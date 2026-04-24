สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขานรับโมเดลค่าไฟขั้นบันได อุ้ม 14 ล้านครัวเรือน พร้อมเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างพลังงานชาติ เสริมความมั่นคงภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ — นายนพเดช กรรณสูต นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ประกาศขานรับนโยบายปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดของรัฐบาล ที่มุ่งลดค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกให้เหลือ 3 บาทต่อหน่วย ครอบคลุม 14 ล้านครัวเรือน พร้อมยืนยันความพร้อมในการร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) กำลังผลิตรวมกว่า 9,050 เมกะวัตต์ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อรองนายกรัฐมนตรี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ การเร่งรัดกลไก Cost Pass-through ให้โปร่งใสและทันท่วงที, การกำหนดค่า Ft แบบ 2 กลุ่ม (2-Tier) เพื่อปกป้องผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย, การปรับโครงสร้างราคาก๊าซสู่ระบบ Single Pool Gas, การส่งเสริม Demand Response ในภาคอุตสาหกรรม และการยกระดับกลไกบริหารวิกฤตพลังงานโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในคณะทำงาน
นโยบายปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกที่ 3 บาทต่อหน่วย ภายใต้หลักการ "ใช้น้อยจ่ายถูก ใช้มากจ่ายแพง" นั้น สอดคล้องกับข้อเสนอของสมาคมฯ ที่ได้ยื่นต่อภาครัฐก่อนหน้า สมาคมฯ มองว่าทิศทางดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้อย่างตรงจุด ควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายนพเดช กรรณสูต นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน กล่าวว่า การปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ความสำเร็จในระยะยาวต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานอย่างรอบด้าน ทั้งการลดการพึ่งพา LNG การกระจายความเสี่ยงของแหล่งที่มาของพลังงาน การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และการเสริมความมั่นคงให้ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ
"สมาคมฯ พร้อมร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปฏิรูปโครงสร้างพลังงานครั้งนี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน และวางรากฐานความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่ง" นายนพเดชกล่าว
สมาคมฯ มองว่าการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้น แต่เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว อัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนจริง โปร่งใส และมีเสถียรภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น Data Center, AI Infrastructure หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งล้วนต้องการความมั่นใจด้านต้นทุนพลังงานในระยะยาวก่อนตัดสินใจลงทุน การปฏิรูปโครงสร้างพลังงานที่แข็งแกร่งจึงเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีการลงทุนโลก