กพร.ย้ำบทบาทไทยในห่วงโซ่แร่ธาตุสำคัญโลก ในเวที OECD Critical Minerals Forum ที่ตุรกี

กพร.ร่วมการประชุม OECD Critical Minerals Forum ที่ตุรกี ชูบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญของโลก
นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)เปิดเผยว่าการประชุม OECD Critical Minerals Forum ซึ่งจัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2569 ณ OECD Istanbul Centre สาธารณรัฐตุรกี ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าแร่ธาตุสำคัญ พร้อมย้ำบทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลางน้ำ และปลายน้ำเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย รวมถึงความร่วมมือในเชิงภูมิภาคกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการกำกับดูแล ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ESG อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งอภิปรายในเวที Regional Dialogues-Southeast Asia หัวข้อ “Regional perspectives on developing critical mineral strategies: Reliable, responsible, resilient by design?”
“การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการแสดงบทบาทเชิงรุกบนเวทีระหว่างประเทศด้านแร่ธาตุสำคัญ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ของไทยในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดย OECD ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าร่วมการประชุมของไทยในฐานะประเทศผู้สมัครสมาชิก (OECD Accession Candidate) ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและบทบาทเชิงรุกของไทยในเรื่องนี้”นายอดิทัตกล่าง
การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จากทุกภูมิภาคจำนวนประมาณ 200 คนเข้าร่วม