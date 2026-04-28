พลังเชื่อมต่อแบรนด์ MK 40 ปี ยอดขายโต7% ช่วงแคมเปญ

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา MK Restaurants ไม่เพียงแค่สร้างเมนูสุกี้คุณภาพ แต่ยังสร้างความผูกพันที่ยาวนานระหว่างแบรนด์และลูกค้า ผ่านการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับทุกช่วงชีวิตของคนไทย โดยทุกการเปลี่ยนแปลงที่ MK ทำล้วนเกิดจากความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้แบรนด์ไม่เพียงแค่ให้บริการอาหาร แต่เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยทุกครอบครัว สะท้อนถึงความตั้งใจของแบรนด์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ยังคงอยู่เฉกเช่นเดิม
นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของแคมเปญครบรอบ 40 ปี ยิ่งยืนยันถึงการเป็นผู้นำในตลาดสุกี้ที่ MK รักษาไว้ได้อย่างมั่นคง ซึ่งสะท้อนถึงการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งระหว่างแบรนด์และลูกค้าที่ไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ และทุกการสื่อสารในแคมเปญได้รับการคิดอย่างรอบคอบจากมุมมองของลูกค้า จากอินไซต์สู่การสร้างอิมแพคที่วัดผลได้จริง”
พลังของการสื่อสารจากอินไซต์จริงของลูกค้า
• กรอบรูป MK ที่ลูกค้าคุ้นเคย มีอยู่ในแทบทุกบ้าน ถูกนำมาจัดแสดงบน Billboard ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และส่งต่อความรู้สึกอบอุ่นให้ทุกคนได้สัมผัส
• ภาพยนตร์โฆษณา โดย เต๋อ นวพล ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่อง แต่เป็นการสะท้อนถึงการเชื่อมต่อระหว่างคนในครอบครัว เพื่อนฝูง และคนรัก ผ่านเรื่องราวที่เข้าถึงใจคนทุกวัย โดยใช้ประสบการณ์จริงของลูกค้าตัวจริงที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความอบอุ่น ความคิดถึง และความรักที่แบ่งปันกันในทุกช่วงชีวิต
• รีโนเวทสาขาแรก MK Original ที่ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่แหละ! ประสบการณ์ที่คุ้นเคยและบรรยากาศอบอุ่นที่พวกเขาต้องการ ทุกครั้งที่เข้ามาที่สาขานี้
• กรอบรูปยักษ์หน้าร้าน เชิญชวนครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และบันทึกช่วงเวลาร่วมกันอีกครั้ง
• เมนูครอบครัวดั้งเดิม ที่นำเสนอ สุกี้ในรสชาติที่ทุกคนรัก เพื่อให้คนไทยทุกครอบครัวได้มารวมตัวกันอีกครั้งในการสร้างประสบการณ์ที่อบอุ่นเช่นเคย
• Exclusive Merchandise “หม้อแดงเอ็มเค” ของสะสมที่ลูกค้าสามารถนำกลับบ้านได้แล้ว เป็นเครื่องหมายแห่งความผูกพันที่ลูกค้ามีร่วมกับแบรนด์
นายธีร์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การที่ลูกค้ากลับมาหาเรา ไม่ใช่แค่เพราะเราขายสุกี้ แต่เพราะเราขายความสุขและความอบอุ่นที่มีค่ามากกว่าเวลา ในทุกความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดลูกค้าและพนักงานทุกคน ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา และขอบคุณความตั้งใจของพนักงานทุกคน ซึ่งเราจะไม่หยุดพัฒนา ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การบริการ และประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้ทุกความสุขยังอุ่นเสมอ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างความประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าทุกคนในอนาคตต่อไป"
ต่อยอดสู่การสร้างอิมแพค ด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์ความสำเร็จได้จริง
• ยอดขายรวมเติบโตขึ้น 7.3% และมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้น 9% (ในช่วงเดือนเมษายนที่เปิดตัวแคมเปญ)
• สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว (MK Original) ยอดขายเติบโตถึง 60% จากการที่ลูกค้าให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เข้ามาใช้บริการมากกว่าเดิม 50%
• แบรนด์ได้รับ Social Engagement กว่า 550,000 Engagement
• ภาพยนตร์โฆษณาฉลอง 40 ปี มียอดเข้าชมทะลุ 3 ล้านครั้งใน 1 สัปดาห์ จากทุกช่องทาง
"40 ปีของ MK คือการเดินทางที่ลูกค้าและแบรนด์ได้ร่วมเดินเคียงข้างกันในทุกช่วงเวลา ทุกความสัมพันธ์ ทุกความสุขที่เกิดขึ้น จะยังคงอบอุ่นและยาวนานไปตลอด" นางสาวทานตะวัน กล่าว