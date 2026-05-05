MSIG Fan Fest 2026 กิจกรรมพิเศษให้ลูกค้า MSIG ตอกย้ำความเป็นผู้นำประกันภัยการเดินทาง

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ“ประสบการณ์” มากกว่าตัวสินค้า MSIG ประเทศไทย จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้าประกันภัยการเดินทาง ที่ไว้วางใจเรา “MSIG Fan Fest 2026” กิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันในระยะยาว ควบคู่ไปกับการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านประกันภัยการเดินทางของประเทศไทย
กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy Plusได้รับทั้งสิทธิประโยชน์ทันทีและสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมคอนเสิร์ตระดับพรีเมียมโดยผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ในช่วงวันที่ 1เมษายน – 30มิถุนายน 2569จะได้รับสิทธิประโยชน์ 2ต่อได้แก่ ต่อที่ 1มีสิทธิรับ Starbucks e-Couponมูลค่าสูงสุด 600บาทต่อท่านและต่อที่ 2สิทธิลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต “MSIG Fan Fest 2026”จำนวน 600ที่นั่ง (2ที่นั่งต่อ 1สิทธิ)โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19กันยายน 2569ณสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ซึ่งจะรวมศิลปินแถวหน้าของประเทศไทยได้แก่โบกี้ไลอ้อนธามไท Tattoo Colorและเจเจตริน มาร่วมสร้างประสบการณ์ความบันเทิงให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย 1ท่านจะได้รับ 1สิทธิในการลุ้นรางวัลโดยต้องชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์ตามเงื่อนไขของบริษัทรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ MSIG ในปี 2568 บริษัทสามารถเติบโตได้ถึง 15.7% โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 5,681 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 224 ล้านบาท แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจากภัยธรรมชาติ ทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย และการยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโต คือการบริหารพอร์ตธุรกิจอย่างสมดุล โดยมีสัดส่วนประกันภัยรถยนต์ (Motor) อยู่ที่ประมาณ 48% และประกันภัยอื่นๆ (Non-Motor) อยู่ที่ 52% ซึ่งช่วย การบริหารพอร์ตอย่างสมดุล และการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ขณะเดียวกัน MSIG ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของคู่ค้าทางธุรกิจ โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “BizLink” ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการทำงานของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่การเปรียบเทียบแผนประกัน การออกใบเสนอราคา การออกกรมธรรม์ ไปจนถึงระบบการชำระเงินและการจัดการข้อมูล ช่วยให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของผลิตภัณฑ์หลัก MSIG ยังคงเป็นผู้นำตลาดประกันภัยการเดินทางของประเทศไทย โดยครองอันดับ 1 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2566–2568)* ด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณ 25% และมีเบี้ยประกันภัยในกลุ่มนี้กว่า 796 ล้านบาทในปี 2568 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ และศักยภาพในการตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางในยุค *จากสถิติข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม 2569
ประกันภัยการเดินทาง MSIG ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความคุ้มครองที่ครอบคลุม แต่ยังรวมถึงบริการเสริมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและความอุ่นใจให้กับลูกค้า อาทิ MSIG Assist ช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง, บริการ Telemdicine หมอดี, บริการ MSIG EASY LOUNGE สิทธิลงทะเบียนเข้าใช้ห้องรับรองสนามบินกว่า 1,700 แห่งทั่วโลก เมื่อเที่ยวบินล่าช้าเกิน 90 นาที และ MSIG Cashless OPD in Japan บริการนัดหมายเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในประเทศญี่ปุ่น
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจประกันภัยการเดินทางในภูมิภาคเอเซีย การขยายตลาดผ่านโมเดล Embedded Insurance โดย MSIG Asia ได้ร่วมมือกับ Ancileo พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการเดินทาง เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทาง เข้ากับแพลตฟอร์มการจองตั๋วเครื่องบินหรือบริการท่องเที่ยว ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันภัยได้ทันทีในขั้นตอนการจองตั๋ว ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
สำหรับทิศทางในปี 2569 MSIG ตั้งเป้าหมายการเติบโตมากกว่า 10% โดยมุ่งเน้น การรักษาสัดส่วนพอร์ตประกันภัยรถยนต์ ควบคู่กับการควบคุมกำไรอย่างเหมาะสม • ขยายการเติบโตผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ พัฒนาช่องทางการขายด้วยระบบ Bizlink ให้กับคู่ค้า ตัวแทน นายหน้า ผ่านระบบดิจิทัล และเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
MSIG ยังคงดำเนินงานที่สามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดประกันภัยการเดินทาง และพร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง.