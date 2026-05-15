สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนกรุงเทพฯ เชิญค้นพบรสชาติพร้อมคุณภาพระดับโลกส่งตรงจากอิตาลีที่ “อิตาเลี่ยน พาวิเลี่ยน” วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569 ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2026 บูธ W01–W43 และ V02 -V44 ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
“อิตาเลี่ยน พาวิเลี่ยน” จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้า สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และประสานความร่วมมือเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศอิตาลีให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ภายในพาวิเลี่ยนประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มจากอิตาลี 40 บริษัท ที่นำผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมมาจัดแสดงพร้อมเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมชิมและชมสาธิตการทำอาหารและขนมบริเวณ ITA เล้าจน์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของอาหารอิตาเลียนที่แท้จริง
เปาลา กุยด้า (Paola Guida) ข้าหลวงพาณิชย์ประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย กล่าวถึงการกลับมาของ “อิตาเลี่ยน พาวิเลี่ยน” ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2026 ครั้งนี้ว่า
“อิตาลีมีชื่อเสียงด้านมรดกทางอาหารที่โดดเด่นระดับโลกมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพระดับพรีเมียมและรสชาติต้นตำหรับ ‘Made in Italy‘”
“ดิฉันขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมเจรจาธุรกิจกับ 40 ผู้ประกอบการชั้นนำจากอิตาลี ชมการสาธิตการปรุงอาหาร ชิมอาหารและขนมอิตาเลียนต้นตำหรับ และร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จัดขึ้นภายใน “อิตาเลียน พาวิเลี่ยน”
ไฮไลท์เด่นที่พลาดไม่ได้
• พบกับ 40 บริษัทชั้นนำจากอิตาลี พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดสากลผ่านการเจรจากับผู้ผลิตจากอิตาลีโดยตรง
• สัมผัสสินค้าคุณภาพ พบกับอาหารและไวน์ ที่ส่งตรงมาจากหลายภูมิภาคของประเทศอิตาลี
• ลิ้มลองรสชาติแห่งอิตาลีผ่านสาธิตการทำอาหารและของหวานแบบต้นตำหรับ โดยเชฟชาวอิตาเลี่ยน ณ ITA เล้าจ์ ฮอลล์ 8 บูธ W31 / V32 ระหว่างวันที่ 26–29 พฤษภาคม เวลา 12.00–13.00 น. และ 15.00–16.00 น.
• มาสเตอร์คลาสน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญในวัฒนธรรมการทำอาหารอิตาเลี่ยน บนเวที Future Food Experience+ ฮอลล์ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 15.00 – 17.00 น.
ค้นพบเอกลักษณ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลของอุตสาหกรรมอาหารจากอิตาลีที่ “อิตาเลียน พาวิเลียน” ที่ซึ่งการเจรจาธุรกิจจะผสานเข้ากับการชิมและสัมผัสผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอิตาลีอย่างลงตัว และภายใน ITA Lounge ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับกาแฟอิตาเลียนแท้จาก Espresso Bolognese ร่วมค้นพบรสชาติอาหารและขนมหวานสไตล์อิตาเลี่ยนแท้ๆ โดยเหล่าเชฟชาวอิตาเลียน ไม่ว่าจะเป็น เชฟไมเคิล จากห้องอาหาร Prego โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ เชฟอันนา โบราซิ จากห้องอาหาร iO Italian Osteria และ เชฟนิโคลัส โบโนลดิ จากห้องอาหาร Alberto’s Pizzeria & Trattoria ที่จะมาสาธิตขั้นตอนการปรุงโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพ “Made in Italy” หลากชนิดจากบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้าในพาวิเลียน
