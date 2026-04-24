GPSC ส่ง Getzคว้าEPCโซลาร์ฟาร์ม IRPC-CP ขนาด 98 MW

GPSC ส่งบริษัทลูก Getz คว้างาน EPC โซลาร์ฟาร์ม IRPC-CP ขนาด 98 เมกะวัตต์ คาดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/ 2571 พร้อมขยายธุรกิจ EPC ทั้งในส่วนพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจพลังงานความเย็น ตั้งเป้าปีนี้เพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งอีกกว่า 100 เมกะวัตต์ ก้าวสู่ผู้นำโซลูชันพลังงานสะอาด รองรับการเติบโตของพลังงานสะอาด
นายพีรพล อำไพวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกทซ์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (Getz) ซึ่งเป็นบริษัทที่บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ( GPSC )ถือหุ้น 100% เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (EPC) สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มของ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) บนพื้นที่กว่า 628 ไร่ กำลังการผลิต 98 เมกะวัตต์(MW) จ.สงขลา มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2571
นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการเดินหน้าธุรกิจ EPC ทั้งในส่วนของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจพลังงานความเย็น โดยบริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งอีกกว่า 100 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีพอร์ตติดตั้งในประเทศไปแล้ว 290 เมกะวัตต์ และในส่วนของธุรกิจพลังงานความเย็น ที่ดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ คาดว่าจะสามารถขยายกำลังการผลิตพลังงานความเย็นได้เกือบ 28,000 ตันความเย็น
สะท้อนถึงศักยภาพของ Getz ในการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาด นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
นายพีรพล กล่าวว่า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ทั้งใน และนอกนิคมอุตสาหกรรม Getz มีผลงานการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบติดตั้งบนหลังคา (Rooftop) หลังคาที่จอดรถ (Carport) ระบบลอยน้ำ (Floating Solar) และระบบภาคพื้นดิน (Ground-mounted) สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิศวกรรม มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกภาคส่วน