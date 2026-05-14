“ไฮ่ x DHC” ดึง PERSES พรีเซนเตอร์ จับGen Z รุกฟังก์ชันนัลดริ้งค์ 6 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้ารีเฟรชแบรนด์เครื่องดื่มวิตามิน “ไฮ่ x DHC” เจาะกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ที่มองหามากกว่าการดูแลสุขภาพ แต่คือ “ความพร้อม” ในการใช้ชีวิตในทุกวัน พร้อมตอกย้ำจุดยืนเครื่องดื่มวิตามินพรีเมียม ด้วยวิตามินคุณภาพจาก DHC ญี่ปุ่น ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ มุ่งสร้างประสบการณ์แบบครบทุกทัชพอยต์ (Brand Experience) เชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ “ไฮ่” เป็นส่วนหนึ่งของทุกโมเมนต์ ไม่ว่าจะวันเรียน วันทำงาน หรือวันพักผ่อน ผ่านแคมเปญ “ขอไฮ่พร้อมไฟต์ทุกวัน” ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “PERSES” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดแนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างสดชื่น มั่นใจ และพร้อมรับทุกโอกาสในแบบของตัวเอง
นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “วันนี้คนรุ่นใหม่ต้องบาลานซ์หลายอย่างในวันเดียว ทั้งเรียน งาน และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนเร็ว ‘ความพร้อม’ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งสุขภาพที่ดี รวมถึงความรู้สึกมั่นใจที่ทำให้เริ่มวันได้ดี ให้ก้าวไปข้างหน้าในแบบของตัวเอง ‘ไฮ่ x DHC’ จึงเป็นมากกว่าเครื่องดื่มวิตามิน แต่เป็นตัวช่วยที่อยู่ในทุกโมเมนต์ของผู้บริโภค ช่วยให้ชีวิตสดชื่นขึ้น และมีพลังในการลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจ เราต้องการให้แบรนด์เชื่อมต่อกับพวกเขาได้จริง ผ่านแคมเปญ ‘ขอไฮ่พร้อมไฟต์ทุกวัน’ เพื่อสนับสนุนให้ทุกความตั้งใจของผู้บริโภคเกิดขึ้นได้จริงในทุกวัน”
ล่าสุด “ไฮ่ x DHC” ยังดึง 5 หนุ่ม “PERSES” บอยกรุ๊ป T-POP ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนความเป็นตัวเอง ความเฟรช และความมั่นใจในการทำสิ่งที่เชื่อ เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายทอดแนวคิด “ความพร้อมในทุกวัน” สร้างการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการตลาดภายใต้แคมเปญ “ขอไฮ่พร้อมไฟต์ทุกวัน” ตลอดทั้งปี ทั้งโร้ดโชว์และ Campus Campaign ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในแคมเปญ “ทำไฮ่ดัง ปังเป็น Top Creator” เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ลงมือทำจริง พัฒนาทักษะ และต่อยอดสู่การเป็น Top Creator ในแบบของตัวเอง และเสริมประสบการณ์ด้วย Merchandise Collection ที่ออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพื่อสร้างความสนุกและความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว
ทั้งนี้ ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์โดยเฉพาะเซกเมนต์ Functional Shot (ดื่มแบบช็อต) ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5,908 ล้านบาท หรือเกือบ 6,000 ล้านบาท เติบโตจาก 5,868 ล้านบาทในปีก่อนหน้า จากข้อมูลของนีลเส็นไอคิว ท่ามกลางการแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพและไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น
เครื่องดื่มวิตามินแบรนด์ไฮ่ จึงได้พัฒนาเครื่องดื่มวิตามินที่มีส่วนผสมของแบรนด์ DHC วิตามินพรีเมียมจาก DHC ญี่ปุ่น เช่น วิตามินซี วิตามินดี วิตามินบี รวมถึงแร่ธาตุที่จำเป็น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยการแนะนำรสชาติใหม่ “พิงค์พันช์” (Pink Punch) ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ด้วยรสชาติสดชื่น ดื่มง่าย และภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มองหาทั้งประโยชน์และประสบการณ์ใหม่ในการดื่ม ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สายแอ็กทิฟที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะผู้พัฒนาและจัดจำหน่าย “ไฮ่ x DHC” ยังคงเดินหน้าพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังให้ “ไฮ่ x DHC” เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ และสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว การรีเฟรชแบรนด์ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการปรับภาพลักษณ์ แต่ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่มีคุณค่า “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ให้กับผู้บริโภคทุกคน สะท้อนแนวทางของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่เดินหน้าปลุกพลังให้ผู้บริโภคก้าวไปต่อในทุกวันมาตลอด 70 ปี