พบกับบริษัทชั้นนำจากประเทศอิตาลีทั้ง 40 บริษัทที่พร้อมสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูงจากอิตาลีให้เติบโตต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยวันที่ 26 - 29 พฤษภาคมจะเป็นวันเจรจาธุรกิจ และในวันสุดท้ายวันที่ 30 พฤษภาคมจะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าชม
ร่วมเปิดประสบการณ์กับอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ‘มาสเตอร์คลาส น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นจากอิตาลี’ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในวัฒนธรรมการทำอาหารอิตาเลียน โดย ซอมเมอลิเยร์ ซาร่า โทสติ ผู้เชี่ยวชาญน้ำมันมะกอกที่ได้รับการรับรองจากอิตาลี ในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ เวที Future Food Experience+ ฮอลล์ 4 ค้นพบสเน่ห์ความแตกต่างของน้ำมันมะกอกแต่ละประเภทจากต้นกำเนิด สู่กระบวนการผลิต วิเคราะห์กลิ่น และชิมรสชาติน้ำมันมะกอก 5 สายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เพื่อความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการนำน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นจากอิตาลีมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งแบบดั้งเดิม และรองรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างลงตัว
สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่าน ที่ “อิตาเลียน พาวิเลียน” ในงาน THAIFEX–Anuga Asia 2026 เพื่อร่วมสัมผัสและแบ่งปันความเป็นเลิศแบบอิตาเลียนที่แท้จริง
ผู้สนใจสามารถ DOWNLOAD E-Catalog ได้ที่ https://bit.ly/4da3Jaa
ลงทะเบียนเยี่ยมชมอิตาเลี่ยน พาวิเลี่ยน https://registration.thaifex-anuga.com/event/THAA26
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ITA Facebook Page: ITA Bangkok
สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน (Italian Trade Agency - ITA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากประเทศอิตาลีในต่างประเทศ และส่งเสริมการการลงทุนจากต่างประเทศสู่ประเทศอิตาลี ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ทันสมัย มีเครือข่ายสำนักงานในต่างประเทศอย่างครอบคลุม ITA พร้อมให้บริการข้อมูล ความช่วยเหลือ คำปรึกษา ส่งเสริมการตลาด และการฝึกอบรมแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอิตาลี โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาดแบบหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นเลิศของสินค้าที่ผลิตในประเทศอิตาลี
(Made in Italy) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศอิตาลีจำนวน 40 บริษัท ได้แก่
บูธ W01 : COPPOLA FOODS มะเขือเทศ ซอส ถั่ว ผัก น้ำมันมะกอก น้ำส้มสายชู ข้าว พาสต้า และครีมโกโก้
บูธ W03 : ACETAIA TERRA DEL TUONO SOCIETA AGRICOLA S.R.L. – น้ำส้มสายชูบัลซามิก บัลซามิกเข้มข้น ไข่มุกบัลซามิก ซอสเกลซพรีเมียม และเครื่องปรุงรส
บูธ W05 : BISCOTTIFICIO VERONA S.R.L. บิสกิตเลดี้ฟิงเกอร์ อมาเร็ตติ พัฟคันตูชินี ทิรามิสุ และบิสกิตหลากหลายชนิด
บูธ W07 : OLIO GUGLIELMI น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น
บูธ W09 : TEDESCO S.R.L. บิสกิต พาเนตโตเน ครัวซองต์ และขนมขบเคี้ยวรสเค็ม
บูธ W11 : IL BUON GUSTO ITALIANO S.R.L. – RETE DI IMPRESE – ผลิตภัณฑ์อาหารจากการเกษตร
บูธ W13 : CAMPO D'ORO S.R.L. ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร ซอสพร้อมใช้ เพสโต้ แยม และครีมหวานทาขนมปัง
