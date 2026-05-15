กรมพัฒน์ดันสินค้าชุมชน-SME ขายผ่าน ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถกไปรษณีย์-INET ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce เดินหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” เปิดรับสมัครผู้ประกอบการชุมชน SME รายย่อย เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย เผยจะแจกคูปองส่วนลด 5 แสนใบ ฟรีค่าขนส่ง เว้นเก็บค่า GP ดีเดย์เปิดตัว 2 มิ.ย.69 ตั้งเป้าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมหารือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ดำเนินงานภายใต้บริษัท เน็กซ์ เจน ชอป จำกัด กำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ และลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
โดยการดำเนินโครงการนี้ ได้ตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ภายในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2569 ผ่านความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์ การจัดโปรโมชัน และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ กับกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า อาทิ คูปองส่วนลดสินค้า 500,000 คูปอง ฟรีค่าขนส่ง อีกทั้งแพลตฟอร์มจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม GP กับร้านค้ากว่า 2,000 ราย รวมทั้งจัดแคมเปญไลฟ์จำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเพิ่มช่องทาง การจำหน่าย สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ
ทั้งนี้ กรมยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้นำสินค้าไทยขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะช่วยสร้างตัวตนของผู้ประกอบการในระดับชุมชนและ SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับโครงการนี้ เป็นการต่อยอดนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชน บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเร่งด่วน ผ่านการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME ไทยอย่างทั่วถึง และจะเปิดตัวในวันที่ 2 มิ.ย.2569 คาดว่า จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
“ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซได้มากขึ้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการฐานรากทั่วประเทศ และยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าไทยคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02-547-5959, Call Center 1570 และ www.dbd.go.th”นายพูนพงษ์กล่าว