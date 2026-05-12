ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 60 ปี ตั้งเป้ารายได้ 10,330 ล้านบาท พร้อมแผนลงทุน 5,500 ล้านบาท เสริมศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจฮอสพิทาลิตี้ในเอเชียแปซิฟิก
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู รวมถึงร้านอาหารและสปา ประกาศกลยุทธ์การเติบโตเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โดยตั้งเป้ารายได้รวม 10,330 ล้านบาทในปี 2569 เติบโต 14% จากปีก่อนหน้า พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอสู่มากกว่า 75 แห่งภายในปี 2573 สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตั้งงบลงทุนมูลค่า 5,500 ล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นหลัก
ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เติบโตจากการบริหารโรงแรมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สู่การเป็นกลุ่มธุรกิจฮอสพิทาลิตี้ระดับภูมิภาคที่มีพอร์ตโฟลิโอหลากหลายแบรนด์ อาทิ อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama) และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ครอบคลุมทำเลศักยภาพทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยแต่ละแบรนด์ล้วนมีเอกลักษณ์และจุดยืนที่ชัดเจน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ในแต่ละเซ็กเมนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกลุ่มออนิกซ์ฯ มีโรงแรมและโครงการภายใต้การบริหารรวมทั้งสิ้น 49 แห่ง และพร้อมก้าวสู่การมีสินทรัพย์มากกว่า 75 แห่ง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในปี 2573 ด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีแผนการลงทุนมูลค่า 5,500 ล้านบาท
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มออนิกซ์ฯ ได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จากจุดเริ่มต้นในการบริหารโรงแรมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สู่การเติบโตและขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค จนได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพันธมิตรและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้รากฐานความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง ผสานมุมมองระดับสากล และการมุ่งเน้นตลาดระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มมาโดยตลอด
ในโอกาสครบรอบ 60 ปีครั้งนี้ เรามองว่าไม่ใช่เป็นเพียงการสะท้อนความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตในระยะต่อไป โดยยังคงมุ่งขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค ยกระดับ แบรนด์ และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับพันธมิตร นักลงทุน และลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการบริการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮอสพิทาลิตี้ไทยในระยะยาว”
เดินหน้าขยายธุรกิจเชิงรุก เสริมความแข็งแกร่งพอร์ต รองรับการเติบโตระยะยาว
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Asia-Pacific โดยในปี 2569 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ ชามา สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ (Shama Sukhumvit 101 Bangkok), ชามา เมดินี (Shama Medini) และ วาย โฮเทล หนานซาน เซินเจิ้น อินสไปร์ บาย โอโซ่ (Y Hotel Nanshan Shenzhen Inspired by OZO) ซึ่งสะท้อนถึงการรุกขยายทั้งในกลุ่มเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์และโรงแรมไลฟ์สไตล์ในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาโครงการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อาทิ ชามา ระยอง (Shama Rayong), อีคิว ภูเก็ต (EQ Phuket), ชามา ฮับ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (Shama Hub Ladprao Bangkok), ชามา นอร์ท พัทยา (Shama North Pattaya) และโครงการระดับลักชัวรีอย่าง อมารี รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า สมุย (Amari Resort & Villas, Samui) รวมถึงแผนปรับปรุงครั้งสำคัญของ อมารี ภูเก็ต (Amari Phuket Transformation) เพื่อยกระดับศักยภาพของสินทรัพย์และประสบการณ์ของผู้เข้าพัก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายพอร์ตโฟลิโอจาก 49 แห่ง สู่มากกว่า 75 แห่งภายในปี 2573 โดยเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตร และการออกแบบรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับแต่ละตลาด
นอกเหนือจากแผนขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคแล้ว กลุ่มออนิกซ์ฯ ยังเดินหน้าสร้างการเติบโตผ่านการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ONYXRT เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท จากปัจจัยสนับสนุนทั้งอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ทยอยฟื้นตัว และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 35 ล้านคน โดยในปี 2569 บริษัทคาดว่า Core Assets ซึ่งประกอบด้วย อมารี กรุงเทพฯ, โอโซ่ สมุย และ โอโซ่ ภูเก็ต จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพอร์ตการลงทุน โดยตั้งเป้ามูลค่ารวมไว้ที่กว่า 4,000 ล้านบาท
ยกระดับกลุ่มแบรนด์ เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และจุดยืนที่ชัดเจน
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เดินหน้ายกระดับแบรนด์ในภาพรวม ผ่านแผนระยะยาวภายใต้แนวคิด “ONYX Universe” ซึ่งเป็นกรอบกลยุทธ์ระดับองค์กรที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยี ความยั่งยืน ความแข็งแกร่งของแบรนด์ ประสิทธิภาพด้านการตลาดและรายได้ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค และตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักเดินทางและผู้อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลุ่มออนิกซ์ฯ ยังได้พัฒนาและปรับตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์หลักทั้ง 4 แบรนด์ เพื่อเสริมความชัดเจนในการสร้างความแตกต่าง และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนี้
อมารี (Amari) ได้ปรับตำแหน่งแบรนด์ในกลุ่ม upper-upscale ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตอกย้ำการบริการแบบไทยที่อบอุ่น ผสานความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ และเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โอโซ่ (OZO) โรงแรมไลฟ์สไตล์ระดับ upper-midscale ที่ได้พัฒนาและยกระดับการบริการ เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์การเข้าพักที่ราบรื่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบถ้วน และความสบายที่เพิ่มขึ้น
ชามา (Shama) แบรนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Joy of Living ด้วยการสร้างสรรค์ชุมชนที่มีชีวิตชีวา พร้อมส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจ ซึ่งผสานความสะดวกสบาย คุณภาพ และไลฟ์สไตล์ที่มีความหมาย เพื่อตอบโจทย์ทั้งการเข้าพักระยะสั้นและระยะยาว
โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ได้รับการยกระดับสู่การถ่ายทอดนิยามแห่งความลักชัวรีที่ประณีตยิ่งขึ้น สะท้อนความสง่างามอย่างเรียบสงบ โดยมีความเป็นส่วนตัวเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมใส่ใจในทุกรายละเอียดผ่านการบริการที่ออกแบบเฉพาะอย่างพิถีพิถัน
การยกระดับแบรนด์ในครั้งนี้สะท้อนแนวทางของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจน เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคต
ด้วยรากฐานแห่งความสำเร็จตลอด 60 ปี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค การยกระดับแบรนด์ และการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นแนวคิดการดำเนินธุรกิจผ่านรากฐานความเป็นไทยควบคู่กับมุมมองระดับสากล และให้ความสำคัญกับการเติบโตในภูมิภาค เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารจัดการธุรกิจฮอสพิทาลิตี้ขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับพันธมิตร นักลงทุน ลูกค้า และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคในระยะยาว