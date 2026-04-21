ONESIAM SuperApp มอบประสบการณ์ความคุ้มค่าครั้งใหญ่ แจก 32 ล้านคอยน์ พร้อมยกระดับเอกสิทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่อ “คุณ” โดยเฉพาะ

กรุงเทพฯ - 21 เมษายน 2569 - ONESIAM SuperApp แพลตฟอร์มที่รวบรวมสุดยอดประสบการณ์ระดับโลกจากสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญหลังยอดการใช้ ONESIAM Coin เติบโตทะยานกว่า 200% พร้อมเดินหน้าอัปเกรดความคุ้มค่าครั้งใหญ่ผ่านสิทธิประโยชน์แบบ Hyper-Personalized ตอกย้ำนิยาม “The Universe of Extraordinary Experiences” มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่แห่งความคุ้มค่าและเอกสิทธิ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมอย่างสมบูรณ์
นายปานเทพย์ นิลสินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Digital Experience and Membership Management บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เผยถึงความสำเร็จว่า “ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ONESIAM SuperApp ได้พิสูจน์บทบาทการเป็นหัวใจหลักในการเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์เหนือระดับเข้าด้วยกัน โดยในปี 2568 เราสามารถขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 15% และที่โดดเด่นที่สุดคือยอดใช้ ONESIAM Coin เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 200% สะท้อนว่าสมาชิกให้ความไว้วางใจที่สมาชิกมีต่อระบบนิเวศแห่งสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ Insight ของลูกค้าอย่างแท้จริง
เราจึงเปลี่ยนทุกความต้องการให้กลายเป็นประสบการณ์ประทับใจที่จับต้องได้จริง โดยพบพฤติกรรมการใช้ ONESIAM Coin ที่มีอัตราการเบิร์น (Redemption Rate) สูงถึง 70% จากยอดอัตราการสะสมทั้งหมด ปัจจุบันเราจับมือกับพันธมิตรกว่า 500 ร้านค้า และเห็นการเติบโตของยอดใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม Food & Beverage สูงขึ้นถึง 21% ซึ่งนี่คือข้อพิสูจน์ว่า ONESIAM Coin เป็นมากกว่าแค่การสะสมแต้ม แต่คือ ‘กุญแจสำคัญ’ ที่จะเปิดประตูสู่ประสบการณ์สุดพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดในทุกที่ทุกเวลาสำหรับสมาชิกทุกคน” นายปานเทพย์ กล่าว
Re-Engineering ‘ONESIAM Coin’: นิยามใหม่ของความคุ้มค่าที่สะสมง่ายและใช้ได้สนุกกว่าเดิม
ไฮไลต์สำคัญที่สายช้อปห้ามพลาด คือการเปิดตัวโครงสร้างอัตราใหม่ของ ONESIAM Coin ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความคุ้มค่าสูงสุด โดยปรับเกณฑ์การสะสมให้เข้าถึงง่ายขึ้นสมาชิกสามารถรับ 1 ONESIAM Coin ในทุกการใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 25 บาท พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Coin แทนส่วนลดเงินสดในอัตรา 8 Coins ต่อ 1 บาท ณ ร้านค้าพันธมิตรกว่า 500 แห่ง หรือการแลกเป็น E-Gift Card สำหรับช้อปปิ้งในกลุ่มสินค้าลักชัวรีแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมาตรฐานใหม่ของความคุ้มค่าที่สมาชิกสามารถสัมผัสได้จริงในทุกช่วงเวลา
Ultimate Privilege: เปิดประตูสู่เอกสิทธิ์ระดับโลกและประสบการณ์ลักชัวรี
เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ประสบการณ์สมาชิก ONESIAM SuperApp เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ไปอีกขั้น ด้วยการออกแบบกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ที่เข้าถึงง่ายและตรงใจสมาชิกแต่ละกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized Offers & Privileges) ภายใต้ 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. Accelerate Status Upgrade การปรับเกณฑ์การเข้าถึงสถานะสมาชิก ONESIAM ให้ง่ายขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับเอกสิทธิ์ระดับพรีเมียมได้อย่างทั่วถึง 2. Ultimate Rewards ชูคอนเซปต์ "ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก" โดยสมาชิกสามารถรับรางวัลพิเศษประจำเดือนเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนด อาทิ บัตรกำนัล Starbucks, Afternoon Tea Set จาก TWG รวมถึงบริการลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน
นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถใช้ ONESIAM Coin เพื่อเข้าร่วม Monthly Exclusive Events พร้อมเพลิดเพลินกับบริการลักชัวรีที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์เหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็น Personal Shopper, Personal Assistant, Exclusive Private Viewing กับแบรนด์ลักชัวรีชั้นนำระดับโลก รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงคอลเลกชันใหม่ก่อนใคร บริการห้องรับรองพิเศษ และสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
บิ๊กเซอร์ไพรส์! ฉลองการปรับโครงสร้างอัตราใหม่ แจกกระหน่ำ 32 ล้านคอยน์
พิเศษสุด! ตั้งแต่ 28 เมษายน 2569 – 31 พฤษภาคม 2569 ONESIAM SuperApp ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยแคมเปญพิเศษแบบจัดเต็ม “แจก ONESIAM Coin เพิ่มสูงสุด 25 เท่า” ตามยอดใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 32 ล้านคอยน์ ยิ่งช้อปมาก ยิ่งคุ้มค่ามาก พร้อมรับดีลพิเศษในกลุ่ม Luxury Fashion ที่คัดมาให้สมาชิกคนสำคัญเช่นคุณเท่านั้น (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)
ONESIAM SuperApp ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตให้พิเศษยิ่งขึ้น ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า "จักรวาลแห่งประสบการณ์" จะเป็นกุญแจสำคัญในการครองใจลูกค้าทั่วโลกอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกสามารถร่วมสัมผัสความคุ้มค่าเหนือระดับได้แล้ววันนี้ เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่าน ONESIAM SuperApp หรือสะสมยอดใช้จ่ายผ่าน Information Counter ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม