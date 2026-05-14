เมืองสุขสยาม เนรมิต “SOOK SMALL WORLD” ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ ย่อส่วนวิถีและวัฒนธรรมไทย สู่งานคราฟต์ไทยขนาดจิ๋ว ณ ชั้น UG โซนภาคกลาง เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ กับโซน “SOOK SMALL WORLD” ที่ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะและงานคราฟต์ไทย ซึ่งย่อส่วนความงดงามของวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ไทยสู่ผลงานศิลปะขนาดจิ๋วอันประณีตไว้อย่างสมจริง ภายใต้แนวคิด “The Charm of Thai Miniatures” ปักหมุดเป็นศูนย์กลางงานคราฟต์จิ๋วแห่งใหม่ฝั่งธนบุรี ที่ผสมผสานงานศิลป์และวัฒนธรรมไทยเข้ากับนวัตกรรมโลกเสมือนจริงได้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สารพัดสุขสนุกแบบไทยอย่างแท้จริง เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ ณ ชั้น UG โซนภาคกลาง เมืองสุขสยาม ในไอคอนสยาม
คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการ โครงการสุขสยาม กล่าวว่า ไอคอนสยามและเมืองสุขยาม ตอกย้ำความเป็น Global Destination ในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก โดยมุ่งส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เผยแพร่สู่สายตาผู้คนทั่วโลก โดยเมืองสุขสยาม ได้พัฒนาพื้นที่เปิดตัวโครงการ SOOK SMALL WORLD ใหม่ เพื่อยกระดับเมืองสุขสยามจากพื้นที่ค้าขายไปสู่ “Destination Experience พื้นที่สร้างประสบการณ์” ที่สร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ The Charm of Thai Miniatures ย่อโลกวัฒนธรรมไทยสู่ผลงานศิลปะขนาดจิ๋วที่ประณีต พร้อมผลักดันให้เป็นแหล่ง Art & Craft Community ที่รวบรวมผลงานจากแหล่งชุมชน ครูช่าง ศิลปินต่างๆ ไว้ด้วยกัน
“SOOK SMALL WORLD” เป็นการย่อส่วนวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้านในอดีตมาไว้ในพื้นที่เดียว ผ่านงานศิลป์ขนาดจิ๋วที่รังสรรค์รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสมจริง โดยเนรมิตพื้นที่ชั้น UG โซนภาคกลาง ของเมืองสุขสยาม ให้เป็นเรือนไทยอันวิจิตรทั้ง เรือนวิเชียรมาศ, เรือนขาวมณี, เรือนโกญจา และ เรือนสีสวาด ซึ่งแต่ละหลังถ่ายทอดประสบการณ์อันแตกต่างและน่า ประทับใจในหลากหลายมิติ ตั้งแต่โซนพิพิธภัณฑ์ งานคราฟต์ แกลเลอรี และเวิร์กชอป ให้ผู้เข้าชมได้เดินสำรวจอย่างเพลิดเพลิน โดยมี “น้อง SOOK” มาสคอตแมววิเชียรมาศ (ในรูปแบบดิจิทัล) สุดน่ารัก ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมประจำเมืองสุขสยาม คอยให้การต้อนรับและพาทุกท่านท่องโลกใบเล็กแห่งความสุขนี้ไปพร้อมกัน
สัมผัสวิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วระดับครูช่างศิลป์ไทย
ไฮไลต์แรกที่ไม่ควรพลาดคือการเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วแบบไทย” ในเรือนขาวมณี ที่รวบรวมผลงานการจำลองวิถีชีวิต ประเพณี และสถาปัตยกรรมไทยซึ่งหาชมได้ยาก โดยฝีมือครูช่างศิลป์ไทยและช่างฝีมือผู้มากประสบการณ์ 6 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ชูพันธ์ บรรจงชาติ ผู้เชี่ยวชาญการปั้นจิ๋วซึ่งได้แรงบันดาลใจจากอดีตอันแสนสุข เช่นรถเข็นก๋วยเตี๋ยว ตลาดน้ำ และร้านค้าห้องแถวสุดคลาสสิก ซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์กว่า 30 ปี, อาจารย์รุจี วิจิตตรานุรักษ์ ประธานกลุ่มศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง ถ่ายทอดงานศิลปะปั้นจิ๋วผ่านเรื่องราวการละเล่น วิถีชีวิตดั้งเดิมและประเพณีอันงดงาม , คุณอนันต์ รอดพาที ศิลปินชาวบ้าน เพจ “เม็ดไม้ขำๆ ธรรมชาติ” ผู้เปลี่ยนงานไม้ให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนสุดสร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราววิถีการค้าขายในร้านขายของชำผ่านกลไกไม้ที่น่าทึ่ง , คุณทิพย์สุดากร เอี่ยมโหมด แห่ง “บ้านทิพมาศเบญจรงค์” ผู้บุกเบิกการย่อส่วนศิลปะชั้นสูงให้มาอยู่ในขนาดจิ๋ว ด้วยคอลเลกชันทรงคุณค่า อาทิชุดขันข้าวตักบาตร ชุดขันโตก ชุดกาน้ำชา และอีกมากมาย ซึ่งทุกลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยขนาดพกพา และ คุณปิยะนุช นาคคง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงชุดบวงสรวงและเครื่องสักการะจิ๋ว รวมถึงการเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นศิลปะที่จับต้องได้ รวมถึงห้องเศียรบรมครู 9 พระองค์ โดยครูบุบผา ล้วนวิลัย ครูช่างโขนมือหนึ่งที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี โดยทุกเศียรจากบ้านโขนไทย สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีโบราณขนานแท้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
นอกจากนี้ในเรือนโกญจา (Thai Artisan Gallery House) ยังจัดแสดงรวมถึงจัดจำหน่ายของจิ๋วสไตล์ไทยที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชาวบ้านของคนไทยในอดีต จากร้าน Mini Thai อาทิ บ้านเรือนไทย ร้านอาหาร ร้านขายของชำ ตลาดชาวบ้านแบบไทย ฯลฯ ที่สามารถนำแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นเรื่องราว หรือใช้สำหรับตั้งโชว์เป็นชิ้นเดียวได้ โดยความน่าสนใจคือการเปิดให้ทุกคนสามารถ DIY ทำของจิ๋วสไตล์ Mini Thai จากฝีมือตัวเองได้
