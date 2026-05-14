"เซ็นทรัลรีเทล" ทุบสถิติสูงสุด Q1/69 โกยกำไร 2.8 พันล้าน

เซ็นทรัล รีเทล แกร่ง Core Profit Q1/69 พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 2,888 ล้านบาท พิสูจน์ผลสำเร็จของการปรับพอร์ตธุรกิจและอีโคซิสเต็มที่ครบวงจร
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2569 รายได้พุ่ง 66,514 ล้านบาท (+1.4% YoY) และมีกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (Core Profit from continuing operations) ทะยานถึง 2,888 ล้านบาท (+12.5% YoY) ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนความสำเร็จของการปรับพอร์ตธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมการดำเนินงานบนกลยุทธ์ New Heights, Next Growth ที่สร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า "ในช่วงต้นปี 2569 แม้ภาคธุรกิจทั่วโลกยังต้องเผชิญกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานที่ท้าทาย แต่ เซ็นทรัล รีเทล ยังคงมองเห็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มอบความไว้วางใจเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ธุรกิจในเครืออย่างต่อเนื่อง”
ตลอดจนเห็นผลสำเร็จจากการปรับพอร์ตโฟลิโอที่มุ่งโฟกัสในตลาดหลักที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ได้แก่ ประเทศไทยและเวียดนาม โดยเราได้เดินหน้าขยายและต่อยอดธุรกิจใน 2 ประเทศอย่างเข้มข้น ภายใต้กลยุทธ์ New Heights, Next Growth ทั้ง 5 ด้านที่ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี โดยเฉพาะด้านการขยายฐานลูกค้า (Reinforce Customer Focus) และการเสริมแกร่งธุรกิจหลัก (Strengthen CRC Foundation) ผ่านการขยายสาขาต่าง ๆ การรีโนเวทห้างร้าน และการอัพเกรดแบรนด์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การคว้าสิทธิ์ Master Franchise เปิดตัว “No Brand” จากเกาหลีใต้ และการเข้าถือหุ้นใน JD Sports Thailand เพื่อรุกตลาดพรีเมียมสปอร์ตไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับอีโคซิสเต็มของ CRC ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”
นายปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า นอกจากการขับเคลื่อนทางธุรกิจแล้ว เซ็นทรัล รีเทล ยังให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบและยืดหยุ่น ตลอดจนจัดสรรเงินลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้สามารถรักษาสมดุลในการสร้างการเติบโตและการทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง
สะท้อนผ่านผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 ด้วยรายได้รวม 66,514 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 2,888 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขกำไรในไตรมาสแรกที่เป็นนิวไฮของบริษัทฯ ทั้งนี้เรายังคงติดตาม ประเมินความเสี่ยง และปรับกลยุทธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมเดินหน้ารักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
ด้านความยั่งยืน เซ็นทรัล รีเทล ยังคงเดินหน้าดูแลลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทเศรษฐกิจที่ยัง ท้าทาย พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” โดยท็อปส์และโก โฮลเซลล์ ที่นำสินค้าจำเป็นกว่า 2,300 รายการมาจำหน่ายในราคาพิเศษ รวมถึงบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 38 รายการจากออโต้วัน ควบคู่กับการเดินหน้าโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ และเปลี่ยนผ่านสู่การใช้รถ EV เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของ เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Retail and Wholesale for All ผู้นำค้าปลีก-ค้าส่งที่พร้อมเติบโตไปกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง