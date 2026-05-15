xs
xsm
sm
md
lg

เบบี้แอนด์มัมฯ ผนึก PhytoEX นาโนเทค สวทช. ขับเคลื่อนนวัตกรรม Longevity ปฏิวัติสุขภาพระดับเซลล์ ยกระดับตลาดเตรียมตั้งครรภ์สู่เศรษฐกิจอายุยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เบบี้แอนด์มัมฯ ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ตลาดเตรียมตั้งครรภ์ของไทย จับมือโปรแกรม PhytoEX นาโนเทค สวทช. เดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Longevity เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรและสุขภาพผู้หญิงแบบครบวงจร พร้อมได้รับเกียรติเป็นบริษัทนวัตกรรมเตรียมตั้งครรภ์เพียงหนึ่งเดียวที่ร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวที “PhytoEX: Longevity Innovation In Action” ภายในงาน Asia Longevity Economy Summit 2026 และ Aging Innovation Expo 2026 สะท้อนเมกะเทรนด์โลกด้าน “เศรษฐกิจอายุยืน” (Longevity Economy) ณ ไบเทค บางนา


นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เบบี้แอนด์มัมฯ ดำเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการเตรียมตั้งครรภ์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางการแพทย์ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ผู้มีบุตรยาก และการดูแลสุขภาพผู้หญิงแบบครบวงจร โดยบริษัทเล็งเห็นว่า ปัจจัยด้านภาวะเจริญพันธุ์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนลึกถึงระดับเซลล์ สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงลึกและการมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว ขณะที่ตลาด Health & Wellness ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ตามแนวคิด “Longevity” หรือการมีสุขภาพดีอย่างยืนยาว ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มผู้สูงวัยอีกต่อไป แต่กำลังขยายสู่กลุ่มผู้หญิงยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเตรียมตั้งครรภ์และผู้มีภาวะมีบุตรยากที่หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์มากยิ่งขึ้น


ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาด ผ่านความร่วมมือกับโปรแกรม PhytoEX ภายใต้ศูนย์นาโนเทค สวทช. เพื่อนำนาโนเทคโนโลยีมายกระดับประสิทธิภาพของสารสกัดสำคัญ ให้สามารถคงสภาพและดูดซึมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดงานวิจัยระดับประเทศสู่ผลิตภัณฑ์จริงสำหรับกลุ่มผู้เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรที่ต้องการโซลูชันซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพผู้หญิงตั้งแต่ระดับเซลล์สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวตามแนวคิด Longevity พร้อมยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ไทยด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่ตลาด Wellness และ Longevity Economy ที่กำลังเติบโตทั่วโลก


นายเรืองศักดิ์ กล่าวเสริมว่า การร่วมมือระหว่างเบบี้แอนด์มัมฯ และ PhytoEX ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เชิงลึกมาต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับผู้บริโภค ผ่านการผสานศักยภาพจากหน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Wellness และ Longevity ภายใต้แนวคิด “Science-backed Innovation” หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระยะยาว

นอกจากนี้ ความร่วมมือกับนาโนเทค ยังช่วยลดช่องว่างระหว่างภาคธุรกิจกับสถาบันวิจัย ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ผ่านการผสาน Innovation, Science และ Customer Insight เข้าด้วยกัน เมื่ออินโนเวชั่นมาเจอกับวิทยาศาสตร์ และเชื่อมต่อกับความเข้าใจผู้บริโภคได้จริง การพัฒนาสินค้าจะเร็วขึ้น คมขึ้น และตอบโจทย์ตลาดได้มากขึ้น

นายเรืองศักดิ์ มองว่า ประเทศไทยมีศักยภาพก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Wellness และ Longevity ของภูมิภาค จากความพร้อมทั้งด้านสมุนไพร งานวิจัย เทคโนโลยี และระบบนิเวศสุขภาพที่ครบวงจร พร้อมเชื่อว่าการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจ นักวิจัย และภาคเกษตรกรรม จะช่วยต่อยอดสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพมาตรฐานสากล สร้างทั้งความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว

สำหรับแนวโน้มผู้บริโภคในอนาคต นิยามของ “Luxury Life” กำลังเปลี่ยนจากการครอบครองวัตถุราคาแพง สู่การให้คุณค่ากับสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น โดยความหรูหราในยุคใหม่ คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง พร้อมมีอายุสุขภาพที่ยืนยาว ซึ่งจะกลายเป็นค่านิยมสำคัญของผู้บริโภคในยุค Longevity นายเรืองศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย


ผู้สนใจองค์ความรู้ด้านการเตรียมตั้งครรภ์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ผู้มีบุตรยาก และการดูแลสุขภาพผู้หญิงแบบครบวงจร สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และโซเซียลมีเดียBabyAndMom.co.th หรือ Line Official: @BabyAndMom.co.th
เบบี้แอนด์มัมฯ ผนึก PhytoEX นาโนเทค สวทช. ขับเคลื่อนนวัตกรรม Longevity ปฏิวัติสุขภาพระดับเซลล์ ยกระดับตลาดเตรียมตั้งครรภ์สู่เศรษฐกิจอายุยืน
เบบี้แอนด์มัมฯ ผนึก PhytoEX นาโนเทค สวทช. ขับเคลื่อนนวัตกรรม Longevity ปฏิวัติสุขภาพระดับเซลล์ ยกระดับตลาดเตรียมตั้งครรภ์สู่เศรษฐกิจอายุยืน
เบบี้แอนด์มัมฯ ผนึก PhytoEX นาโนเทค สวทช. ขับเคลื่อนนวัตกรรม Longevity ปฏิวัติสุขภาพระดับเซลล์ ยกระดับตลาดเตรียมตั้งครรภ์สู่เศรษฐกิจอายุยืน
เบบี้แอนด์มัมฯ ผนึก PhytoEX นาโนเทค สวทช. ขับเคลื่อนนวัตกรรม Longevity ปฏิวัติสุขภาพระดับเซลล์ ยกระดับตลาดเตรียมตั้งครรภ์สู่เศรษฐกิจอายุยืน
เบบี้แอนด์มัมฯ ผนึก PhytoEX นาโนเทค สวทช. ขับเคลื่อนนวัตกรรม Longevity ปฏิวัติสุขภาพระดับเซลล์ ยกระดับตลาดเตรียมตั้งครรภ์สู่เศรษฐกิจอายุยืน