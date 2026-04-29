สอวช.จับมือส.แผ่นวงจรพิมพ์ไทย และม. เทคโนโลยีมหานคร “ปั้นคนอิเล็กทรอนิกส์” รับดีมานด์ 1 ล้านตำแหน่ง เปิดโมเดล Sandbox ป้อนตลาด

ประเทศไทยกำลังเผชิญโจทย์ใหญ่ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีความต้องการบุคลากรทักษะระดับกลางขึ้นไปมากกว่า 1 ล้านคน ภายใน 5 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล การบิน (Aviation) และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advance Electronic) สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นดังกล่าวถูกย้ำในเวที Student-to-Industry Pathway Program (Pilot Workshop) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อเชื่อม “เส้นทางจากห้องเรียนสู่โรงงาน” อย่างเป็นรูปธรรม
“สอวช.” ชูบทบาทตัวกลาง เชื่อม Demand–Supply ปั้นคนตรงจุด
นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สอวช. เปิดเผยว่า การออกแบบนโยบายด้านบุคลากรในปัจจุบัน ต้องเริ่มจากการเข้าใจ “ดีมานด์จริง” ของภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงการผลิตบัณฑิตตามระบบเดิม ข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดของสอวช. ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่า “อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง” เป็นหนึ่งในสาขาที่ขาดแคลนบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่อาชีวะไปจนถึงนักวิจัยระดับสูง
“สอวช. ทำหน้าที่เหมือนตัวกลางที่ต้องดูทั้งฝั่ง Demand จากผู้ประกอบการ และ Supply จากภาคการศึกษา ไม่ได้ดูแค่จำนวนคน แต่ลงลึกถึงอาชีพและทักษะที่ต้องการ เพื่อนำมาทำ Skill Mapping และออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์จริง”
หนึ่งในกลไกสำคัญที่ถูกนำมาใช้คือ Higher Education Sandbox ซึ่งเป็นการปลดล็อกรูปแบบการเรียนรู้แบบเดิม ไปสู่ระบบที่ยืดหยุ่นและเน้นทักษะจริง โดยหลักสูตร Sandbox จะเป็นรูปแบบ Module-base หรือ Sandwich course คือเรียนควบคู่กับการทำงานในสถานประกอบการ มี Certificate เก็บหน่วยกิตได้ และบางหลักสูตรอาจเรียนจบภายใน 3 ปี แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยลดระยะเวลาเรียน แต่ยังทำให้ผู้เรียน “พร้อมทำงานทันที” ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการอย่างมาก
มาตรการภาษี “Plus Package” ดึงเอกชนร่วมพัฒนาคน
นอกจากนี้สอวช. ยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เสนอมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนด้านบุคลากร โดยเปิดให้ภาคเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไปลดหย่อนภาษีได้ในอัตราสูง
“หากจ้างบุคลากร STEM สามารถลดหย่อนภาษีได้ 150% และหากส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่รับรอง สามารถลดหย่อนได้ถึง 250%”
มาตรการดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยน “ต้นทุน” การพัฒนาคนให้กลายเป็น “การลงทุนเชิงกลยุทธ์” ขององค์กร
มหาวิทยาลัยต้อง “พิสูจน์ตัวเอง” สร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม
ด้าน รศ. ดร. ปานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชี้ว่า ประเทศไทยมีการตั้งเป้าหมายระยะสั้นในการพัฒนากำลังคนด้านนี้จำนวน 80,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอัปสกิล (Up-skill) จากอุตสาหกรรมเก่าประมาณ 69,000 คน และกลุ่มที่เหลือจะเป็นการผลิตกำลังคนใหม่ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) ลงไปจนถึงระดับปวส. ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจน ประกาศนียบัตร (Certificate) และการทำงานจริง จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและตอบคำถามของภาคอุตสาหกรรมที่ว่า "มีอะไรมาให้ และคนอยู่ที่ไหน" ได้อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกันการเปิดโลกทัศน์ดึงดูด Talent เข้าสู่อุตสาหกรรม ในงาน Thailand Electronics Circuit Asia 2026 (THECA) งานแสดงสินค้าและบริการด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยเฉพาะในปีนี้มี Workforce Pavillion ศูนย์รวมความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และตลาดแรงงานเฉพาะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Talent) เข้าไปเดินชมงาน เนื่องจากในชีวิตจริงเด็กๆ ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานถึง 200 แห่งได้ การเข้าชมงานดังกล่าวจะทำให้เห็นทิศทางอนาคตของอาชีพตัวเอง และช่วยดึงดูดคนเก่งๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้น
นักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าร่วมงาน Workforce Pavillion ได้ที่งาน THECA 2026 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
THPCA ชี้ “มาตรฐานสากล” คือกุญแจ ลดภาระเอกชน
นายภูธนา ดาวเรือง ผู้จัดการทั่วไป สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) ระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนความต้องการกำลังคน และร่วมออกแบบทักษะที่จำเป็น รวมทั้งมาตรฐานระดับโลก เช่น IPC จึงถูกนำมาเป็น “แกนกลาง” ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้กำลังคนไทยสามารถทำงานใน Global Supply Chain ได้ทันที
“THPCA ขอสะท้อนมุมมองฝั่งดีมานด์ เพื่อบอกว่าอุตสาหกรรมต้องการคนแบบไหน ถ้านักศึกษามีพื้นฐานจากมาตรฐานสากล เวลาเข้าโรงงานจะทำงานได้ทันที ช่วยลดเวลาที่บริษัทต้องเทรนใหม่”
ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
แม้อุตสาหกรรมจะก้าวสู่ Smart Manufacturing และใช้ AI มากขึ้น แต่ภาคเอกชนยังคงต้องการบุคลากรที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยเฉพาะสาย STEM
“ต่อให้โรงงานล้ำแค่ไหน บุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ยังจำเป็น โดยเฉพาะเด็กสาย STEM ที่มี Mindset และ Fundamental ดี เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็ว” นายภูธนา กล่าวเพิ่มเติม
กิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ไม่ได้หยุดแค่การบรรยาย แต่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การบัดกรี (Hand Soldering) การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการบูรณาการซอฟต์แวร์ โมเดลดังกล่าวสะท้อนแนวคิดใหม่ของการพัฒนากำลังคน ที่ไม่ใช่เพียง “ผลิตบัณฑิต” แต่เป็นการสร้าง “Workforce ที่พร้อมใช้งาน”
“จุดเปลี่ยน” ของระบบการศึกษาไทย
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงการอบรมระยะสั้น แต่เป็น “ต้นแบบ” ของการปรับโครงสร้างระบบการศึกษาไทยให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ในมุมเชิงกลยุทธ์โมเดลนี้เปรียบเสมือน “การต่อสายไฟตรง” ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ ลดการสูญเสียพลังงานระหว่างทาง และทำให้กำลังคนที่ผลิตออกมา สามารถ “เสียบปลั๊กทำงานได้ทันที”
ท่ามกลางการแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูง ความเร็วในการพัฒนาคน อาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่า ประเทศไทยจะขึ้นไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าสูงได้หรือไม่ในอนาคต.