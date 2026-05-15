บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานและวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายธเนศ พานิชชีวะ นายกีรติ พานิชชีวะ และนางสาว สุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง