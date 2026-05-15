Century Theater Sukhumvit x CareerVisa จัดงาน “After Movie Talk” เปลี่ยนโรงหนังสู่พื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองชีวิต

CareerVisa บริษัทด้าน Talent & Brand Consulting แพลตฟอร์ม Career Insight และคอมมูนิตี้ของคนทำงานรุ่นใหม่ ร่วมกับ Century Theater Sukhumvit พัฒนารูปแบบประสบการณ์ใหม่ ที่ต่อยอดจากการฉายภาพยนตร์ สู่การเปิดพื้นที่สำหรับบทสนทนาและการแลกเปลี่ยนมุมมองหลังการรับชม
โดยโปรเจกต์นี้มีเป้าหมายในการขยายบทบาทของ “โรงหนัง” จากพื้นที่เพื่อความบันเทิง ไปสู่พื้นที่ที่เชื่อมโยงเรื่องราวบนจอเข้ากับชีวิตจริงของผู้ชม ทั้งในมิติของการทำงาน การตัดสินใจ และประสบการณ์ชีวิต ซึ่งกิจกรรมหลังการฉาย (post-movie conversation) ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดสำหรับการแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมสามารถสะท้อนความคิดเห็น ตั้งคำถาม และต่อยอดสิ่งที่ได้รับจากภาพยนตร์ไปสู่มุมมองของตัวเอง
ในวันที่ผู้ชมไม่ได้ต้องการเพียงคอนเทนต์ แต่ต้องการ “ความหมาย” และ “มุมมอง” ที่นำไปต่อยอดได้จริง การทำงานร่วมกับ Century Theater Sukhumvit จึงเปลี่ยนคอนเทนต์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีชีวิต ดังนั้น แนวคิดสำคัญของโปรเจกต์คือ “หนังไม่ใช่เพียงความบันเทิง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิด” ผู้เข้าร่วมไม่ได้เป็นเพียงผู้ชม แต่เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนา ที่เชื่อมโยงเนื้อหาในภาพยนตร์กับชีวิตจริง ทำให้โรงภาพยนตร์เป็นพื้นที่ที่ทั้งสนุก และ มีความหมาย ในขณะเดียวกัน Century Theater Sukhumvit ก็สะท้อนบทบาทใหม่ของโรงภาพยนตร์ ที่พัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่เชิงประสบการณ์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมยุคใหม่ที่มองหามากกว่าการรับชมเพียงอย่างเดียว
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนโมเดลการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ Corporate, Media และ Venue ร่วมกันออกแบบ “คุณค่า” ตั้งแต่คอนเทนต์ ประสบการณ์ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
• Content (การเล่าเรื่องและการออกแบบเนื้อหา)
• Space (พื้นที่และบรรยากาศของประสบการณ์)
• Audience (ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรม)
CareerVisa ทำหน้าที่ในการออกแบบเนื้อหาและเข้าใจผู้ชมอย่างลึกซึ้ง ขณะที่ Century Theater Sukhumvit เป็นพื้นที่ที่สามารถต่อยอดประสบการณ์ได้จริง ในอีกมิติหนึ่ง ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนทิศทางการเติบโตของทั้งสองฝ่าย โดย CareerVisa ขยายบทบาทจาก บริษัทที่ให้คำปรึกษา(ที่อาจจะดูเป็นการทำงานเฉพาะกลุ่ม) และแพลตฟอร์มคอนเทนต์ ไปสู่การสร้างประสบการณ์ร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงผู้คนในวงกว้างขึ้นอย่างมีความหมาย ขณะที่ Century Theater Sukhumvit พัฒนาให้โรงภาพยนตร์มีคาแรคเตอร์และประสบการณ์เฉพาะตัว ผ่านกิจกรรมที่มากกว่าการฉายภาพยนตร์
สำหรับแบรนด์ โมเดลนี้เปิดโอกาสให้ก้าวข้ามจากการสื่อสารแบบเดิม ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ผู้บริโภครู้สึก และจดจำได้ ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดกิจกรรม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางใหม่ในการสร้างประสบการณ์ ที่ผสาน Content, Space และ Audience เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร และสามารถต่อยอดได้ในระยะยาว