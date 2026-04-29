เอสซีจี จับมือ หัวเว่ย และ คอนช์ ลงนาม MoU พัฒนา AI และ  Advanced Process Control ยกระดับอุตสาหกรรมซีเมนต์สู่ยุคดิจิทัล

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ผู้นำด้านปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และ บริษัท อันฮุย คอนช์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือคอนช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Advanced Process Control (APC) และการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมด้วย AI เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำไปใช้งานจริงซึ่งเป็นโซลูชัน APC และปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการ บนโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่ทันสมัย ออกแบบเฉพาะสำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของเอสซีจี รวมพลังสามองค์กร ขับเคลื่อน Industrial AI ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ความร่วมมือครั้งนี้ผนึกจุดแข็งที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยเอสซีจี นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตปูนซีเมนต์เชิงลึก รวมถึง CiMie AI Foundation Model ที่พัฒนาขึ้นเอง ขณะที่คอนช์มอบเทคโนโลยี APC และอัลกอริทึมปรับกระบวนการผลิตที่ผ่านการพิสูจน์ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และหัวเว่ย ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอซีที ครอบคลุมทั้งคลาวด์ คอมพิวติ้ง, เอดจ์ คอมพิวติ้ง, แพลตฟอร์มเอไอ, ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และโครงข่ายอุตสาหกรรม F5G/IPv6 เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบสำหรับเอสซีจี
ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันออกแบบและติดตั้งระบบ APC เฉพาะทางสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ พัฒนา AI Foundation Model เพื่อปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมที่สุด และนำ AI Agent มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ขอบเขตงานยังครอบคลุมการก่อสร้าง Smart Factory โครงสร้างด้าน Cloud-Edge Computing สำหรับปริมาณงาน AI แบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ตลอดจนโปรแกรมถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมบุคลากร เอสซีจีอย่างครอบคลุม
นายวิลเลี่ยม จาง ประธานธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ Industrial All Intelligence ในประเทศไทย โดยหัวเว่ยจะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ, คลาวด์ คอมพิวติ้ง และแพลตฟอร์มเอไอมาสนับสนุนเอสซีตีเพื่อบรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างครอบคลุม
“เรามองว่าความร่วมมือสามฝ่ายนี้คือต้นแบบของการผนวกเอไอ และเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งสร้างคุณค่าที่แท้จริงทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงาน และความสามารถในการแข่งขัน เราภูมิใจที่ได้ร่วมออกเดินทางในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ร่วมกับเอสซีจี และคอนช์” นายจาง กล่าว
นางสาวซู่ว เยว่ (Xu Yue) ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายดิจิทัล ของคอนช์ กรุ๊ป และประธานกรรมการคอนช์ อินฟอร์เมชัน กล่าวว่าความเชี่ยวชาญด้าน APC และ AI ของคอนช์ ผสานกับ CiMie Foundation Model ของเอสซีจี และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของหัวเว่ยจะสร้างโซลูชันที่ทรงพลังและขยายได้ พร้อมส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดได้จริงในการดำเนินงานอุตสาหกรรม
นายหัสชัย ประหารภาพ ผู้อำนวยการโรงงานปูนซีเมนต์ สาขาสระบุรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานเทคโนโลยีเอไอ และ Advanced Process Control เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตของเอสซีจี การบูรณาการ CiMie AI Foundation Model กับเทคโนโลยีจากพันธมิตรระดับโลกจะช่วยยกระดับผลผลิตและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั่วภูมิภาค
ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี, หัวเว่ย และคอนช์ กรุ๊ป ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยสู่ยุคอัจฉริยะ การขยายเอไอเข้าสู่กลุ่มการผลิต วัสดุก่อสร้าง และการก่อสร้างที่แพร่หลายยิ่งขึ้น จะส่งมอบนวัตกรรมเชิงปฏิบัติที่เร่งการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไทยแลนด์อัจฉริยะ นำการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านปัญญาประดิษฐ์ดิจิทัลสู่สังคมโดยรวม