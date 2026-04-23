เจาะลึก 2 นวัตกรรม Longevity เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง Geneus Genetics & Fudo Solution ในงาน Pet Expo Thailand 2026

การก้าวเข้าสู่ยุค Pet Parent หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงรุ่นใหม่มองสัตว์เลี้ยงทั้งน้องหมาและน้องแมวเป็นสมาชิกที่รักและผูกพันในครอบครัว คำถามที่ไม่ต่างจากการดูแลลูกหลานจึงวนเวียนอยู่เสมอว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้เพื่อนรักอยู่กับเราได้นานที่สุด ปัจจุบันคำถามนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับความรู้สึกอีกต่อไป แต่กลายเป็นแรงผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านสัตว์เลี้ยงทั่วโลกหันมาพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้น Pet Longevity อย่างจริงจัง
ท่ามกลางกระแสดังกล่าว ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกระแส Pet Parent ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ถ่ายทอดโดยสองผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด และบริษัท ฟุโด โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้นำนวัตกรรมการตรวจพันธุกรรม และผลิตภัณฑ์การกำจัดเชื้อโรค เตรียมนำมาเปิดตัวภายในงาน PET EXPO THAILAND 2026 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
*** ถอดรหัสพันธุกรรม รู้ก่อนป่วย
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน PET EXPO THAILAND 2026 ปีนี้ นั่นคือการเปิดตัว Geneus Pet ผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสำหรับสัตว์เลี้ยงจาก บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด ซึ่งขยับขยายมาจากความเชี่ยวชาญด้านการตรวจพันธุกรรมมนุษย์ภายใต้แบรนด์ Geneus DNA ที่เป็นที่รู้จักมาก่อนหน้านี้ นายนัชพณ ซื่อสัตย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์นี้ว่า เกิดขึ้นจากการมองเห็นเทรนด์รักสัตว์เลี้ยงที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด บริษัทจึงนำความเชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการดูแลเพื่อนรักอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเทคโนโลยี Geneus Pet คือชุดตรวจดีเอ็นเอสัตว์เลี้ยงที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกในขณะนี้ ด้วยการวิเคราะห์ได้กว่า 700 หัวข้อ ในจำนวนนั้นมากกว่า 300 หัวข้อเป็นการประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม ครอบคลุมทั้งโรคสมอง หลอดเลือด ตา หัวใจ ไปจนถึงความเสี่ยงต่อการแพ้ยาต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีชิปที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Thermo Fisher Scientific จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 99% และผลการตรวจที่ได้จะสามารถใช้อ้างอิงได้ตลอดชีวิต ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ เพราะพันธุกรรมของสัตว์เลี้ยงนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ทำให้ Geneus Pet แตกต่างจากการตรวจทั่วไปคือระบบนิเวศน์ที่ครบวงจรซึ่งสร้างขึ้นรองรับการใช้งานจริง โดยผลการตรวจจะถูกนำเสนอผ่านแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสายพันธุ์ ความเสี่ยงโรค คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว รวมถึงโปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารที่เหมาะสมตามน้ำหนัก อายุ และสายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำแบรนด์อาหารเสริมที่เหมาะสมอีกด้วยผลการตรวจจะถูกส่งถึงบ้านพร้อมบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง ซึ่งในอนาคตจะพัฒนานำไปใช้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ทันที
แนวคิดหลักของ Geneus Pet คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากรักษาเมื่อป่วยไปสู่ป้องกันก่อนเกิดโรค ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะเพิ่งเกิดหรืออยู่ในวัยสูงอายุ การตรวจดีเอ็นเอก็มีประโยชน์ในทุกช่วงชีวิต เพราะข้อมูลที่ได้จะช่วยให้เจ้าของสามารถวางแผนการดูแลระยะยาวได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับมาตรฐานระดับสากล ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพและความน่าเชื่อถือ สำหรับโปรโมชันพิเศษภายในงาน ชุดตรวจ Geneus Pet ราคาพิเศษเพียง 5,500 บาท และตรวจพ่อแม่สัตว์เลี้ยง ราคา 6,900 บาท
*** น้ำยากำจัดเชื้อคุณภาพสูงเพื่อสุขอนามัย
อีกหนึ่งนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำยากำจัดเชื้อโรคคุณภาพสูง ดร.อาทิตย์ ธรรมตระการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟุโด โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเน้นการปกป้องสัตว์เลี้ยงจากภัยคุกคามจากภายนอกในรูปแบบที่ปลอดภัยด้วยการนำเสนอเครื่องผลิตน้ำกรดไฮโปคลอรัส หรือที่เรียกในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hypochlorous Acid ซึ่งเป็นสารออกซิแดนท์ชนิดเดียวกับที่เม็ดเลือดขาวในร่างกายสร้างขึ้นตามธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค
ดร.อาทิตย์ อธิบายว่า กรดไฮโปคลอรัสถูกค้นพบมาหลายสิบปีสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดด้วยประสิทธิภาพสูง แต่ข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ยังไม่แพร่หลายในระดับครัวเรือนคือการที่มันสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม แม้จะเป็นข้อดีในแง่ความปลอดภัย เพราะหลังจากฆ่าเชื้อแล้วจะกลายสภาพเป็นน้ำธรรมดา ไม่มีสารตกค้างเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงหรือมนุษย์ แต่กลับทำให้การผลิตและจัดเก็บเป็นเรื่องยุ่งยากและมีต้นทุนสูง เทคโนโลยีระดับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สารนี้อยู่แล้วมีราคาหลักล้านบาท จึงไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภคทั่วไป
“จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 เราเห็นศักยภาพของสารชนิดนี้และพัฒนาเครื่องผลิตขนาดสำหรับครัวเรือน โดยใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและหาได้ง่ายอย่างเกลือและน้ำสะอาด ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีที่ควบคุมได้ โดยเราต้องการให้ทุกครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ในราคาที่สมเหตุสมผลที่มีราคาหลักพันบาทแทนที่จะเป็นหลักล้าน และนำมาเปิดตัวในงาน Pet Expo Thailand 2026” ดร.อาทิตย์กล่าว
การใช้งานของน้ำกรดไฮโปคลอรัสสำหรับของสัตว์เลี้ยงนั้นยอมรับว่า สามารถใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่าย ตั้งแต่การทำความสะอาดจานอาหาร การกำจัดกลิ่นอับที่ฝังอยู่ในภาชนะหรือพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงอยู่อาศัย รวมทั้งการใช้ทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ที่สัตว์เลี้ยงสัมผัส โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างหรืออันตรายจากการที่น้องหมาแมวจะเลียหรือสัมผัสในภายหลัง เพราะสารจะสลายตัวเป็นน้ำธรรมดาหลังทำหน้าที่ฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น ต่างจากแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฟอกขาวที่ต้องระวังการตกค้างและอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
สำหรับโปรโมชันพิเศษในงาน Pet Expo Thailand 2026 บริษัทเปิดให้สมัครสมาชิกในระบบ Subscription โดยแพ็คเกจเริ่มต้นราคาเพียง 1,990 บาท พร้อมรับของแถมวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำ มูลค่า 5,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ยังมีการแจกตัวอย่างน้ำกรดไฮโปคลอรัสฟรีที่บูธ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์จริงก่อนตัดสินใจ
PET EXPO THAILAND 2026 วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2569 เต็มพื้นที่ฮอลล์ 5–8 และขยายพื้นที่พิเศษสู่อีเว้นต์ฮอลล์ชั้น B2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. (วันเสาร์–อาทิตย์เริ่มเวลา 09.30 น.)
