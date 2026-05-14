Century R จับมือ PSI พันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายแรกในไทย เปิดทางลงทุนอสังหาฯ Ultra-Luxury UAE

บริษัท เซ็นจูรี่ อาร์ จำกัด หรือ Century R ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ประกาศลงนามบันทึกความร่วมมือ หรือ MoU เชิงกลยุทธ์กับ พร็อพเพอร์ตี้ ช็อป อินเวสต์เมนต์ หรือ Property Shop Investment (PSI) บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในอาบูดาบี และผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำที่มีสำนักงานทั่ว UAE เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงโอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมในดูไบและ UAE โดยตรง
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว Century R ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการรายแรกของ PSI ในประเทศไทย เพื่อสร้างช่องทางโดยตรงให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงพอร์ตโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ High-end และ Ultra-Luxury ที่ผ่านการคัดสรร รวมถึงโครงการ Pre-launch และโอกาสการลงทุนในทำเลที่ได้รับความสนใจสูงของ UAE
ความร่วมมือครั้งนี้ผสานเครือข่ายนักลงทุนระดับภูมิภาคและความเชี่ยวชาญด้านตลาดของ Century R เข้ากับศักยภาพด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของ PSI ซึ่งครอบคลุมบริการนายหน้า การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน โซลูชันด้านอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรทั่ว UAE โดยมุ่งเสริมโอกาสการลงทุนข้ามพรมแดน และสร้างเส้นทางการลงทุนที่ราบรื่นภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ UAE
ดร.พอล อินทเสนี ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Century R กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของทั้งสองบริษัทและนักลงทุนไทยที่มองหาโอกาสกระจายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศและจุดหมายการลงทุนระดับพรีเมียมของโลก
“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงนักลงทุนไทยเข้ากับโอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงใน UAE ผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ การได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายแรกของ PSI ในประเทศไทย สะท้อนถึงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ระหว่างทั้งสองบริษัท และเป้าหมายร่วมกันในระยะยาว” ดร.พอล กล่าว
ตัวแทนจาก Property Shop Investment หรือ PSI กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยถือเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีความสำคัญสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ UAE และเรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Century R เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงโอกาสอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมในอาบูดาบี ดูไบ และตลาด UAE โดยรวมได้โดยตรง
ในฐานะผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร PSI มุ่งมั่นที่จะมอบให้นักลงทุนไม่เพียงการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญด้านตลาด และประสบการณ์การลงทุนที่ราบรื่นในทุกขั้นตอนของการเดินทางด้านอสังหาริมทรัพย์”
เสริมศักยภาพนักลงทุนไทยสู่โอกาสใน UAE
ภายใต้ความร่วมมือนี้ นักลงทุนไทยจะได้รับประโยชน์เชิงกลยุทธ์หลายด้าน ได้แก่ การเข้าถึงโครงการ High-end และ Ultra-Luxury ที่คัดสรรแล้วก่อนการเปิดตัวสู่สาธารณะ การเข้าถึงระบบนิเวศด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของ PSI ซึ่งครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ความเชี่ยวชาญด้านนายหน้า ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และโซลูชันด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมกับตลาด UAE
นอกจากนี้ นักลงทุนไทยยังจะได้รับการสนับสนุนด้านคำปรึกษาการลงทุนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละราย รวมถึงการเข้าถึงโอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมอาบูดาบี ดูไบ และจุดหมายการเติบโตสำคัญอื่น ๆ ทั่ว UAE
Century R ระบุว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศไทยและ UAE ทั้งในด้านการสนับสนุนโอกาสการลงทุนจากไทยสู่ต่างประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองตลาด
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ UAE ยังดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก
ในขณะที่ UAE ยังคงเสริมบทบาทในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนระดับโลก ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมและลักซ์ชัวรียังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก กฎระเบียบที่เอื้อต่อนักลงทุน และความสนใจจากนักลงทุนนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2569 โครงการระดับ Prime หลายแห่งใน UAE ยังคงสะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่ง โดยบางโครงการได้รับความสนใจสูงหลังเปิดตัวไม่นาน ความร่วมมือกับ PSI จะช่วยให้ Century R สามารถนำเสนอโอกาสที่คัดสรรแล้วให้แก่นักลงทุนไทยในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วนี้
นอกจากศักยภาพด้านมูลค่าทุนในระยะยาว UAE ยังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติด้วยอัตราผลตอบแทนจากค่าเช่าที่แข่งขันได้ สภาพแวดล้อมด้านภาษีที่เอื้อต่อการลงทุน และสิทธิประโยชน์ด้านถิ่นพำนักระยะยาว เช่น โครงการ UAE Golden Visa ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากผลการลงทุน สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่โปร่งใส การเชื่อมต่อระดับโลก และภาคอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรีที่เติบโตต่อเนื่อง ยังคงช่วยเสริมสถานะของ UAE ในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดของโลกสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
ความเชื่อมั่นระยะยาวในตลาด UAE
Century R และ PSI เชื่อว่า UAE ยังคงแสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีพลวัตและเชื่อมต่อกับนักลงทุนระดับนานาชาติมากที่สุดในภูมิภาค
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง กฎระเบียบที่มุ่งสนับสนุนนักลงทุน และความต้องการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้น UAE ยังคงเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนและสร้างมูลค่าระยะยาว
ทั้งสองบริษัทยังชี้ให้เห็นถึงความน่าสนใจที่เพิ่มขึ้นของอาบูดาบีและดูไบในสายตานักลงทุนต่างชาติ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของ UAE ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ระดับโลก สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ และภาคอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรีที่ขยายตัวต่อเนื่อง
การขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค
มองไปข้างหน้า Century R และ PSI วางแผนกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับนักลงทุน โครงการให้ความรู้ด้านตลาด และโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อรองรับความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนไทยในภาคอสังหาริมทรัพย์ UAE
ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพ การเชื่อมต่อ และศักยภาพการเติบโตระยะยาว ความร่วมมือระหว่าง Century R และ PSI มุ่งสร้างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือในการเชื่อมประเทศไทยเข้ากับโอกาสอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมทั่ว UAE