CRC ปลื้มปิดดีลฮอตหุ้นกู้ 6 พันล. กวาดดีมานด์นักลงทุน 1.8 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน360- เซ็นทรัล รีเทล ปิดดีลหุ้นกู้ 6,000 ล้านบาท “ฮอตเกินเป้า” กวาดดีมานด์จากนักลงทุนกว่า 18,000 ล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็ม และฐานะการเงินที่มั่นคงระดับ AA-
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งในไทยและเวียดนาม ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยนักลงทุนให้ความสนใจสูงกว่า 18,000 ล้านบาท เทียบเท่ากับยอดจองซื้อที่สูงกว่ามูลค่าเสนอขายกว่า 3 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพทางธุรกิจและความแข็งแกร่งทางการเงินที่มีเสถียรภาพสูง รวมถึงทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทล ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวนและท้าทาย
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้รวม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราคิดลด 1.70% ต่อปี และรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) เช่นเดียวกับ Company Rating ของ CRC ที่ได้รับอันดับดังกล่าวต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก
นายปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “การตอบรับที่เกินความคาดหมายจากนักลงทุนในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของ CRC ในด้านอีโคซิสเต็มค้าปลีก-ค้าส่งทั้งประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุก life stage และ lifestyle ของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟู้ด แฟชั่น ฮาร์ดไลน์ หรือพร็อพเพอร์ตี้
อีกทั้งยังสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการรับมือกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ผ่านการปรับโครงสร้างธุรกิจและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นและร่วมจองซื้อหุ้นกู้ของ CRC อย่างมาก
สำหรับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ CRC จะนำไปชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน เป็นการกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การบริหารจัดการต้นทุนและโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับสภาวะตลาดเงินในปัจจุบัน