บูธ W15 : BEST ITALIAN SELECTION S.R.L. มะเขือเทศ ไวน์ ซอส น้ำส้มสายชูบัลซามิก
พืชตระกูลถั่ว พาสต้า และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
บูธ W17 : EUROCHEF ITALIA S.P.A. อาหารพร้อมรับประทานและขนมหวานแช่แข็ง
บูธ W19 : FIRMA ITALIA S.P.A. อาหารสำเร็จรูปแบบอบแห้ง
บูธ W21 : FILOTEA INTERNATIONAL S.R.L. พาสต้าแห้ง
บูธ W23 : FOODEAST TRADE S.R.L. ผลิตภัณฑ์อาหารอิตาเลียนหลากหลายประเภท
บูธ W25 : A.R. TARTUFI S.R.L. ซอสทรัฟเฟิล น้ำมันทรัฟเฟิล และผลิตภัณฑ์จากทรัฟเฟิล
บูธ W27 : ANTICHI COLLI S.R.L. น้ำส้มสายชูบัลซามิก ซอสเข้มข้น น้ำส้มสายชูไวน์ น้ำส้มสายชูราสป์เบอร์รี่ และเครื่องปรุงรส
บูธ W29 : PASTIFICIO FRATELLI DE LUCA S.R.L. พาสต้าแห้ง
บูธ W31-33 : ITA LOUNGE ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมชิมและสาธิตการปรุงอาหาร
บูธ W35 : NOVI S.R.L. มะเขือเทศกระป๋อง พืชตระกูลถั่ว ผลไม้ ผัก น้ำมัน ข้าว และซอส
บูธ W37 : MONARI FEDERZONI S.P.A.- น้ำส้มสายชูบัลซามิก
บูธ W39 : PASTIFICIO LIGUORI พาสต้าเซโมลินาจากข้าวสาลีดูรัม
บูธ W41 : BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. น้ำมันมะกอก น้ำมันจากกากมะกอก น้ำมันอโวคาโด น้ำมันพิสตาชิโอ น้ำมันดอกทานตะวัน และน้ำมันผสม
บูธ W43 : ALLEMANDI S.R.L. พาสต้าแห้ง
บูธ V02 FRACCARO SPUMADORO S.P.A. ฟอคัชเชีย พาเน็ตโตเน และเค้กพลัม
บูธ V04 : F.LLI RUATA S.P.A. – GOCCIA D'ORO น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น
บูธ V06 : PASTIFICIO ANTONIO PALLANTE S.R.L พาสต้าจากข้าวสาลีดูรัม
บูธ V08 : BONOMI S.P.A ขนมอบ
บูธ V10 : CASEIFICIO PUGLIESE F.LLI RADICCI S.P.A ชีสบูราต้า มอซซาเรลล่า
และสตราเชียเตลล่าแบบแช่แข็งและแช่เย็น
บูธ V12 : RIZZOLI EMANUELLI S.P.A. ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกึ่งแปรรูป
บูธ V14 : GRUPPO FINI S.P.A. พาสต้าสดสอดไส้ พาสต้าจากข้าวสาลีดูรัม และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
บูธ V16 : ACETIFICIO ANDREA MILANO S.R.L. น้ำส้มสายชูและเครื่องปรุงรสภายใต้แบรนด์ Andrea Milano และแบรนด์อื่นๆ ในเครือ
บูธ V18A : ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอลล์
บูธ V18B : CIRIO (CONSERVE ITALIA) มะเขือเทศและผักแปรรูป ซอส และน้ำผลไม้
บูธ V18C : PONTI S.P.A. น้ำส้มสายชูบัลซามิก น้ำส้มไวน์ ซอสเข้มข้น เพสโต้ ผัก ซอส และของดอง
บูธ V24 : CALUGI S.R.L. ทรัฟเฟิล เห็ด และอาหารกูร์เมต์
บูธ V26 : AGRICOLA OTTOVENTI S.R.L ไวน์
บูธ V28 : FIAMMA VESUVIANA S.R.L. ผักกระป๋อง พาสต้าที่ทำจากเซโมลิน่าข้าวสาลีดูรัม และน้ำมันมะกอก
บูธ V30 : GRUPPO MILO S.P.A. พาสต้าและขนมขบเคี้ยว
บูธ V32-34 : ITA LOUNGE ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมชิมและสาธิตการปรุงอาหาร
บูธ V36 : COMEX COMPANY อาหารกระป๋อง
บูธ V38 : AZIENDA AGRICOLA IOTTI ANDREA – ACETAIA CASTELLI น้ำส้มสายชูบัลซามิกและเครื่องปรุงรส
บูธ V40 : SULPIZIO TARTUFI S.R.L. เห็ดทรัฟเฟิล ซอส ชีสทรัฟเฟิล น้ำมัน ริซอตโต เกลือ และไส้กรอกทรัฟเฟิล
บูธ V42 : PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO – GRANORO S.R.L. พาสต้า แป้งทำอาหาร ญ็อกกีมันฝรั่ง ลาซานญา แคนเนลโลนี ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ซอส และเครื่องปรุงรส
บูธ V44 : DAVIA S.P.A. ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ และมะเขือเทศแปรรูป