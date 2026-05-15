ไทย-อาเซียน ร่วมมือพลังงาน ไฟฟ้า ก๊าซ อาหาร สู้วิกฤตตะวันออกกลาง

ไทยผนึกอาเซียนสู้วิกฤตตะวันออกกลาง เดินหน้าร่วมมือพลังงาน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านความมั่นคงปิโตรเลียมให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว และร่วมมือโครงข่ายไฟฟ้าและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน พร้อมเร่งสร้างความมั่นคงอาหาร และผลักดันความตกลง DEFA ให้สำเร็จ และลงนามปลายปีนี้
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับมอบหมายจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 27 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยอาเซียนได้หารือถึงวิกฤตในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคทั้งในด้านราคาพลังงาน เงินเฟ้อ ความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน จึงได้ร่วมกันวางแนวทางรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โดยด้านพลังงาน เห็นว่า การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในสินค้าจำเป็นที่เป็นผลจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อาเซียนจะเน้นการสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อวิกฤตและความท้าทายทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในระยะยาว เสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานให้มีเสถียรภาพ เพิ่มการค้า การลงทุนภายในอาเซียนให้สะดวกมากขึ้น และผันวิกฤตพลังงานด้วยการยกระดับความมั่นคงพลังงาน โดยเฉพาะการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านความมั่นคงปิโตรเลียมให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว และเดินหน้าความร่วมมือโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน
นอกจากนี้ จะเร่งสร้างความมั่นคงอาหารของอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากกลไกสำรองอาหารระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงอาหารอาเซียน เพื่อติดตามสถานการณ์ผลกระทบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน อาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเสนอแนะการดำเนินการในมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของภูมิภาคตอบสนองต่อผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง และไทยได้นำการหารือในระดับนโยบาย เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นคงค้างสำคัญของการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (DEFA) ที่ใกล้ได้ข้อสรุปทั้งหมด โดยคาดว่าจะสามารถลงนามความตกลงได้ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนปลายปีนี้