AOTGA ร่วมเวทีโลกในงาน 17th Asian GHI Conference 2026 เดินหน้าขยายธุรกิจ ยกระดับบริการภาคพื้นไทยสู่ฮับการบินเอเชีย

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ตอกย้ำศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการภาคพื้นอากาศยานแบบครบวงจร เข้าร่วมงาน 17th Asian Ground Handling International Conference (GHI) 2026 ณ Suntec Convention & Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับสากล และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสายการบินนานาชาติ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน และสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชีย
นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์องค์กร AOTGA เปิดเผยว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และศักยภาพขององค์กรบนเวทีโลก โดยบริษัทได้ถ่ายทอดแผนการดำเนินงานและมาตรฐานการให้บริการของแต่ละท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรและสายการบินจากทั่วโลก
“เป้าหมายของ AOTGA ไม่ได้จำกัดเพียงการให้บริการตามมาตรฐาน แต่เรามุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและไร้รอยต่อให้กับทุกสายการบิน พร้อมนำข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งานจริงมาพัฒนานวัตกรรมการบริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินในระดับสากล” นางสาวทมยันตี กล่าว
นอกจากนี้ AOTGA ยังได้นำข้อคิดเห็นและความต้องการจากตัวแทนสายการบินที่เข้าร่วมประชุม มาปรับใช้ในการพัฒนาการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มาตรฐานการดำเนินงาน และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพบริการในท่าอากาศยานของไทย และผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน