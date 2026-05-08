SiamDL จับมือ Winnonie สนับสนุนสินเชื่อถูกกฎหมาย หนุนไรเดอร์และอาชีพอิสระเข้าถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ลดปัญหาหนี้นอกระบบ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชีพอิสระและไรเดอร์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลและบริการเดลิเวอรี โดย “รถจักรยานยนต์” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม คนทำงานจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ทำให้หลายคนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มีต้นทุนสูง
เพื่อช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างเป็นธรรม บริษัท สยาม ดิจิทัล เลนดิ้ง จำกัด (SiamDL) ผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ Winnonie สนับสนุนให้สมาชิกวินโนหนี้ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงสินเชื่อถูกกฎหมายสำหรับการเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินที่โปร่งใส ปลอดภัย และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้กู้ ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มอาชีพอิสระโดยเฉพาะ
SiamDL มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบประเมินเครดิตสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสให้คนทำงานสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์ ผู้ขับวิน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อาจมีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
รายละเอียดของสินเชื่อภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย
• วงเงินสูงสุด 35,000 บาท
• ระยะเวลาผ่อนชำระ 6–24 เดือน
• เหมาะสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ไรเดอร์ และผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์
• อัตราดอกเบี้ย 33% ตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย
• เกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี
สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20–55 ปี โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ขณะที่พนักงานประจำต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และผ่านช่วงทดลองงานแล้ว รวมถึงมีรายได้สุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประชาชน เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สัญญาจ้างงาน หรือเอกสารรายได้จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Grab และ LINE MAN รวมถึงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ขณะที่เอกสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและใบเสนอราคา จะได้รับการสนับสนุนจากทาง Winnonie
SiamDL เชื่อว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับแรงงานอิสระในประเทศไทย ความร่วมมือกับ Winnonie ในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนให้คนทำงานสามารถมีเครื่องมือประกอบอาชีพของตนเอง พร้อมลดความเสี่ยงจากภาระหนี้นอกระบบในระยะยาว
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสินเชื่อของ SiamDL ได้ที่ www.siamdl.co.th