ผู้สร้างสรรค์งานพาสทรีอันโดดเด่นด้วยความประณีต เทคนิคชั้นสูง และมิติรสชาติอันซับซ้อน จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเชฟขนมหวานที่น่าจับตามองที่สุดของวงการไฟน์ไดนิ่งไทยในขณะนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ Blue by Alain Ducasse ในการยกระดับศาสตร์แห่งขนมหวานให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Gastronomic Journey อย่างสมบูรณ์แบบ
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือการที่ “Blue by Alain Ducasse” ภายใต้การนำของ Executive Chef Evens López ได้รับเลือกให้ติด “Best 20 Restaurants in Thailand” จาก Tatler Best Guide Book 2026 ซึ่งรวบรวมรายชื่อร้านอาหารชั้นนำของประเทศแบบไม่จัดอันดับ โดยพิจารณาจากมาตรฐานด้านรสชาติ ความคิดสร้างสรรค์ การบริการ บรรยากาศ และอิทธิพลต่อวงการอาหารร่วมสมัย สะท้อนบทบาทของ Blue by Alain Ducasse ในฐานะหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ร่วมกำหนดทิศทางใหม่ให้กับวงการไฟน์ไดนิ่งไทยบนเวทีโลก
นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย Blue by Alain Ducasse ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านศาสตร์การรับประทานอาหารระดับเวิลด์คลาส ที่หลอมรวมความสง่างามของอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยเข้ากับวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมและแรงบันดาลใจจากบริบทของประเทศไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Alain Ducasse ผู้เชื่อว่าการรับประทานอาหารคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิต ที่ทุกองค์ประกอบตั้งแต่รสชาติ การบริการ ไปจนถึงบรรยากาศ ล้วนต้องสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจให้กับผู้มาเยือน
ด้วยทำเลที่ตั้งอันโดดเด่น ณ ไอคอนสยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา Blue by Alain Ducasse ยังถือเป็นร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลินเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าระดับโลก ตอกย้ำบทบาทของร้านในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Gastronomy และ Luxury Lifestyle ที่ดึงดูดนักชิมจากทั่วโลก
ความสำเร็จจาก Tatler Best Thailand 2026 ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านอาหารและงานบริการเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำสถานะของ Blue by Alain Ducasse ในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไฟน์ไดนิ่งที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย ซึ่งสามารถผสานมาตรฐานระดับโลกเข้ากับเสน่ห์ของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารร่วมสมัยได้อย่างงดงาม
ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2019 Blue by Alain Ducasse ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาดาวมิชลิน 1 ดาวต่อเนื่องถึง 5 ปีจาก Michelin Guide Thailand การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้านอาหารยอดเยี่ยมของเอเชียจาก Asia’s 50 Best Restaurants รวมถึงรางวัลด้านการออกแบบระดับโลกจาก Le French Design 100 และ Best of the Year Awards จาก Interior Design Magazine อีกทั้งล่าสุดยังคว้ารางวัล “Best French Restaurant” และติดอันดับ Top 20 จาก BK Top Tables 2026 Restaurant Awards ย้ำภาพลักษณ์ความเป็นที่สุดของประสบการณ์อาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่งที่ผสานรสชาติ บริการ และความสง่างามระดับเวิลด์คลาสไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองอีกหนึ่งความสำเร็จ Blue by Alain Ducasse ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษผ่าน “Spring Menu 2026” เมนูล่าสุดที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารฝรั่งเศสผ่านวัตถุดิบตามฤดูกาล พร้อมผสานรายละเอียดอันสง่างาม ความละเมียดละไม และเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของ Blue by Alain Ducasse ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งเตรียมพบกับการเปิดตัวเมนูใหม่ของ Blue All-Day Dining ในเดือนมิถุนายนนี้ ที่พร้อมนำเสนออีกหนึ่งนิยามของ Contemporary French Dining Experience ให้กับนักชิมและผู้หลงใหลในศาสตร์แห่งรสชาติได้สัมผัสก่อนใคร
