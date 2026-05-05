ฟู้ดสตาร์ ส่ง “มิกกุ อิมมู รุกตลาด Functional Drink

ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ จากเดิมที่เน้น “คุณประโยชน์” เป็นหลัก สู่ยุคที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่านั้น ทั้งรสชาติ ความสะดวก และประสบการณ์การดื่มที่เข้ากับชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน พร้อมทั้งพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์จริง ดื่มง่าย และเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่าการต้องฝืนบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพแบบเดิม
จากอินไซต์ดังกล่าว บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด มองเห็นโอกาสในการขยายตลาดจากกลุ่ม Drinking Yogurt และเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลแบบดั้งเดิม สู่เซกเมนต์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้ง สุขภาพ ความอร่อย และความสนุกในการดื่ม จึงเปิดตัว “มิกกุ อิมมู (Mikku Immu)” เครื่องดื่ม Functional Drink ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การดูแลลำไส้และภูมิคุ้มกัน “ง่ายขึ้นในทุกวัน”
นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เริ่มให้ความสำคัญกับ ‘สุขภาพลำไส้’ มากขึ้น เพราะเข้าใจว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพโดยรวม ทั้งในแง่ของระบบภูมิคุ้มกัน การย่อยอาหาร ไปจนถึงความสมดุลของร่างกายในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกัน เราก็พบ Pain Point สำคัญว่า เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายประเภทในตลาดยังคงมีภาพจำว่าดื่มยากหรือต้องฝืนดื่มเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและความเพลิดเพลินควบคู่กัน
ฟู้ดสตาร์จึงพัฒนา ‘มิกกุ อิมมู’ ขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Healthy can be fun & easy’ โดยเราไม่ได้มองแค่การเป็น Functional Drink แต่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค ผ่านเครื่องดื่มที่มีทั้งฟังก์ชันด้านสุขภาพ และรสชาติที่ดื่มง่าย สดชื่น และสามารถดื่มได้ในทุกโมเมนต์ของวัน เราเลือกโฟกัสไปที่การดูแลลำไส้และภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นสองเรื่องหลักที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ พร้อมนำเสนอผ่านส่วนผสมคุณภาพที่คัดสรรเป็นอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่น ทั้ง วิตามินซีในระดับสูง น้ำตาล 0% แคลอรี่ 0% และไฟเบอร์ที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ เรายังตั้งใจให้ “มิกกุ อิมมู” เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านราคาที่จับต้องได้ ช่องทางจัดจำหน่ายที่สะดวก และภาพลักษณ์ที่มีความสนุก มีสไตล์ และเป็นมิตรกับผู้บริโภค เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ใน “ไลฟ์สไตล์ประจำวัน” ของผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในบางโอกาส โดยเราเชื่อว่ากลยุทธ์นี้จะช่วยขยายตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากตลาดเฉพาะกลุ่ม สู่ตลาดในวงกว้าง และสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว “มิกกุ อิมมู” ถูกวางตำแหน่งให้เป็น Functional Drink สำหรับ “คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่อยากลดทอนความสุขในการกิน” หรือคนรุ่นใหม่อายุประมาณ 18–29 ปี ที่ที่มองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองแบบสมดุล (Balance Lifestyle) โดยยังคงให้ความสำคัญกับรสชาติ ความสะดวก และประสบการณ์การบริโภคที่ “อร่อย ดื่มง่าย และไม่รู้สึกผิด” ในทุกโมเมนต์ของชีวิต
“มิกกุ อิมมู” มีให้เลือกทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่
• Apple Cider Vinegar (แอปเปิ้ลไซเดอร์ วีเนก้า)
• Rice Vinegar กลิ่นน้ำผึ้งมะนาว
• Sparkling Yogurt รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่น สไตล์โยเกิร์ตซ่า
“มิกกุ อิมมู (Mikku Immu)” วางจำหน่ายในรูปแบบขวด PET ขนาด 320 มล. ราคา 20 บาท หาซื้อได้แล้วที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