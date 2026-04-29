ซีพี ออลล์ เปิดค่ายn7 Kids Club Camp 2026 ชวนแก๊งตัวจิ๋ว มารวมพลังคิดส์ พิชิตภารกิจ

ปิดเทอมซัมเมอร์ทั้งที จะปล่อยให้เจ้าตัวเล็กอยู่แต่บ้านเหงา ๆ ได้อย่างไร ต้องหากิจกรรมที่สนุก ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมปลดปล่อยพลังจินตนาการกันดีกว่าบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ไม่รอช้าเปิดพื้นที่สร้างความสุข สนุก ให้น้อง กับ 7 Kids Club Camp 2026ซึ่งจัดเป็นประจำรับปิดเทอม ในครั้งนี้ยังคงอัดแน่นด้วยความสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกสาระการเรียนรู้ให้แก๊งตัวจิ๋วได้ระเบิดพลัง พิชิตภารกิจสุดท้าทายในแต่ละฐานกิจกรรม ณ The Tara ถนนแจ้งวัฒนะ
นางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพี่ ๆ พนักงาน เปิดบ้านรับแขกตัวน้อยอย่างอบอุ่น น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มีเพียงแค่บุตรหลานพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุตรหลานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และพันธมิตร จำนวน 365 คน น้อง ๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์กับฐานกิจกรรม ซึ่งมาในธีม “รวมพลังคิดส์ พิชิตภารกิจ 3 สร้าง 1 DNA” นโยบายของซีพี ออลล์ อาทิ
7 พลังคิดส์ พิชิตโลก AI ชวนน้องตะลุยโลก Robot x IT ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่น้อง ๆ จะได้ลองบังคับหุ่นยนต์จิ๋วให้เคลื่อนไหวตามที่ต้องการ หรือจะให้เตะฟุตบอลแข่งขันกัน พิชิตภารกิจ “สร้างคน”
7 พลังคิดส์กับ ภารกิจ DIY Food ชวนน้อง DIY อาหารจานโปรดจากสินค้าในร้านเซเว่นฯ น้อง ๆ จะได้ลองแต่งหน้าขนมปัง และนำผลงานกลับไปอวดคุณพ่อคุณแม พิชิตภารกิจ “สร้างอาชีพ”
7 พลังคิดส์ พิชิตโลกศิลปะ ชวนน้องตะลุยโลกศิลปะ พร้อมช่วยน้องหมาหน้าร้านเซเว่นฯ ไม่เพียงแค่ประดิษฐ์งานศิลปะ ยังมีกิจกรรมภายในฐานให้น้อง ๆ สนุกสนานตื่นเต้น พิชิตภารกิจ “สร้างชุมชนอุ่นใจ”
• 7 พลังคิดส์ ตะลุย 7 Kids Club ทดลองเป็นพนักงานร้านเซเว่นฯ จำลอง สวมบทบาทเป็นไรเดอร์ส่งของ หรือพนักงานเก็บเงิน พิชิตภารกิจ “สร้างชุมชนอุ่นใจ”
7 พลังคิดส์กับ ภารกิจงานประดิษฐ์รักษ์โลก ชวนน้องเรียนรู้วิธีการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์รักษ์โลก และทำกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย พิชิตภารกิจ “DNA ความดี 24 ชั่วโมง”
7 พลังคิดส์กับ ภารกิจ Cyber Hero ชวนน้องเรียนรู้วิธีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ พิชิตภารกิจ “DNA ความดี 24 ชั่วโมง”
นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น น้อง ๆ ยังได้เข้าฐานสนุกเรียนรู้ ที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SPIM) และเต็มอิ่มกับของขวัญสุดพิเศษจากคู่ค้าซีพี ออลล์ที่มาร่วมมอบความสุข เช่นนม Hi-Q, เครื่องเขียน KIAN-DA และขนมปังเลอแปง
ฐานกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเด็ก ๆ แน่นอนว่าต้องเป็น 7 Kids Club “อยากเล่นฐานนี้ที่สุดตอนแรกอยากเป็นคนคิดเงิน แต่พอเห็นพนักงาน All Cafe ก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้ เพราะชอบดื่มสตรอว์เบอร์รีปั่น” น้องเซซิล เด็กชายวัย 8 ขวบ ที่เล่นเป็นพนักงาน All Cafe อย่างเข้าถึงบทบาท
พ.อ.หญิง วรรณสมร งามดี นายทหารปฏิบัติการ กรมแพทย์ทหารบก คุณแม่ของน้องคุมะและคุมิฝาแฝดหญิง กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม“รู้สึกประทับใจฐานต่าง ๆ ของ 7 Kids Club Campโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานร้านเซเว่นฯ จำลอง ที่ให้น้อง ๆ ได้สวมบทเป็นพนักงานร้านเซเว่นฯ เพราะเด็ก ๆ เข้าร้านเซเว่นฯ และเห็นพนักงานคิดเงิน ส่งสินค้า หรือชงกาแฟทุกวัน เลยตื่นเต้นและเฝ้ารอมาก ๆ ที่จะได้สวมชุดยูนิฟอร์มและสวมบทบาทเป็นพนักงานบ้าง นอกจากนั้น น้อง ๆ ยังได้มีโอกาสลงมือทำงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้ เป็นความภาคภูมิใจของเขา และประทับใจบรรยากาศอันอบอุ่นของงานนี้ ที่ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมดูน้อง ๆ ทำกิจกรรมได้ ไม่ใช่แค่มาส่งและรับกลับเท่านั้น แต่กลายเป็นหนึ่งวันที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลาร่วมกับน้อง ๆ จนเกิดเป็นภาพความอบอุ่นของครอบครัว”
7 Kids Club Camp เป็นกิจกรรมภายใต้นโยบาย “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ที่มุ่งมั่นสร้างพื้นที่แห่งความสุข สนุก เสริมการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่น้อง ๆ ระดับอนุบาลถึงประถมต้น มาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปณิธานในการเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ Giving and Sharing
#7KidsClub2026 #7KidsClubCamp2026 #7ElevenThailand