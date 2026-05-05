เกรซ วอเทอร์ เมด “GWM25” ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2569 โชว์ผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง เดินหน้าขยายการเติบโต พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ โลชั่น-อาหารเสริม-ชุดตรวจคัดกรองโรคไต มั่นใจดันผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง
บมจ.เกรซ วอเทอร์ เมด หรือ GWM25 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 ผ่านฉลุย ผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกวาระ ตอกย้ำผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าขยายการเติบโต ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรอง การป้องกัน และการรักษา เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาดสุขภาพครบวงจร ดันผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง
นายธงชัย ปามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธนวรรธน์ พีระวีระภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM25 ผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ที่สามารถทำรายได้นิวไฮ 204.75 ล้านบาท เติบโตถึง 28.66% และพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี
นายธงชัย กล่าวว่า ในปีนี้ 2569 บริษัทฯ จะโฟกัสไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคไตเพิ่มเติม โดยครอบคลุมตั้งแต่การดูแลก่อนเข้าสู่กระบวนการฟอกเลือด ไปจนถึงการฟื้นฟูหลังการรักษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านสุขภาพไตแบบครบวงจร เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มโลชั่น และอาหารเสริม เป็นต้น
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะขยายบทบาทสู่การเป็นผู้ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจหาไมโครอัลบูมินแบบตลับ (Microalbumin Rapid Test Cassette) ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตได้อย่างง่ายดาย ซึ่งชุดทดสอบโรคไตดังกล่าวเป็นหนึ่งในเซ็กเมนต์ที่มีศักยภาพเติบโตสูง จากกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงจะสร้างรายได้จากการเพิ่มธุรกิจการให้บริการ ก่อนเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปี 2571 เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
นายธงชัย กล่าวย้ำว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างอัตรากำไรในระยะยาว พร้อมทั้งต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรอง การป้องกัน และการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว