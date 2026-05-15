KISS เพิ่มรายได้โตสูงสุด 22% หลังQ1ยอดขายพุ่งทุกช่องทาง

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KISS”) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 อย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
นายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KISS”) กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 และมีความมั่นใจอย่างมากต่อแนวโน้มในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับเพิ่มกรอบเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมสำหรับปี 2569 ทั้งปี เป็น 12%–22%”
บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีทั้งรายได้และกำไรเติบโตในระดับเลขสองหลัก แม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย ทั้งกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัว การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และวิกฤตราคาพลังงาน การเติบโตของรายได้ได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของยอดขายหน้าร้าน (Sell-out) ที่แข็งแกร่งของทั้งแบรนด์ Rojukiss และ Sis2Sis จากการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แบรนด์ Rojukiss ยังได้รับประโยชน์จากความสำเร็จในระยะแรกของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
บริษัทฯ เริ่มต้นปี 2569 ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวมในไตรมาส 1 จำนวน 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 46 ล้านบาท เติบโต 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางค์ ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.3 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 64% โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 และเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 วันที่ 13 พฤษภาคม 2569
ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของแบรนด์หลักของบริษัท โดยยอดขายของแบรนด์ Rojukiss เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการที่แข็งแกร่งของสินค้าหลัก (Hero Products) และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แบรนด์ Sis2Sis เติบโตโดดเด่นถึง 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังจากการกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งพร้อมปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ในช่วงปลายปี 2568
การเติบโตของรายได้เกิดขึ้นในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย โดยช่องทางร้านค้าทั่วไป (General Trade) เติบโตโดดเด่นที่สุดที่ 112% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามด้วยช่องทาง E-Commerce เติบโต 82% ช่องทางส่งออกเติบโต 44% และช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เติบโต 21% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การขายแบบหลายช่องทาง (Multi-channel Strategy) และการบริหารจัดการสินค้าร่วมกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Rojukiss ยังคงครองความเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาสก์หน้า โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 18.8% ในไตรมาส 1/2569 จาก 16.1% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในทุกช่องทาง
สำหรับแนวโน้มในปี 2569 แบรนด์ Rojukiss จะยังคงเป็นกลไกการเติบโตหลัก โดยได้รับการสนับสนุนจากการเร่งพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและมาสก์หน้า การเปิดตัวแคมเปญโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ (Equity Advertising Campaign) ที่ออกอากาศตลอดทั้งปี การยกระดับดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้มีความพรีเมียมยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทั้งในช่องทางโมเดิร์นเทรดและร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 8% ของรายได้รวมในปี 2569 พร้อมขยายการดำเนินธุรกิจครอบคลุม 10 ประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว