“หงส์ไทย” เดินหน้าช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ ฝ่าวิกฤติ PM 2.5 แจกเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 ชุด พร้อมบริการตรวจสุขภาพและแพทย์แผนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ – ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ“หงส์ไทยปันสุข แจกโรงทานสานสายใยชุมชน” ณ หงส์ไทยบ้านสวน สาขาสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5–6 เมษายน 2569

กิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ “พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย” รวมถึงครอบครัวในชุมชน เข้าร่วมรับความช่วยเหลือกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติ ภายในชุดประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นจำนวน 9 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา น้ำพริก น้ำมันพืช และเกลือ พร้อมทั้งบริการอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มให้ประชาชนได้รับประทานอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ หงส์ไทยยังได้ระดมทีม แพทย์แผนไทยจากโรงเรียนภัทรเวชสยาม เข้าร่วมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมจ่ายยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย รวมถึงบริการนวดแผนไทย เพื่อช่วยผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ “ตอบแทนสังคม” จากความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีให้กับแบรนด์หงส์ไทยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางแล้ว ทีมงานหงส์ไทยยังได้ลงพื้นที่ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน ในตำบลบ้านกลาง ตำบลท่าวังพร้าว และตำบลบ้านหลวง อำเภอสันป่าตอง เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง ตลอดระยะเวลา 11 ปีของการดำเนินโครงการแจกโรงทานทั่วประเทศ และต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ หงส์ไทยได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วหลายพันครัวเรือน

กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของภาคธุรกิจไทย ในการร่วมขับเคลื่อนสังคม ด้วยความห่วงใยและความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน






