โก โฮลเซลล์ จับมือกระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมปลาน้ำจืดช่วยเกษตรกรไทย รับซื้อกว่า 1,200 ตัน กระจายทุกสาขา ชูนักแล่ปลา GO Expert เพิ่มความหลากหลายวัตถุดิบ

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ล่าสุด ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม “ชวนกินปลาไทย ยืนหยัดสนับสนุนเกษตรกรไทย” เร่งส่งเสริมการบริโภคปลาน้ำจืดในทุกมิติ ลดปัญหาล้นตลาดราคาตกต่ำ ดึงความเชี่ยวชาญ “นักแล่ปลา” (GO Expert) เพิ่มความหลากหลายสินค้า เปิดตัวปลาทับทิมราชา ที่มาทั้งแบบยกตัว และตัดแต่งพร้อมใช้งาน ตอกย้ำการเป็นโซลูชั่นเพื่อผู้ประกอบการ
กิจกรรม “ชวนกินปลาไทย ยืนหยัดสนับสนุนเกษตรกรไทย” จัดขึ้นที่ โก โฮลเซลล์ สาขาศรีนครินทร์ โดยมี นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และ นายนิกูล ธนวรเมธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าปลาน้ำจืดนานาชนิด ส่งสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลบริโภคปลาน้ำจืดไทยที่ โก โอลเซลล์ ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศ ไปพร้อมๆ กัน โดยมี นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์ นางสาวธีราพร ธีรทีป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานการพาณิชย์ - แผนกอาหารสด และ นางสาวฐิติพรรณ สินเพราะนิติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพาณิชย์ – อาหารทะเลและสินค้าแปรรูป ให้การต้อนรับ
งานนี้ มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดที่กำลังประสบปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ รวมถึงปลาบางชนิดระบายสินค้าได้ช้า ทำให้ขนาดโตเกินความต้องการของตลาด อย่าง ปลาทับทิมราชา ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อตัว ซึ่งขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ตลาดใช้เป็นหลัก
นั่นทำให้ โก โฮลเซลล์ ต้องปรับแนวทางรับซื้อปลาน้ำจืดใหม่ พร้อมวางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดอย่างเข้มข้น โดยคาดว่าในปีนี้จะรับซื้อปลาน้ำจืดในปริมาณรวมกว่า 1,200 ตัน! ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิต สร้างสมดุลให้กับตลาดปลาน้ำจืดไทย
ที่สำคัญ การรับซื้อปลาจากเกษตรกรในครั้งนี้ “โก โฮลเซลล์” ได้ต่อยอดร่วมกับซัพพลายเออร์ พัฒนาโซลูชั่นให้กับสินค้าในกลุ่มปลาน้ำจืดแช่แข็ง ด้วยการนำ “ปลาทับทิมราชาคัดพิเศษ” ขนาด 1.5 - 2 กิโลกรัม มาแล่ใน 3 รูปแบบ ทั้ง สไลด์ลวกจิ้มสำหรับแจ่วฮ้อน, หั่นชิ้นขนาด 20-30 กรัมต่อชิ้น, แล่แบบผ่าครึ่งตัวขนาด 300-400 กรัมต่อชิ้น ซึ่งจะมีวางจำหน่ายเฉพาะในช่วงกิจกรรม
ภายในงาน ยังนำไอเท็มปลาน้ำจืดไทยที่คุ้นเคย อาทิ ปลาทับทิม ปลานิล ปลากะพงขาว ปลาช่อน ปลาสวาย และปลาคัง ทั้งแบบเป็นๆ ว่ายในอควาเรียม แช่เย็น หรือแปรรูปแบบแช่แข็ง มาจำหน่าย พร้อมทำเมนูชวนให้ลิ้มลองความอร่อยของเนื้อปลาของไทย ที่รับรองว่า ไม่ด้อยไปกว่าปลาประเทศใดในโลก! นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแล่ปลา GO Expert ที่ผ่านการอบรมและทดสอบฝีมือจนเชี่ยวชาญตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ สาธิตการแล่ และรับบริการแล่ปลาในรูปแบบต่างๆ อาทิ แล่ fillet หั่นชิ้น หรือสไลด์สำหรับจิ้มจุ่มชาบู ตามความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย อาหารอีสาน ร้านอาหารตามสั่งฯลฯ รวมถึงลูกค้าทั่วไปที่ชื่นชอบ
ทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ ให้ความสำคัญกับนโยบาย ยืดหยัดสนับสนุนเกษตรกรไทย ในทุกสถานการณ์ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน“ชวนกินปลาไทย ยืนหยัดสนับสนุนเกษตรกรไทย” เลือกซื้อหาปลาน้ำจืดไทยในราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ ตั้งแต่วันนี้ – 7 มิถุนายนนี้ ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา และแอปพลิเคชัน GO WHOLESALE #กินปลาไทย อร่อยดีมีประโยชน์ ช่วยเศรษฐกิจไทยยั่งยืน