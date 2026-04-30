TYAD ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดมหกรรมสุขภาพระดับนานาชาติ รวมกว่า 130 คลาส 14 ประเทศ 25–27 ก.ย. นี้ ที่ Avani Ratchada Bangkok Hotel

สายเฮลท์ตี้ห้ามพลาด! งานเดียวที่รวมคลาสดูแล “กาย-ใจ” ครบทุกมิติ ทั้งโยคะ เต้น พิลาทิส และศาสตร์บำบัดจากทั่วโลก พร้อมครูดังกว่า 60 คน และกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีตลอดงาน
มาดูแลสุขภาพกันกับคลาสออกกำลังกาย ทั้งกาย และใจ ในงาน TYAD ครบรอบ 10 ปี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กย 2569 ที่ รร อวานี รัชดา งานนี้รวบรวมครูดังกว่า 60 ท่าน 14 ประเทศ มาสอนในงาน เช่น เยอรมัน อเมริกา อินเดีย จีน ไต้หวัน สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย ลาว และไทย คลาสกว่า 130 คลาส 12 ห้องเรียนทั้งบนบก และในสระว่ายน้ำ มีทั้งคลาสโยคะ คลาสเต้น พีราทิส ซุมบ้า อีกทั้งคลาสแนว บำบัดต่างๆ เช่น คลาสสะกดจิต วาดรูปแมนดารา ice bath อบกระโจมสมุนไพรไทย Sound healting cooking class Thai Massage ตอกเส้น โดยแพทย์แผนไทย และคลาสกัวซาบำบัดโดยแพทย์แผนจีน ภายในงานมีบูธเปิดให้ผู้มาร่วมงานได้ใช้บริการฟรี อาทิเช่น บูธแมะตรวจสุขภาพแนวแพทย์แผนจีน บูธตรวจปอด ตรวจกล้ามเนื้อไขมัน ตรวจเลือดด้วยเครื่อง ABI เทคโนโลยีใหม่ บูธจักรยานน้ำผลไม้ปั่น รวมถึงบูธขายสินค้าสุขภาพ บริการต่างๆ เช่น เสื้อผ้าออกกำลังกายต่างๆ อุปกรณ์โยคะภายในงาน บูธนวดเท้า นวดไทย อาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ งานนี้ครูผู้สอนนำขบวนโดยดาราไทยสายรักสุขภาพ อาทิเช่น ดี้ชนานา สอนคลาส Happy body, กิ๊ก มยุริญ กับคลาสสมาธิ, ป๊อป อารียากับคลาส Back to basic เบล ไชน่าดอลล์กับคลาส พีราทิส แมท ราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น 8,500 ่บาท ได้บัตรเข้างานชนิด 1 วัน แบบเล่นไม่จำกัด จำนวน 2 ใบ พร้อมที่พัก โรงแรมอวานี รัชดา รวมอาหารเช้า 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน หรือเฉพาะบัตรไม่รวมที่พัก ชนิดราย 1 วัน ราคา 3000 บาท, ราย 1คลาส ราคา 1000 บาท ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ line@makefriends.foru, Tel. 099-0843020 ,090-6573020 , more info:www.makefriendsforu.com