TDH Dental เปิดสูตรความสำเร็จ “Brand Trust” ด้วยพลังการบอกต่อ ตอกย้ำผู้นำจัดฟันใส Invisalign อันดับ 1 ของไทย ตั้งเป้าโต 20% ปี 2569 พร้อมขยายสาขาทั่วประเทศ
TDH Dental เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ “คลินิกทันตกรรมระดับพรีเมียม” ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยกลยุทธ์สร้างแบรนด์ด้วยแนวคิด “Brand Trust” หรือการสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวผ่านคุณภาพการรักษา เทคโนโลยีทันสมัย และประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการกว่า 7,000 เคส
ความสำเร็จดังกล่าวส่งให้ TDH Dental ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการจัดฟันใส Invisalign ในประเทศไทย และได้รับรางวัล Invisalign Red Diamond Provider ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน Asia Pacific ของผู้ให้บริการจัดฟันใส พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเฉลี่ยปีละ 2-3 แห่ง และเติบโต 20% ในปี 2569
“ความเชื่อมั่น” คือหัวใจสำคัญของธุรกิจทันตกรรมยุคใหม่
คุณวิภาวดี อ่อนสอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด ผู้ให้บริการ TDH Dental เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจทันตกรรมไม่ได้วัดกันเพียงแค่ “การรักษา” แต่คือ “ความไว้วางใจ” ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์
ตลอดกว่า 20 ปี TDH Dental มุ่งพัฒนามาตรฐานการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริการระดับมืออาชีพ จนสามารถสร้างฐานลูกค้าที่เติบโตจากการ “บอกต่อ” (Word of Mouth) สูงถึง 60-70%
โดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจ คนดัง และอินฟลูเอนเซอร์ ที่ให้ความไว้วางใจในการรักษา และส่งต่อประสบการณ์เชิงบวกผ่านโลกออนไลน์ จนกลายเป็นกระแส Talk of the Town ในกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม
“TDH Dental ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงคลินิกทำฟัน แต่เราต้องการเป็นแบรนด์ที่ผู้คนไว้วางใจในระยะยาว ภายใต้แนวคิด 20 Years of Trusted Smiles หรือ 20 ปีแห่งรอยยิ้มที่ได้รับความไว้วางใจ” คุณวิภาวดี กล่าว
ชูจุดแข็ง “Premium Dental Experience” ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TDH Dental ได้รับความเชื่อมั่น คือ การลงทุนด้านเทคโนโลยีทันตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
- ระบบ Fully Digital Dentistry
- เครื่องสแกนฟัน iTero Element 5D
- เทคโนโลยีวิเคราะห์รอยยิ้มเฉพาะบุคคล
- เทคนิค Aesthetic Norms เพื่อออกแบบรอยยิ้มให้เหมาะกับโครงหน้า
รวมถึงการได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการระดับสากล
ปัจจุบัน TDH Dental ให้บริการด้านทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และทันตกรรมเพื่อความงาม โดยมีทีมทันตแพทย์ประจำมากกว่า 100 คน และทีมแพทย์หมุนเวียนอีกกว่า 200 คน ครอบคลุมทุกสาขาทันตกรรม พร้อมทีมงานมืออาชีพที่เน้นการบริการแบบ Service Mind เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการในทุก Touchpoint
ผู้นำ Invisalign ไทย ด้วยเคสมากกว่า 7,000 เคส
TDH Dental ถือเป็นหนึ่งในคลินิกจัดฟันใส Invisalign ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยจุดเด่นด้านการวางแผนรักษาแบบดิจิทัล ด้วยเทคนิคเฉพาะของ TDH Dental ที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ก่อนเริ่มรักษาทั้งรอยยิ้ม องศาฟันและใบหน้า
การจัดฟันใส Invisalign ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และผู้ที่ต้องการดูแลภาพลักษณ์ เนื่องจากสามารถถอดเข้า-ออกได้ โปร่งใส และใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม
จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้ TDH Dental ได้รับรางวัล Invisalign Red Diamond Provider อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดฟันใสในภูมิภาคอาเซียน
ตลาดทันตกรรมไทยโตต่อเนื่อง รับกระแส Aesthetic Dentistry
TDH Dental มองว่า ตลาดทันตกรรมไทยยังมีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุ่ม “ทันตกรรมเพื่อความงาม” (Aesthetic Dentistry) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลภาพรวมตลาด พบว่า ธุรกิจคลินิกทันตกรรมไทยมีมูลค่าประมาณ 240,000 ล้านบาทในปี 2565 และคาดว่าจะเติบโตสู่ระดับมากกว่า 350,000 ล้านบาท ภายในปี 2569
ขณะเดียวกัน ผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับ “รอยยิ้ม” ในฐานะส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ส่งผลให้บริการจัดฟันใส ฟอกสีฟัน และวีเนียร์ เติบโตอย่างรวดเร็ว
เดินหน้าขยายสาขา ตั้งเป้ารายได้ 500 ล้านบาท
ปัจจุบัน TDH Dental เปิดให้บริการรวม 10 สาขาในประเทศไทย และอีก 1 สาขาในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมมีแผนขยายสาขาใหม่ในทำเลศักยภาพ เช่น ภูเก็ต สยาม และบางนา เพื่อรองรับทั้งลูกค้าชาวไทย ชาวต่างชาติ และกลุ่ม Dental Tourism ที่เติบโตต่อเนื่อง
โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2569 อยู่ที่ 450-500 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 20% จากปี 2568
“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา TDH Dental เชื่อเสมอว่า ความใส่ใจในการรักษา คุณภาพทีมทันตแพทย์ และประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ คือหัวใจสำคัญของการสร้างแบรนด์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “WE MAKE PRECIOUS SMILES LIKE A DIAMOND” คุณวิภาวดี กล่าวปิดท้าย