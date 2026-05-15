หัวเว่ยรวมพลังพันธมิตรไทยคว้าโอกาสใหม่ยุค Agentic AI ใน Thailand Partner Summit 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประกาศความร่วมมือพันธมิตรโซลูชันระดับโลก Joint Collaboration Solutions ย้ำความเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI พร้อมเผยโอกาสตลาดใหม่ ยืนยันความมุ่งมั่นในระบบ “Huawei +Partners”

หัวเว่ยจัดงาน Huawei Thailand Partner Summit 2026 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "Together, Advancing Industrial All Intelligence" อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีพาร์ทเนอร์จากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมตัวกันกว่า 400 ราย จากกว่า 100 บริษัท นับเป็นอีกครั้งของงานรวมพาร์ทเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ของหัวเว่ยประเทศไทย สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบ

หัวใจสำคัญของงานปีนี้คือความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งขึ้นของหัวเว่ยในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Agentic AI ที่เปิดบทใหม่ของอุตสาหกรรมอัจฉริยะขั้นกว่า หัวเว่ยย้ำความมุ่งมั่นในระบบ " Huawei+Partners" ซึ่งเป็นโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมพลังพาร์ทเนอร์ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ AI ขั้นสูง เครื่องมือและแพลตฟอร์ม นโยบาย และการเข้าถึงตลาดเพื่อคว้าโอกาส AI ที่กำลังเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Aligning AI Vision: Sharing Thailand's AI Policy and Roadmap" โดยนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้รับมอบหมายจาก นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยท่านปลัดได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI ที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมด้านการกำกับดูแล AI โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากำลังคนดิจิทัล และโครงการ ThaiLLM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์กลาง AI ของอาเซียน

นายวิลเลี่ยม จาง ประธานธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ยุคของ Agentic AI ไม่ใช่อนาคตอีกต่อไป แต่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมและเขียนกฎใหม่ของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบัน

“หัวเว่ยเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าการเติบโตที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่เราเพิ่มการลงทุนในพาร์ทเนอร์ของเรา ไม่เพียงแค่ด้านเทคโนโลยี แต่ในวิสัยทัศน์ ทรัพยากร และความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งการร่วมมือกันจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน Industrial All Intelligence และปลดล็อกโอกาสใหม่ๆสำหรับทุกธุรกิจที่เราร่วมให้บริการ” นายจางกล่าว

โครงสร้างพื้นฐาน AI ทางเลือกใหม่ที่ทรงพลัง

นายโทนี่ วู รองประธานฝ่ายการตลาดคอมพิวติ้งและฝ่ายขายโซลูชันของบริษัทหัวเว่ย เน้นย้ำว่าการก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั้งเข้าถึงได้และทรงพลัง หัวเว่ยนำเสนอเสาหลักที่สร้างความแตกต่างสามประการ ได้แก่ พลังประมวลผลที่เหนือกว่า สถาปัตยกรรมแบบเปิดที่รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่ดีขึ้นจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างลึกซึ้ง ทำให้โครงสร้างพื้นฐาน AI ของหัวเว่ยเป็น "ทางเลือกใหม่" ที่น่าสนใจ ซึ่งพันธมิตรสามารถนำไปใช้เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

ในระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งนี้ หัวเว่ยได้เผยถึงผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล AI รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับตลาดไทย ได้แก่ Atlas 950 SuperPoD แบบระบายความร้อนด้วยของเหลว, Atlas 850E ซูเปอร์พอดโหนดเซิร์ฟเวอร์ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และดีไซน์อ้างอิงโอเพนซอร์สสำหรับ Agent Appliance

Atlas 950 SuperPoD ขับเคลื่อนด้วยระบบเชื่อมต่อ UnifiedBus ช่วยให้โหนดประมวลผลนับพันทำงานเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว รองรับ NPU จำนวน 64 ตัว และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 8,192 NPU ส่งมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับการฝึกโมเดล AI ขนาดใหญ่และการอนุมานผลที่มีปริมาณการประมวลผลสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกโมเดล ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการอนุมานผลได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับคลัสเตอร์แบบดั้งเดิม

Atlas 850E รองรับการขยายขนาดแบบยืดหยุ่นตั้งแต่ 8 ถึง 1,024 NPU เพื่อการอัปเกรดการติดตั้งใช้งานที่ราบรื่น ในขณะที่ดีไซน์อ้างอิงโอเพนซอร์สสำหรับ Agent Appliance ช่วยลดอุปสรรคในการพัฒนา ทำให้พันธมิตรสามารถปรับใช้ตัวแทนอัจฉริยะเฉพาะอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว

สร้างตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์

ภายในงานยังได้มีการประกาศความร่วมมือ "Digital & AI Industry Solutions Joint Launch" ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของหัวเว่ยในการร่วมสร้างตลาดกับพาร์ทเนอร์ โดยนำเสนอโซลูชันร่วมครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ การเงิน สาธารณสุข และการศึกษา พร้อมมอบโซลูชัน AI ที่พิสูจน์แล้วในตลาด ช่วยขยายตลาดเป้าหมายของพาร์ทเนอร์และลดระยะเวลาในการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอกรณีศึกษา AI ที่ใช้งานจริงครอบคลุมหลายภาคส่วน ได้แก่ แพลตฟอร์มบริการภาครัฐ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และ AI A³ AI Agent Framework (Archive–Analysis–Action) สำหรับการดำเนินงานค้าปลีกอัจฉริยะ และการสาธิตโซลูชัน AI + การเงิน และ AI + การดูแลสุขภาพ

สำหรับภาคการเงิน หัวเว่ยได้จัด "AI + Finance Executive Roundtable" ซึ่งเป็นเวทีการประชุมร่วมกันที่พันธมิตรหลักในด้าน AI, ข้อมูล และธนาคารพาณิชย์ได้แบ่งปันโซลูชันร่วมกันและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการ ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ Huawei RONGHAI Financial Partner Program ที่เปิดตัวในปี 2567 ที่ได้รวมตัวพันธมิตรชั้นนำกว่า 150 รายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอัจฉริยะของตลาดการเงิน โดยมีโมเดลความร่วมมือ "4-Win" ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของ SI, ISV, หัวเว่ย และลูกค้าในเวลาเดียวกัน

รวมถึงการจัด Commercial Go To Market Session ที่ได้รวบรวมพันธมิตรเชิงพาณิชย์ของหัวเว่ยภายใต้กลยุทธ์ "Winning Together" เน้นโอกาสที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน 4 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ การศึกษา การดูแลสุขภาพ การผลิต และประกันภัยและการเงิน ผ่าน 4E Commercial Partner Blueprint (Engage, Enable, Execute และ Expand) หัวเว่ยได้วางแนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับพันธมิตรในการนำเสนอโซลูชันอัจฉริยะร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และขยายตลาดในวงกว้าง

กลยุทธ์ “Huawei + Partners ” ขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกัน

นายแกรี่ ลี ประธานฝ่ายพัฒนาพาร์ทเนอร์ ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย ประเทศไทย เน้นย้ำกลยุทธ์การเติบโต โดยระบุว่าหัวเว่ยพร้อมสนับสนุนพาร์ทเนอร์ผ่านนโยบายที่จับต้องได้ ทั้งเครื่องมือ การร่วมลงทุน และการทำตลาดร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เป็นความสำเร็จทางธุรกิจ หัวเว่ยยังคงยึดมั่นในสัญญาที่จะร่วมเติบโตไปด้วยกัน กับพันธมิตรทุกราย

นายดำรงศักดิ์ รีตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบูรณาการ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน) ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการลงพื้นที่จริง เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

นายปฐม อินทโรดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ย้ำว่าความเป็นไปได้ในยุค AI นั้นไร้ขีดจำกัด และการมีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งอย่างหัวเว่ย ช่วยให้การยกระดับอุตสาหกรรม ของไทยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

“หัวเว่ยกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยในการนำในยุค AI เชื่อมนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างชาติที่อัจฉริยะ แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกันมากขึ้น”

ร่วมฉลองความสำเร็จ

ในช่วงค่ำยังได้มีพิธีมอบรางวัล Huawei Partner Award 2025 — ช่วงเวลาอันทรงเกียรติที่ถ่ายทอดถึงความไว้วางใจ ความทุ่มเท และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศพาร์ทเนอร์หัวเว่ย รางวัลถูกแบ่งออกเป็น 3 สาขาสำคัญ ได้แก่ Growth Award มอบให้พาร์ทเนอร์ที่สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่น Collaboration Award ยกย่องพาร์ทเนอร์ที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และการเดินหน้าสู่ตลาดร่วมกันอย่างแท้จริง และ Hero Award — รางวัลยอดเยี่ยมที่มอบให้บุคคลและองค์กรซึ่งก้าวข้ามความท้าทายอย่างกล้าหาญ ยืนหยัด และสามารถยกระดับระบบนิเวศพาร์ทเนอร์ของหัวเว่ยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งทุกรางวัลคือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างขึ้นเพียงลำพัง แต่เกิดจากพลังของความร่วมมือที่ไว้วางใจกันในระยะยาว








