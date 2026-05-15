“ซัมเมอร์ครบรสที่สีฟ้า” คือพื้นที่ที่รวมทุกฟีลของหน้าร้อนไว้ครบในที่เดียว ทั้งความสดชื่นจากเครื่องดื่มเย็นๆ บรรยากาศสนุกๆ ที่ชวนให้ยิ้มได้ตลอดวัน และมุมถ่ายรูปสีสันสดใสที่สายโซเชียลห้ามพลาด เหมาะมากสำหรับคนที่อยากพักผ่อนแบบมีสีสันและแชร์โมเมนต์ดีๆ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉาเบาๆ
ร้านอาหารสีฟ้าเป็นร้านอาหารไทย-จีนเก่าแก่ที่กินง่าย เหมาะกับทุกวัย แนว comfort food มากกว่า fine dining
ซัมเมอร์นี้ไม่ธรรมดา ที่สีฟ้าทองหล่อ
“FULL OF FLAVOR, FEEL THE SUMMER”
จัดเต็มทุกฟีล ทั้งคาว หวาน เครื่องดื่ม ครบจบที่เดียว
เมนูแนะนำช่วงฤดูร้อน
-อัศวินบลูโอเชียน บระหมี่สีฟ้า ราดน้ำจิ้มซีฟู้ด รสจัดจ้าน เครื่องทะเลแน่นๆเต็มชาม
-ข้าวไข่ข้นกะเพราแซลมอนซันนี่ กะเพราแซลมอนชิ้นโตๆกับไข่ข้นหอมๆ อร่อยแสงออกปาก
-เกี๊ยวกรอบลาบเป็ดมะม่วงจี๊ดจ๊าด กรอบทุกคำ รสจัดจี๊ดจ๊าด
-สลัดลูกชิ้นกุ้งกรอบซันไชน์ สดชื่นเต็มร้อย ซอสฉ่ำ อร่อยเต็มชิ้นกับลูกชิ้นกุ้ง
-ชามะนาวมิกซ์เบอร์รี่ เปรี้ยวหวานเติมความสดชื่นได้ดีมากก
-ไอศกรีมมะพร้าวอโวคาโดทรอปิคอล ผลไม้เน้นๆตัดความอร่อยมันส์ๆของไอกรีม ต้องทาน!!! คำแรกคือสดชื่น คำต่อไปคือหยุดไม่ได้
มาสัมผัส “ครบรส” ได้ที่ SEE FAH
บรรยากาศของร้านสีฟ้า
อยู่ในโครงการ Fifty Fifth Thonglor
ร้านโปร่ง นั่งสบาย โต๊ะเก้าอี้ไม่แออัดมาก
ฟีล casual dining มากกว่าร้านหรู
SEE FAH Delivery โทรสั่งเลย 094-445-5966
Grab Food คลิก https://rb.gy/ywuco4
Line Man คลิก https://lineman.onelink.me/1N3T/9hfi8zy5
Robinhood https://lnk.ink/34vWI
ค้นหาสาขาใกล้คุณ https://seefah.com/#location