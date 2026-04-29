“Oxe’cure” เปิดแผนรุกสกินแคร์ ดึง “โฟร์ท–ณัฐวรรธน์” รุกนิวเจน

ผู้จัดการรายวัน 360 - อ๊อกซีเคียว (Oxe’cure) แบรนด์ผู้นำด้านการดูแลปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย เดินหน้ารุกตลาด สกินแคร์ปี2569 ย้ำตำแหน่งผู้นำ Acne Care Expert ชูแนวคิด Clinical Driven & Brand Loveขับเคลื่อนธุรกิจ ดึงนักแสดงหนุ่ม “โฟร์ท–ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” เป็นพรีเซนเตอร์ เชื่อมแบรนด์กับผู้บริโภครุ่นใหม่ Gen Z และ First Jobber
นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ อ๊อกซีเคียว (OXE’CURE) ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิว กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสกินแคร์ในประเทศไทยยังคงมีสัญญาณบวกและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 100,418 ล้านบาท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาด 82.5% ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิว (Acne Treatments) มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 50.4% สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลผิวและมองหาโซลูชันที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยเทรนด์สกินแคร์ในปีพ.ศ.2569 กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวในระยะยาวมากขึ้น โฟกัสไปที่ผลลัพธ์และความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่รวมถึงความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ขณะเดียวกัน เทรนด์ “Minimalist Skincare” ยังคงมาแรงเช่นกัน ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดในขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เพื่อลดโอกาสการระคายเคือง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิวในชีวิตประจำวัน
จากปัจจัยทางการตลาดและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป Oxe’cure ได้เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนในฐานะแบรนด์ดูแลสิวที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Clinical Driven โดยผลิตภัณฑ์ของ Oxe’cure ได้รับการพัฒนาและทดสอบภายใต้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับ Clinical Test และ Dermatological Test เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานจริง ผ่านการคัดสรรส่วนผสมที่อ่อนโยนต่อผิว และเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย ซึ่งแนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการมากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้น แต่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นในระยะยาว ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ Oxe’cure ยังได้ยึดแนวคิด “Brand Love” สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภคมากกว่าการทำแคมเปญเพียงชั่วคราว ซึ่งเห็นได้ชัดจากความสำเร็จในการสื่อสารผ่านพรีเซนเตอร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่และเกิดการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงอย่างเป็นระบบ นำมาสู่การต่อยอดครั้งสำคัญกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ “โฟร์ท–ณัฐวรรธน์” ในปีนี้ เพื่อสร้าง Emotional Connection กับกลุ่ม Gen Z และ First Jobber ซึ่งเป็นกำลังซื้อสำคัญของตลาด ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
โดย Oxe’cure วางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ไร้รอยต่อ แบ่งออกเป็น On-ground Activity แบรนด์เตรียมสร้างประสบการณ์ร่วมเชิงลึกผ่านกิจกรรม Oxe’cure Acne Clear Campus Tour ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ครอบคลุมกว่า 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมไฮไลต์สำคัญอย่างกิจกรรม Exclusive Lucky Fan Event with FOURTH ที่มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ พรีเซนเตอร์ และกลุ่มแฟนคลับอย่างใกล้ชิด และ Digital Activity รุกหนักบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok, X, Instagram และ Facebook มุ่งเน้นการทำคอนเทนต์ในรูปแบบ "Real Skin Story" ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้จริงจากอินฟลูเอนเซอร์สายสกินแคร์และผู้ใช้งานทั่วไป
การดึง “โฟร์ท–ณัฐวรรธน์” มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ ถือเป็น Strategic Move สำคัญที่แบรนด์คาดหวังให้เป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่าย ซึ่ง โฟร์ท จะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนภาพจำจากสกินแคร์รักษาสิวทั่วไป ไปสู่แบรนด์ที่ผู้บริโภครู้สึกใกล้ชิดและเลือกใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Oxe’cure ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผิวเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการผลลัพธ์จริง