ช็อปเพลินเดินงานคราฟต์กับตลาดนัดของจิ๋ว
สำหรับกลุ่มคนรักงานศิลปะและของสะสม ในเรือนสีสวาดยกเอา “DIY & Miniature Market” ตลาดนัดของจิ๋วที่ออกแบบให้เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ รวมผลงานของจิ๋วจากศิลปินไทยไว้ครบครัน และเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบของตัวเอง มาให้เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อ โดยรวมร้านค้างานคราฟต์ขนาดจิ๋วที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยในรูปแบบร่วมสมัยมาไว้มากมาย อาทิ ร้าน Mini Garden กับ Terrarium สวนย่อส่วนในโหลแก้ว ที่ไม่เพียงสวยงาม ยังดูแลง่าย พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ DIY สวนจิ๋วของตัวเองได้ตามสไตล์ที่ชอบ, ร้าน Rolife ของเล่นทำมือสำหรับผู้ใหญ่ ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับโลกเข้ากับดีไซน์แบบจีน อาทิ บ้านจิ๋ว ห้องจิ๋ว และอีกหลากหลาย สามารถซื้อกลับบ้านไป DIY ได้เลย, ร้านเล็กปั้นจิ๋ว งานปั้นจากดินไทยเป็นผลไม้ไทย ขนมไทย ไปจนถึงร้านอาหารจิ๋ว ที่สีสันสมจริง สะท้อนกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยในทุกชิ้นงาน พร้อมมุม DIY ให้ลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง, ร้าน Sukhontha Souvenir ของที่ระลึกแบบไทย เช่น หัวโขนจิ๋ว ช้างเพชรจิ๋วสำหรับใส่เครื่องประดับ รวมถึงแม่เหล็ก (Magnet) ของที่ระลึก ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านสถานที่ และอีกมากมายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไทย , ร้านจุ๋มจิ๋มเบญจรงค์จิ๋ว ร้านเบญจรงค์จิ๋ว ปั้นมือ ที่เขียนลาย และลงทองคำแท้ทีละชิ้น มีความละเอียดประณีต ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้า OTOP และของที่ระลึกระดับประเทศ, ร้านจุ๊บเจลเนอรัล งานถักไหมพรมลวดลายไทยร่วมสมัย และไหมพรมย้อมสีธรรมชาติ ทำมือทุกชิ้นโดยคนในชุมชนเพชรเกษม 56, ร้าน Handmade in I งานปั้นจิ๋วที่เผยเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านอาหารไทย ขนมไทย และผลไม้ไทย ในรูปแบบแม่เหล็กติดตู้เย็น พวงกุญแจ และยังมีงาน DIY ให้ลูกค้าสามารถเลือกมิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างสนุก
เปิดประสบการณ์สร้างสรรค์กับ Workshop และ Culture Connex
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเพื่อเติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขให้กับทุกคน ในเรือนวิเชียรมาศยังมี “Thai Art Workshop” กิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำงานคราฟต์ด้วยตนเอง เพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับงานฝีมือไทย และนำชิ้นงานที่มีความหมายกลับบ้านเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษ อาทิ เวิร์กช็อป ปั้นดินไทยเป็นชุดเบเกอรี่จิ๋วและขนมไทย กิจกรรมเพ้นท์โอ่งจิ๋วและเพ้นท์หัวโขนจิ๋ว ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ, พฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยติดตามรายละเอียดและกำหนดการประจำเดือนได้ที่ Facebook: SOOKSIAM
นอกจากนี้เมืองสุขสยาม ได้ร่วมมือกับ Culture Connex เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากหลากหลายชุมชนทั่วไทย ทั้ง 4 ภูมิภาคหลักของประเทศ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน สะท้อนพลัง Soft Power ไทยได้อย่างร่วมสมัยและจับต้องได้จริง
ตื่นตากับนวัตกรรมโลกเสมือนจริงและการแสดงทางวัฒนธรรมไทย
อีกหนึ่งไฮไลต์ของ “SOOK SMALL WORLD” คือการสัมผัสความเป็นไทยผ่านนวัตกรรมโลกเสมือนจริง (Immersive Experience) ในกิจกรรมสร้างสีสันและความประทับใจรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมถ่ายรูปในชุดไทยย้อนยุค ซึ่งจะโชว์ภาพบนจอ LED พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับจอ Magic Window ซึ่งจะพาไปชมความซุกซนของน้องสุข ( น้อง SOOK มาสคอตสุขสยาม) และกิจกรรมตามหาน้องสุข 7 Cat Happiness ที่ซ่อนอยู่ตามบ้านเรือนไทย ในโซน “SOOK SMALL WORLD” อีกทั้งยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่หมุนเวียนมาสร้างความประทับใจ อาทิ การแสดงโขนจิ๋ว เปิงมางเด็ก หุ่นละครเล็ก ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการผสานกลิ่นอายดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
“SOOK SMALL WORLD” ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ย่อความงดงามของไทยมาไว้ในขนาดที่เข้าถึงได้ง่าย สนุกได้ทุกวัย และสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่รู้จบ มาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกใบจิ๋วที่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจไทยได้แล้ววันนี้ ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น UG โซนภาคกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SOOKSIAM