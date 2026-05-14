“ห้าดาว” ปล่อยกล่องสุ่มสุดมู คอลแลบ “StupidnoobMacc” เอาใจสายอาร์ททอย

“ห้าดาว” (Five Star) แบรนด์อาหารคู่ใจคนไทย พลิกโฉมภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวเข้าสู่โลกของสะสมอย่างเต็มตัว เปิดตัวโปรเจกต์ Merchandise สุดพิเศษกับกล่องสุ่ม “FIVETY X BABY BOY” โดยดึงศิลปินสตรีทอาร์ตไทยชื่อดัง “StupidnoobMacc” (อัษฎณัย อรุณคีรี) เจ้าของคาแรกเตอร์ BABY BOY by SNMM มาร่วมออกแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มวัยรุ่นเจนซี (Gen Z) ผ่านกระแส Art Toy และเทรนด์ “สายมู” ของไทย
สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการนำ DNA ของแบรนด์ห้าดาว ที่มีความสนุกสนานและความคุ้นเคยในฐานะแบรนด์ไทย มาผสมผสานกับลายเส้นสไตล์ Street Art ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BABY BOY จนเกิดเป็นกล่องสุ่ม Art Toy 2 คาแรกเตอร์พิเศษ ที่ดีไซน์มาเพื่อเสริมสิริมงคลและความมั่นใจให้กับไลฟ์สไตล์คนเมืองโดยเฉพาะ ได้แก่:
“น้องเวลบอย” (Well Boy): ตัวแทนแห่งสุขภาพ (Wellness) ออกแบบมาเพื่อเป็นกำลังใจให้คนวัยทำงานที่ใช้ชีวิตหนักหน่วง ให้มีพลังกายพลังใจที่แข็งแรง สดใส เหมือนได้พักผ่อนเต็มอิ่ม
“น้องลัคสเตอร์” (Luckster): ตัวแทนแห่งโชคลาภและความสำเร็จ (Luck & Career) เน้นเสริมดวงด้านการงานและการเงิน เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะทำงานเพื่อเรียกพลังงานบวก ให้โปรเจกต์ราบรื่นและรับโบนัสรัวๆ
ไฮไลท์พิเศษ: มูรับโชค 2 ต่อ นอกจากตัวโมเดลสุดแรร์แล้ว ภายในกล่องสุ่มยังมีเซอร์ไพรส์ “สุ่มในสุ่ม” กับการ์ดพิเศษเพื่อลุ้นรับ “ไก่ย่างสูตรทรงเครื่อง” ฟรี! รวมกว่า 1,500 ตัว เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและนักสะสม ให้ได้อิ่มทั้งกายและอิ่มทั้งใจตั้งแต่เปิดกล่อง
คอลเลคชัน “FIVETY X BABY BOY” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในรูปแบบ Exclusive Item จำนวนจำกัด ในราคาตัวละ 899 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของห้าดาวได้ทั้ง Facebook: https://bit.ly/4niqDPY (ทักแชทสอบถามแอดมิน) และ Shopee: https://th.shp.ee/2TEDWRDT