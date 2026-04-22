“ท็อปส์ ท้องถิ่น” หนุน70 SMEs ยกสินค้าขึ้นห้างฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ ตอกย้ำจุดยืน “ไม่ทิ้งผู้ประกอบการ–ไม่ทิ้งคนไทยในวิกฤตเศรษฐกิจ” ผสานความร่วมมือผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้ ‘ท็อปส์ ท้องถิ่น’ หนุนสินค้าจากกว่า 70 SMEs ไทย สู่ตะกร้าผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% ต่อยอดฝ่าคลื่นค่าครองชีพผ่าน “ไทยช่วยไทย”
ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าเคียงข้าง คนไทยอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทยกว่า 70 ราย ภายใต้โครงการ “ท็อปส์ ท้องถิ่น” สานความต่อเนื่อง “ไทยช่วยไทย”ร่วมบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่กับการเปิด 'พื้นที่แห่งโอกาส' ให้คนไทยได้มีโอกาสทำความรู้จักและสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นคุณภาพดี จากผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยคัดสรรสินค้าท้องถิ่นคุณภาพกว่า 240 รายการ มานำเสนอในราคาพิเศษลดสูงสุด 50% ตอกย้ำบทบาทของท็อปส์ในฐานะผู้นำฟู้ดค้าปลีกที่เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาสินค้าไทยช่วยไทย เพื่อเพิ่มรายได้ SMEs ไทย โดยเร่งดำเนินการพัฒนา และผลักดันให้สินค้าจาก SMEs และสินค้าจากชุมชน เข้าจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกันได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการปรับตัวของราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
ดังนั้น การที่ท็อปส์ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ SMEs ไทย นำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ‘ท็อปส์ ท้องถิ่น’ (TOPS TONGTIN) เข้าร่วมสินค้าไทยช่วยไทย จึงนับเป็นโอกาสดีที่ทำให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่ประหยัด และช่วยลดค่าครองชีพคนไทย ไปพร้อมๆ กับสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดสมัยใหม่ เพิ่มยอดขาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภายหลังจากนี้จะประสานกับทุกห้างเพื่อดำเนินการในรูปแบบเดียวกันต่อไป”
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและท้าทาย ส่งผลให้ค่าครองชีพดีดตัวสูงขึ้น กำลังซื้อหดตัว ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้นมาตรการการช่วยลดค่าครองชีพจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาและลดผลกระทบให้ความต้องการซื้อสินค้าในระบบยังพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้”
จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้ท็อปส์ได้เข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย’ภายใต้การดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในเฟสแรกได้นำสินค้า Own Brand ร่วมมอบส่วนลดพิเศษให้กับผู้บริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่าน ทั้งนี้ เพื่อสานต่อนโยบายของโครงการดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง ล่าสุด ท็อปส์ประกาศร่วมมือกับผู้ประกอบการ SMEs กว่า 70 ราย ภายใต้โครงการ ‘ท็อปส์ ท้องถิ่น’ นำสินค้าประเภทอาหารเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือทั้งในมิติของผู้บริโภค โดยได้คัดสรรสินค้าท้องถิ่นคุณภาพสูงกว่า 240 รายการ มานำเสนอในราคาพิเศษลดสูงสุด 50% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่าย ขณะเดียวกันในมิติของผู้ประกอบการ SMEs การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถเปิดโอกาสให้สินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เป็นที่รู้จักและได้รับการสนับสนุนในวงกว้างมากขึ้น
นางสาวไพรินทร์ อัศวทวีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริน อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น กล่าวว่า “จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ภาคธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน การที่แบรนด์รินได้เข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย’ กับท็อปส์ในครั้งนี้ รู้สึกดีใจมากๆ และถือเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยทำให้เราได้มีโอกาสได้แนะนำสินค้าที่เราพัฒนามาจากภูมิปัญญาของเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นสะพานเชื่อมให้เราและผู้บริโภคได้เดินผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
“โดยสินค้าที่เรานำเข้าร่วมโครงการคือ ‘ปลาเค็มรวนพร้อมทาน’ ที่มีทั้งรสดั้งเดิม และรสเผ็ดกลมกล่อม ซึ่งถือเป็นอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์ จากการนำปลาเค็มมาคั่วรวนแบบโบราณ นานนับชั่วโมง จนเกิดเป็นความหอมอร่อยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทำให้ได้รับรางวัลการันตีอย่าง SME Soft Power 2024 ไปจนถึงความภาคภูมิใจสูงสุดที่ได้ขึ้นเสิร์ฟบนสายการบิน โดยความสำเร็จดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการสนับสนุนของท็อปส์ ท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นของการตั้งชื่อสินค้า แพ็คเก็จจิ้ง ตลอดจนช่วยขยายช่องทางให้เติบโตได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้แบรนด์สามารถเติบโตและก้าวมาถึงวันนี้ได้อย่างมั่นคง”
สำหรับความร่วมมือภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทย” ในรอบนี้ ท็อปส์ได้ผนึกกำลังกับผู้ประกอบการ SME ไทยกว่า 70 ราย ภายใต้โครงการ “ท็อปส์ ท้องถิ่น” คัดสรรสินค้าท้องถิ่นคุณภาพสูงประเภทอาหาร อาทิ น้ำพริก บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนมและของทานจากท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ รวมกว่า 240 รายการ มานำเสนอในราคาพิเศษลดสูงสุด 50% โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดและขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สำหรับ “ท็อปส์ ท้องถิ่น” (TOPS TONGTIN) หนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญของท็อปส์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นในการผลักดันสินค้าท้องถิ่นไทยให้ “ก้าวไกลสู่ระดับ TOPS” อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุน และส่งต่อคุณค่าของสินค้าท้องถิ่นคุณภาพสู่ผู้บริโภค พร้อมสร้างช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้จริง และยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งปัจจุบันโครงการมีผู้ประกอบการ SME ในโครงการร่วมกว่า 149 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
“ท็อปส์มองว่าบทบาทของเราในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ค้าปลีก แต่พร้อมเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายไปด้วยกัน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแคมเปญระยะสั้น แต่สะท้อนถึงความตั้งใจระยะยาวในการยืนหยัดเคียงข้างคนไทย พร้อมสนับสนุนให้ SME ไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปพร้อมกัน” นายธนวัตร กล่าว